Sinzings Punkt für die Moral – Kellergipfel in Undorf

Vor der achten Runde in der Kreisliga 2 sind zwei Mannschaften – die punktgleichen Leader TSV Dietfurt und TV Riedenburg – noch ungeschlagen. Gleichzeitig warten drei Teams – Remis-König TV Hemau, der SC Sinzing und der ASV Undorf – immer noch auf den ersten Saisonsieg. Was ändert sich am kommenden Spielwochenende an diesem Bild? Der kurze Blick auf die sieben Begegnungen.

Fünf Gegentore hatte sich die Sinzinger Mannschaft zuletzt gegen Großberg gefangen. Wenige Tage später machte es der Tabellenvorletzte besser. Viel besser. Tabellarisch hilft das torlose Remis gegen Top-Team Riedenburg dem SC zwar nicht so recht weiter, tut dafür aber der Psyche umso besser. Derweil verpassten es die Gäste, sich die alleinige Tabellenführung zu sichern. Immerhin kam zu den erst drei Gegentoren kein weiteres dazu.





Drei Siege aus den letzten vier Spielen, dreimal „zu Null“ – die DJK Eichlberg/Neukirchen (3., 13) ist aktuell gut darauf. Ihre Formstärke will die Fuchs-Elf am Samstag erneut unter Beweis stellen. Es geht zur SG Painten (6., 10), die ihrerseits nach der knappen Niederlage in Riedenburg zurück in die Spur will.





Letzter gegen Vorletzter: Zu einem Kellergipfel kommt es am Sonntag am Undorfer Jahnweg. Die junge Mannschaft des ASV (14., 2) bringt nach wie vor keinen Fuß auf den Boden. Bei einer Heimniederlage sähe es früh in der Saison ziemlich düster aus. Auch der SC Sinzing (13., 3) wartet noch auf den ersten Saisonsieg, konnte mit dem Remis am Donnerstag aber immerhin etwas für die Moral tun.





Einen mehr als ordentlichen Saisonstart hat Aufsteiger TSV Großberg (4., 12) hingelegt. Auf den Sieg in Sinzing ließ die Polster-Truppe unter der Woche ein weiteres Erfolgserlebnis im Kreispokal folgen. Knifflige Aufgabe also für die anreisenden Steinsberger. Der FSV (8., 9) hat enge Partien hinter sich und hofft, dass das Spielglück diesmal auf die eigene Seite fällt.





Trotz der Nullnummer in Sinzing darf der TV Riedenburg (2., 15) von einem absolut positiven Saisonstart sprechen. Derzeit stellen die Dreiburgenstädter die mit Abstand beste Defensive ligaweit. Inklusive Pokal ist man seit sechs Partien ohne Gegentor! Kann der TSV Beratzhausen (9., 8) diesen Abwehrriegel knacken? Für die Hausherren, die am Donnerstag im Pokal erfolgreich waren, wird es auf allerhöchste Effizienz vor dem Tor ankommen.







Noch kein Spiel gewonnen, aber auch erst eines verloren: Der TV Hemau (11., 6) scheint momentan nur Unentschieden zu können. Gegen Lupburg ließ man sich spät den ersten Saisondreier entreißen. In Peising soll endlich der Knoten platzen. Die heimische SG (10., 8) ist Hemaus Tabellennachbar und hofft auf einen Befreiungsschlag. Dementsprechend ist es ein wichtiges Match für beide Vereine.







Das mit den vielen Unentschieden ist auch bei Hohenschambach ein Thema. Vier Mal remisierte die SGH (7., 10) schon. Zuletzt letzte Woche beim 1:1 gegen Oberndorf/Matting. Der dritte Saisonsieg täte definitiv gut. Und dieser wird angestrebt gegen den SV Lupburg, der als Rangzwölfter (5) unter Zugzwang steht. Sechs Spiele ohne Sieg sollen genug sein!







Noch ungeschlagen (4/3/0) grüßt der TSV Dietfurt (1., 15) vor dem achten Spieltag vom Ligathron. Eine schöne Momentaufnahme – welche sich die Mannen von Coach Matthias Pfeifer aber auch verdient haben mit konstant guten Leistungen in den letzten Wochen. Eine Bewährungsprobe wartet am Sonntag, wenn es nach Oberndorf zur SG Oberndorf/Matting (5., 11) geht. Auch die Heimelf konnte bislang ordentlich punkten und möchte nun dem Primus ein Bein stellen.