Sion schafft die Aufstiegsrunde - Winterthur nicht

Sion lässt sich in der letzten Runde die Butter nicht mehr vom Brot nehmen und macht mit einem 7:0 gegen Etoile Carouge den Einzug in die Aufstiegsrunde klar. Da nützte der 3:2-Auswärtssieg des FC Winterthur beim FC Küssnacht a/R nichts mehr - es bleibt der 3. Platz mit zwei Punkten Rückstand. Die entscheidenden Niederlagen waren somit die Direktbegegnung gegen den FC Sion und die unnötige Niederlage beim FC Lugano, in einer ansonst perfekten Rückrunde.
Der Modus sieht vor, dass die Liga nun dreigeteilt wird. Der Volksmund nennt das dann wohl Tischbomben-Modus... Die ersten beiden Teams (Yverdon und Sion) spielen mit Luzern und Thun um zwei Plätze in der WSL nächstes Jahr.
Die Teams von Platz 3. - 8. (Winterthur / Schlieren / Küssnacht / Wil / Ostermundigen / Lugano) spielen in der "goldene Ananas"-Runde um Ruhm und Ehre. Hier ist die Leistung vom Aufsteiger aus Ostermundigen zu erwähnen. Das Team von Trainerduo Raso/Küng haben sich in der NLB hervorragend eingelebt und wird von Spiel zu Spiel immer besser.
Die Teams von Platz 9 - 12. (Carouge / Oerlikon / Wädenswil / Solothurn) spielen in Hin- und Rückspielen die zwei Absteiger aus. Dabei ist der FC Solothurn mit einem Punkt bereits abgestiegen. Die Formkurve von Carouge - nur ein Sieg im Jahr 2026 - macht den zürcher Teams Hoffnung auf eine Rettung. Wädenswil hat 5 Punkte und Oerlikon 4 Punkte Rückstand auf die Genferinnen. Aus den drei Teams wird der zweite Absteiger neben Solothurn ermittelt.
Keine Punkte für den FC Wädenswil - trotz sehr gutem Spiel - gegen den FC Wil. In einem torreichen Spiel brachte Jessica Berger Wädenswil in der 21. Minute in Führung und erhöhte nur vier Minuten später auf 2:0. Doch der FC Wil antwortete schnell: Jasmin Colombo verkürzte in der 29. Minute, gefolgt von Mona Gubler, die in der 40. Minute den Ausgleich traf. Nach der Pause brachte Romy Geiger die Wädenswilerinnen nochmals in Führung. Doch Wil konnte wieder reagieren und glich durch Victoria Bischof in der 70. Minute aus, bevor Jennifer Wyss in der 81. Minute den Sieg für Wil sicherte. Herbe Enttäuschung für den FC Wädenswil - trotz guter Leistung ist der Ertrag gleich Null.
Der FC Sion dominierte den Etoile Carouge FC nach Belieben und zeigte eine überzeugende Leistung mit einem beeindruckenden 7:0-Sieg. Maeva Fontannaz zündete in der ersten Minute das Torfeuer. Inès Aymon erhöhte in der 12. und 44. Minute auf 2:0 und 4:0, während Maria Sanchez Hali mit einem Doppelpack in der 31. und 52. Minute nachlegte. Matilde Varzea Figueiras und Sara Rocha Botelho rundeten das Schützenfest ab. Eine Gelb-Rote Karte für Gwenael Martinez (39.) und Elisa Cardoso (90.+1) sorgten für zusätzliche Dramatik.
Der FC Solothurn musste sich im Heimspiel gegen den FC Oerlikon/Polizei mit 0:4 geschlagen geben. Fabienne Marguerite Rochaix eröffnete in der 42. Minute den Torreigen für die Gäste. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Manar Benslama auf 0:2. Robine Pérez traf in der 57. Minute zum 0:3, bevor Chiara Tremml in der 75. Minute den Endstand von 0:4 herstellte.
Um die Chance auf die Aufstiegspiele zu wahren, musste der FC Winterthur in Küssnacht gewinnen. Die Frauen von Trainer Russo erledigten ihre Büez und setzten sich mit 3:2 gegen den FC Küssnacht a/R durch. Der Start gelang dem Heimteam besser - Mara Studer brachte die Gastgeberinnen in der 17. Minute in Führung, nachdem Gina Schilliger die Vorlage gegeben hatte. Doch Winterthur konterte stark: Meiffy Sol Bufalini glich in der 37. Minute aus, gefolgt von einem Doppelschlag von Elena Van Niekerk, die in der Nachspielzeit der ersten Hälfte und kurz nach Wiederanpfiff auf 3:1 stellte. In der Schlussphase gelang Nicole Scherrer per Kopfball in der 90. Minute (+4) noch der Anschlusstreffer, doch es blieb beim Sieg für Winterthur. Weil der FC Sion auch gewann, bleibt der FCW auf Platz 3 und spielt den Rest der Saison in der "Goldenen Ananas"-Runde.
Erster Sieg für den neuen Trainer Sergio Zamora des FC Schlieren. Beim Spiel gegen den FC Lugano fiel das einzige Tor der Partie in der Nachspielzeit. In der 90. Minute (+1) traf Anuja Sedman für den FC Schlieren und sicherte damit den 1:0-Sieg. Das Spiel war hart umkämpft, doch die Gastgeberinnen zeigten sich in der entscheidenden Phase eiskalt.
Auch im letzten Spiel der regulären Runde verliert Yverdon Sport FC nicht und schliesst somit ungeschlagen ab. Gegen den FC Ostermundigen gewinnen die Waadtländerinnen mit 2:0. 172 Zuschauer sahen ein spannendes Spiel, welches die Gäste aus Bern lange offen halten konnten. Chloé Marie Anne Le Franc brachte die Gastgeber in der 60. Minute doch in Führung. Elise Boccali erhöhte in der 80. Minute auf 2:0 und sicherte den verdienten Sieg.
Zahlen und Fakten zum Spieltag:
FC Wädenswil – FC Wil 3:4
FC Wädenswil: Mia Geiger (75. Iva Caluori), Jessica Berger (82. Linda Krienbühl), Anna Lisa Löser (72. Giulia Cortesi), Romy Geiger
FC Wil: Jasmin Colombo (60. Simona Scherrer), Carla Martin (71. Larissa Zehnder), Jennifer Wyss, Mona Gubler, Victoria Bischof
Schiedsrichter: Kevin Vidal
Tore: 1:0 Jessica Berger (21.), 2:0 Jessica Berger (25.), 2:1 Jasmin Colombo (29.), 2:2 Mona Gubler (40.), 3:2 Romy Geiger (49.), 3:3 Victoria Bischof (70.), 3:4 Jennifer Wyss (81.)
FC Sion – Etoile Carouge FC 7:0
FC Sion: Céline Bolay, Matilde Varzea Figueiras, Léa Abadou, Elisa Cardoso, Maeva Fontannaz (71. Gwenaëlle Zimmermann), Laetitia Conus, Inès Aymon (71. Marine Droz), Morgane Malherbe (59. Léa Gay-Crosier), Kenza Abidi, Maria Sanchez Hali (68. Sara Rocha Botelho), Nina Richard (59. Emilie Délèze)
Etoile Carouge FC: Marina Bonanno, Cintia Isabel Lopes Ferreira, Gwenael Martinez, Veronique Recimil Magarinos, Ngombo Jeanissy Soares, Marion Lesaffre, Emilie Fortis, Stella Afiouni (55. Camille Broquet), Shaina Jean-Louis, Léa Mega, Emna Guembar (50. Danaé Wohlschlag)
Schiedsrichter: Carmen Aeberhardt - Zuschauer: 318
Tore: 1:0 Maeva Fontannaz (1.), 2:0 Inès Aymon (12.), 3:0 Maria Sanchez Hali (31.), 4:0 Inès Aymon (44.), 5:0 Maria Sanchez Hali (52.), 6:0 Matilde Varzea Figueiras (67.), 7:0 Sara Rocha Botelho (76.)
Gelb-Rot: Gwenael Martinez (39./Etoile Carouge FC/)
Gelb-Rot: Elisa Cardoso (91./FC Sion/)
FC Solothurn – FC Oerlikon/Polizei 0:4
FC Solothurn: Sophia Inniger (61. Elina Wermelinger), Sofie Nacht (78. Senna Emin), Giorgia Merkt, Aliya Arrigoni (78. Shireyaa Thirukumar), Shayen Graf (61. Lana Tarchini)
FC Oerlikon/Polizei: Manar Benslama (81. Syria Maiorano), Fabienne Marguerite Rochaix, Flavia Arpagaus (67. Tanita Da Silva Matias Bras), Chiara Tremml (76. Julia Specht), Robine Pérez, Maylis Hurni (81. Lorena Dörig)
Schiedsrichter: Florian Engler
Tore: 0:1 Fabienne Marguerite Rochaix (42.), 0:2 Manar Benslama (47.), 0:3 Robine Pérez (57.), 0:4 Chiara Tremml (75.)
FC Küssnacht a/R – FC Winterthur 2:3
FC Küssnacht a/R: Stephanie Huber, Luana Hongler, Corinne Troxler, Veronika Suma, Sophie Rolinger (57. Bianca Kottmeyer), Claudia Lourenco Rodrigues, Silja Ulrich (74. Alissia Milone), Samara Weber (57. Shejla Ganic), Nicole Scherrer, Gina Schilliger (78. Anja Sommerhalder), Mara Studer (57. Sue Flury)
FC Winterthur: Cheyenne Voit, Jamie Lee Von Allmen, Alessandra Malacarne, Sara Murbach, Nicole Hernandez, Melanie Huber (70. Arianita Sallauka), Raika Toper Chakir (84. Sara Maria Hedwig Dür), Annina Enz, Elena Van Niekerk (84. Sara Stoob), Meiffy Sol Bufalini (61. Mina Bodnar), Amanda Sigrist (84. Kim La Bella)
Schiedsrichter: Luziana Biino - Zuschauer: 115
Tore: 1:0 Mara Studer (17.), 1:1 Meiffy Sol Bufalini (37.), 1:2 Elena Van Niekerk (45.), 1:3 Elena Van Niekerk (51.), 2:3 Nicole Scherrer (90.+4)
FC Schlieren – FC Lugano 1:0
FC Schlieren: Annina Eigenmann, Leah Gächter, Selina Hodel, Norah Gächter, Céline Bürgisser (81. Sofia Dietrich), Luana Bonfardin, Kathrin Rohr (61. Melina Metzger), Chantal Rochat (61. Stefanie Raschle), Saranda Hashani (75. Anuja Sedman), Valerie Spiess (61. Anna Davydenko), Alessia Raffino
FC Lugano: Chiara Audrino, Eleonora Castellani (85. Leila Bassi), Giorgia Zanaboni, Melissa Colombo, Michelle Gigante, Sabina Di Muro, Aline Oliva, Mia von Ballmoos (46. Greta Aio), Mathilda Andreoli (77. Paula Marie Boettger), Lucrezia Sasso, Sara Di Mauro
Schiedsrichter: Nico Rechsteiner
Tore: 1:0 Anuja Sedman (90.+1)
Yverdon Sport FC – FC Ostermundigen 2:0
Yverdon Sport FC: Gilliane Roch, Chloé Warpelin, Frédérique Messomo, Marie Dumas (60. Lucia Tomas Da Silva), Audrey Remy (60. Elise Boccali), Chloé Marie Anne Le Franc (73. Emeline von Dach), Carina Da Costa Vilela (60. Maelle Savoie Poitras), Maeva Sogan (73. Nadia Rochat), Michelle Sager, Andrea Sierra Larrauri, Loelie Fior
FC Ostermundigen: Magdalena Konzett, Laura Aellig, Lia Mischler, Laura Rosica (73. Sabrina Baumgartner), Fatjana Golla (46. Deborah Messer), Noemi Eli (73. Donjeta Likaj), Lara Friederich, Sarina Grieder, Sina Siepe (57. Mara Meier), Giulia Bellinvia (57. Svenja Zengaffinen), Andrea Gretz
Schiedsrichter: Miroslav Nikolic - Zuschauer: 172
Tore: 1:0 Chloé Marie Anne Le Franc (60.), 2:0 Elise Boccali (80.)