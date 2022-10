"Sinne wieder schärfen": Türkgücü München in Augsburg unter Zugzwang 19. Spieltag in der Regionalliga Bayern mit einer Partie am Freitagabend (Anstoß 19 Uhr)

Von einem Zwischentief will man bei Türkgücü München nach dem Quasi-Last-Minute-Remis im Heimspiel gegen Buchbach und der 0:2-Niederlage am vergangenen Wochenende in Illertissen nichts hören. "Wir müssen unsere Sinne wieder schärfen", gibt Sportlicher Leiter Roman Plesche die Richtung jedoch unmissverständlich vor. Sprich: Gegen den aktuellen Tabellen-Zwölften aus Augsburg sollte der Punktezeiger für die Truppe von Alper Kayabunar wieder voll ausschlagen, um einerseits den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden und andererseits die Distanz zu den Spitzenteams der Regionalliga Bayern nicht (noch) weiter zu vergrößern.

FCA-Coach Tobias Strobl hingegen zeigt sich immer noch hocherfreut über den jüngsten Heimerfolg seines Teams gegen die SpVgg Ansbach, den die Fuggerstädter in den letzten Minuten der Partie sichern konnten. "Die Tabelle, in der viele Mannschaften sehr eng beisammen sind, hat nun schon eine gewisse Aussagekraft erreicht. Da ist es klar von Bedeutung, wenn du gegen einen direkten Konkurrenten die drei Punkte zuhause einfahren kannst." Strobl spricht von einem "Sieg der Mentalität" in einem Spiel, "das definitiv nicht unser bestes war, jedoch ein richtig guter Schritt nach vorne, insbesondere nach der Niederlage in Eichstätt".

Sollte die Augsburger U23 am Freitagabend in der Rosenau siegen und die unmittelbaren Konkurrenten an diesem 19. Spieltag patzen, wäre im Optimalfall gar ein Sprung auf einen einstelligen Tabellenplatz möglich. Türkgücü München hingegen könnte bei einer Niederlage und gleichzeitigem Erfolg der Mitstreiter um einige Plätze nach hinten fallen. Es bleibt also spannend...