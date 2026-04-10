Sion schafft die Aufstiegsrunde - Winterthur nicht Frauen NLB - 22. Spieltag von Redaktion Frauenfussball · Heute, 15:51 Uhr · 0 Leser

Sion lässt sich in der letzten Runde die Butter nicht mehr vom Brot nehmen und macht mit einem 7:0 gegen Etoile Carouge den Einzug in die Aufstiegsrunde klar. Da nützte der 3:2-Auswärtssieg des FC Winterthur beim FC Küssnacht a/R nichts mehr - es bleibt der 3. Platz mit zwei Punkten Rückstand. Die entscheidenden Niederlagen waren somit die Direktbegegnung gegen den FC Sion und die unnötige Niederlage beim FC Lugano, in einer ansonst perfekten Rückrunde. Der Modus sieht vor, dass die Liga nun dreigeteilt wird. Der Volksmund nennt das dann wohl Tischbomben-Modus... Die ersten beiden Teams (Yverdon und Sion) spielen mit Luzern und Thun um zwei Plätze in der WSL nächstes Jahr. Die Teams von Platz 3. - 8. (Winterthur / Schlieren / Küssnacht / Wil / Ostermundigen / Lugano) spielen in der "goldene Ananas"-Runde um Ruhm und Ehre. Hier ist die Leistung vom Aufsteiger aus Ostermundigen zu erwähnen. Das Team von Trainerduo Raso/Küng haben sich in der NLB hervorragend eingelebt und wird von Spiel zu Spiel immer besser. Die Teams von Platz 9 - 12. (Carouge / Oerlikon / Wädenswil / Solothurn) spielen in Hin- und Rückspielen die zwei Absteiger aus. Dabei ist der FC Solothurn mit einem Punkt bereits abgestiegen. Die Formkurve von Carouge - nur ein Sieg im Jahr 2026 - macht den zürcher Teams Hoffnung auf eine Rettung. Wädenswil hat 5 Punkte und Oerlikon 4 Punkte Rückstand auf die Genferinnen. Aus den drei Teams wird der zweite Absteiger neben Solothurn ermittelt.

Keine Punkte für den FC Wädenswil - trotz sehr gutem Spiel - gegen den FC Wil. In einem torreichen Spiel brachte Jessica Berger Wädenswil in der 21. Minute in Führung und erhöhte nur vier Minuten später auf 2:0. Doch der FC Wil antwortete schnell: Jasmin Colombo verkürzte in der 29. Minute, gefolgt von Mona Gubler, die in der 40. Minute den Ausgleich traf. Nach der Pause brachte Romy Geiger die Wädenswilerinnen nochmals in Führung. Doch Wil konnte wieder reagieren und glich durch Victoria Bischof in der 70. Minute aus, bevor Jennifer Wyss in der 81. Minute den Sieg für Wil sicherte. Herbe Enttäuschung für den FC Wädenswil - trotz guter Leistung ist der Ertrag gleich Null. Der FC Sion dominierte den Etoile Carouge FC nach Belieben und zeigte eine überzeugende Leistung mit einem beeindruckenden 7:0-Sieg. Maeva Fontannaz zündete in der ersten Minute das Torfeuer. Inès Aymon erhöhte in der 12. und 44. Minute auf 2:0 und 4:0, während Maria Sanchez Hali mit einem Doppelpack in der 31. und 52. Minute nachlegte. Matilde Varzea Figueiras und Sara Rocha Botelho rundeten das Schützenfest ab. Eine Gelb-Rote Karte für Gwenael Martinez (39.) und Elisa Cardoso (90.+1) sorgten für zusätzliche Dramatik.

Der FC Solothurn musste sich im Heimspiel gegen den FC Oerlikon/Polizei mit 0:4 geschlagen geben. Fabienne Marguerite Rochaix eröffnete in der 42. Minute den Torreigen für die Gäste. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Manar Benslama auf 0:2. Robine Pérez traf in der 57. Minute zum 0:3, bevor Chiara Tremml in der 75. Minute den Endstand von 0:4 herstellte. Um die Chance auf die Aufstiegspiele zu wahren, musste der FC Winterthur in Küssnacht gewinnen. Die Frauen von Trainer Russo erledigten ihre Büez und setzten sich mit 3:2 gegen den FC Küssnacht a/R durch. Der Start gelang dem Heimteam besser - Mara Studer brachte die Gastgeberinnen in der 17. Minute in Führung, nachdem Gina Schilliger die Vorlage gegeben hatte. Doch Winterthur konterte stark: Meiffy Sol Bufalini glich in der 37. Minute aus, gefolgt von einem Doppelschlag von Elena Van Niekerk, die in der Nachspielzeit der ersten Hälfte und kurz nach Wiederanpfiff auf 3:1 stellte. In der Schlussphase gelang Nicole Scherrer per Kopfball in der 90. Minute (+4) noch der Anschlusstreffer, doch es blieb beim Sieg für Winterthur. Weil der FC Sion auch gewann, bleibt der FCW auf Platz 3 und spielt den Rest der Saison in der "Goldenen Ananas"-Runde.