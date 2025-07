Sinsheim schnappt sich Duric

Mit Duric haben sie für diese Aufgabe einen augenscheinlich ausgewiesenen Fachmann an Land gezogen. Der 58-Jährige machte sich zu Oberliga-Zeiten der TSG Hoffenheim als Spieler und später als Trainer beim FC Zuzenhausen einen Namen. Acht Jahre lang coachte er später den SV Daisbach und führte selbigen 2016 in die Kreisklasse A. In den vier vergangenen Spielzeiten trainierte er den TSV Neckarbischofsheim, hielt selbigen nach dem freiwilligen Landesliga-Abstieg 2021 souverän in der Kreisliga und sich nun aufgrund des sich dort vollziehenden personellen Umbruchs für einen Wechsel entschieden.

"Neso gehörte zu dem kleinen Kreis an Namen, über die wir uns unterhalten haben", verrät Merz. Ursprünglich war dessen Einstieg beim SV für 2026 angedacht, Ayvatas´ berufliche Veränderung hat nun für einen früheren Wechsel auf der sportlichen Kommandostelle gesorgt. Sinsheims zweiter Vorsitzender sieht in, "Neso einen sehr kompetenten Trainer." In knapp zwei Wochen beginnt der neue Coach, der aktuell im wohlverdienten Urlaub ist, mit der Vorbereitung.