Sinn/Hörbach steht schon auf Rang zwei

Dillenburg. Die SG Obere Dill kehrt wieder in die Erfolgsspur zurück, der Primus schlägt in der Fußball-A-Liga Dillenburg Verfolger SV Herborn 3:1. Neuer Zweiter ist nun die SG Sinn/Hörbach, die Fellerdilln 3:2 niederrang. Einen klaren 4:0-Heimerfolg feiert die SG Dietzhölztal gegen den TSV Eibach. 3:3 endete das Duell SG Aartal gegen TSV Ballersbach, während der SSV Frohnhausen II 3:2 in Simmersbach gewann und der TuS Driedorf mit diesem Ergebnis daheim Niederroßbach schlug. Bereits am Samstag seztesich die SSG Breitscheid 3:1 in Merkenbach durch, der SV Eisemroth trennte sich 3:3 von Eschenburg II.