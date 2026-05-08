Sinzing-Causa würfelt Abstiegskampf durcheinander

Co-Spielertrainer Maximilian Fischer und der ASV Undorf haben den Klassenerhalt noch nicht in der Tasche. – Foto: Florian Würthele

Zu Wochenbeginn gab es einen Paukenschlag in der Kreisliga 2. Der SC Sinzing verkündete einen sogenannten Relegations-Verzicht . Dies mischt die Karten im Abstiegskampf nochmal neu vor dem 26. und finalen Spieltag. Was die Sinzinger Verzichtserklärung im Klartext heißt: Sollte Sinzing die Saison auf einem Relegationsplatz beenden – wonach es stark aussieht –, würde der Sportclub in der Saison 2026/27 automatisch in der Kreisklasse an den Start gehen. Hieße auch, dass der eigentlich abgestiegene TV Hemau doch noch eine Chance bekommt und relegieren darf. Aber: Sollten die Sinzinger am letzten Spieltag noch den Sprung von Platz 13 auf 11 schaffen, würde der SC auch nächste Saison in der Kreisliga starten. Einen kompletten Ligaverzicht hat der Verein nämlich nicht gestellt, wie der Regensburger Kreisspielleiter Mike Koriath auf FuPa-Nachfrage nochmal bestätigte.

Schlusslicht TV Hemau, für das es im Heimspiel gegen Dietfurt um nichts geht, wird die Geschehnisse auf den anderen Plätzen höchstinteressiert verfolgen. Das Team von Coach Alex Hosse hat auf jeden Fall gute Karten, plötzlich doch relegieren zu dürfen. Dass die Sinzinger auf den letzten Drücker noch ans rettende Ufer schwimmen, ist nämlich ein unwahrscheinliches Szenario. Zum einen müsste Sinzing (21 Punkte) das Auswärtsspiel bei der DJK Eichlberg/Neukirchen auf jeden Fall gewinnen. Man stünde dann bei 24 Punkten. Zudem darf der ASV Undorf (23) bei der SG Oberndorf/Matting nicht gewinnen. Es könnte auch den Fall geben, dass Beratzhausen (23), Undorf und Sinzing am Ende allesamt bei 24 Zählern landen. Dann würde eine Sondertabelle aus den direkten Vergleichen herangezogen. Hier hätten Beratzhausen (sieben Punkte) und Undorf (sechs) die Oberhand gegenüber Sinzing (vier), das es in dem Fall nicht geschafft hätte.



Alles ziemlich kompliziert. Klar ist eines: Undorf und Beratzhausen, aber auch die SG Peising/Bad Abbach II als Tabellenzwölfter (22), haben alles in der eigenen Hand. Am letzten Spieltag kommt es nämlich zwischen Peising und Beratzhausen zu einem absoluten Endspiel. Wer hier als Sieger vom Platz geht, hat den Klassenerhalt sicher. Wenn Beratzhausen UND Sinzing gewinnen, würde Undorf im Falle einer Niederlage in Oberndorf in die Abstiegs-Relegation müssen. Es bleibt also spannend. „Oben“ ist hingegen alles entschieden. Der TV Riedenburg ist Meister und der FSV Steinsberg steht seit letztem Sonntag als Teilnehmer an der die Aufstiegs-Relegation fest. Beim Gastspiel in Painten spielt sich der FSV schon mal für die Saisonverlängerung warm.



