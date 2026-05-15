„Sinnbild der Saison“: Unterammergau steht erneut mit leeren Händen da

(Fast) alles im Griff: Keeper Marco Diroma und die Unterammergauer liefern mal wieder ein Duell auf Augenhöhe ab – und unterliegen dennoch. – Foto: Andreas Kögl

„Für die personellen Umstände haben wir es super gemacht“, resümierte Tobias Benning. Der Coach war voll des Lobes für seine Rumpftruppe. Die halbe Stammformation des Fußball-Kreisligisten stand neben und nicht auf dem Platz. Alex Schwarz, Josef Klarwein, Moritz Korntheuer, Lukas Klemm und Matthias Vogt war ein Einsatz aus diversen Gründen verwehrt geblieben. Zählt man Anton Speer, Pius Zehetmeier, Tobias Speer und David Bender hinzu, stand Benning beinahe eine gesamte Mannschaft nicht zur Verfügung. „So ähnlich geht es uns schon fast die gesamte Saison über. Das, was eigentlich die Ausnahme sein sollte, wurde bei uns schnell zum Standard.“

Unterammergau – Frisch geduscht lässt sich Simon Stumpfecker in einen Stuhl im Vereinsheim des WSV Unterammergau gleiten und presst dabei vier Worte heraus: „Ein Sinnbild der Saison.“ Damit fasste Stumpfecker, der mit seinen 30 Jahren schon zu den Routiniers der Ammertaler gehört, die gerade absolvierten 90 Minuten plus Nachspielzeit gegen die SG Aying /Helfendorf zusammen. Wieder einmal verkauften sich die Gastgeber ordentlich. Wieder einmal lieferten sie über weite Strecken eine Partei auf Augenhöhe ab. Wieder einmal standen sie am Ende mit leeren Händen da. Und wieder einmal war der entscheidende Treffer beim 0:1 einer der unglücklichen Sorte.

Unterammergau fehlen mehrere Spieler – Eigentor besiegelt die Niederlage

Am Mittwoch mussten die Übriggebliebenen gleich eine drangvolle Anfangsphase der Gäste überstehen. „Das ist deren Vorgehensweise“, kommentierte Benning. „Im Hinspiel sind wir da schon früh in Rückstand geraten.“ Diesmal blieb der WSV unbeschadet und schwamm sich anschließend frei. „Wir hätten sogar selbst in Führung gehen können“, bedauert Coach Benning und spielte auf das Getümmel vor dem Gästetor Mitte des ersten Spielabschnitts an. Nach der anschließenden Ecke jagte Ferdinand Brauchle den Ball aber in den Abendhimmel.

Den zweiten Abschnitt begannen die Gäste wieder mit viel Schwung. Zunächst konnte Elias Hartwig einen Heber über Marco Diroma hinweg noch vor der Linie klären, doch kurz darauf waren dieselben Protagonisten mit weniger Glück gesegnet. Ayings Jakob Lechner wollte wohl ein Zuspiel nach innen zirkeln, Hartwig fälschte das Leder aber derart unglücklich ab, dass es seinem Keeper durch die Beine und ins Tor flutschte. Stumpfecker versuchte es dann noch mit einem gewaltigen Freistoß aus gut 30 Metern, doch das Geschoss war zu zentral abgefeuert und so konnte Gästetorhüter Leonhard Oswald den Ball noch über die Latte lenken. „Wir sind einfach nicht in der Situation, dass mal mit ein bisschen Glück ein Tor fällt.“