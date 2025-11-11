 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Spielertrainer Marvin Hartmann (links im Zweikampf mit Sebastian Bakaus) und die SG Obere Dill kehren umgehend wieder die Erfolgsspur zurück und setzten sich beim Verfolger SV Herborn mit 3:1 durch. © Henrik Schneider
Sinn/Hörbach steht schon auf Rang zwei

Teaser KLA DILLENBURG: +++ In der Fußball-A-Liga kehrt die SG Obere Dill beim SV Herborn in die Erfolgsspur zurück. Neuer Tabellenzweiter ist die SG Sinn/Hörbach, die sich gegen Fellerdilln durchsetzt +++

Dillenburg. Die SG Obere Dill kehrt wieder in die Erfolgsspur zurück, der Primus schlägt in der Fußball-A-Liga Dillenburg Verfolger SV Herborn 3:1. Neuer Zweiter ist nun die SG Sinn/Hörbach, die Fellerdilln 3:2 niederrang. Einen klaren 4:0-Heimerfolg feiert die SG Dietzhölztal gegen den TSV Eibach. 3:3 endete das Duell SG Aartal gegen TSV Ballersbach, während der SSV Frohnhausen II 3:2 in Simmersbach gewann und der TuS Driedorf mit diesem Ergebnis daheim Niederroßbach schlug. Bereits am Samstag seztesich die SSG Breitscheid 3:1 in Merkenbach durch, der SV Eisemroth trennte sich 3:3 von Eschenburg II.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

