„Sinn oder Unsinn ist Stammtischthema“

Zu dieser kuriosen Situation – die laut Regelwerk des NOFV allerdings bekannt ist – kommt es aufgrund der verzwickten Aufstiegssituation in Thüringen. Nur Heiligenstadt kommt hier einen Spieltag vor Saisonende noch für den Aufstieg in Frage. Allerdings steigen die Eichsfelder nur im Meisterfall auch auf. Seit dem letzten Spieltag und der 2:3-Niederlage (gegen Neustadt/Orla) hat dies der 1. SC allerdings nicht mehr in der eigenen Hand. Am Freitagabend könnte Fahner Höhe mit einem Sieg gegen Weida den Platz an der Sonne erobern und hätte so alle Trümpfe in der Hand. Und eben hieraus ergibt sich die angesetzte Oberliga-Relegation zwischen Wismut Gera und Staaken. Denn wird Fahner Höhe Meister, wird es keinen Thüringer Oberliga-Aufsteiger geben und ein Platz in der Oberliga wäre vakant. Heiligenstadt wird NUR im Meisterfall auch vom Aufstiegsrecht Gebrauch machen. Und so braucht der NOFV einen Plan B, dessen Realisierung allerdings in den Sternen steht. „Laut Regelwerk des NOFV ist diese Tatsache jedem bekannt - siehe Auf- und Abstiegsregelungen. Ob Sinn oder Unsinn sind da ein reines Stammtischthema. Fakt ist wir sind Tabellen-14. und entsprechend kann es zu einer Relegation kommen. Der Verein hat entschieden, dass wir spielen werden. Also bereiten wir uns auf das Spiel vor. Unser erstes Training für das Spiel am Mittwochabend gegen den SC Staaken fand am Montag um 18 Uhr statt“, fasst Steffen Geisendorf die Ausgangslage zusammen.

Am Samstagnachmittag lag der Geraer Steg in Tränen. Nun besteht zumindest die theoretische Hoffnung auf den Ligaverbleib wieder. „Am Samstag waren alle Beteiligten am Boden nach dem Niederschlag in der 90. Minute. Danach brauchte jeder erstmal Zeit für sich, um die Geschehnisse zu verarbeiten: Spieler, Trainerteam, Fans, Verein, Sponsoren, Freunde und auch Feinde – wohl alle“, blickt Geisendorf auf die 3:4-Niederlage gegen den VfB Auerbach, die aufgrund des Sieges von Rudolstadt (4:1 in Ludwigsfelde) sportlich den Abstieg bedeute(te)n. Einen besonderen Dank richtet der Trainer nochmal an die Wismut-Fans, die die Mannschaft vorbildlich unterstützten. Die Geschehnisse der folgenden 48 Stunden öffneten schließlich wieder das Oberligator. „Im Verlauf des Wochenendes wurde vom Vorstand die mögliche Relegationsvariante besprochen und für umsetzbar an das Trainerteam weitergeleitet. Die Geschäftsstelle um Heiko März hat sich Montag gegen 10 Uhr mit dem Spielleiter in Verbindung gesetzt. Parallel haben wir schon ein Training angesetzt. Am Montag gegen 16 Uhr wurden die Relegationsspiele angesetzt“, so Geisendorf zur Chronologie der Ereignisse.