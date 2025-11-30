Singen trotzt in Unterzahl – Pforzheim lässt Sieg aus der Hand gleiten

Der 19. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg endete heute mit einem Duell, das mehr Spannung bot, als es die Tabellenkonstellation erwarten ließ. Der Türkische SV Singen trotzte dem favorisierten 1. CfR Pforzheim ein 2:2 ab – und das trotz einer kompletten Halbzeit in Unterzahl.

Am Ende zitterten sich die Gäste ins Ziel. Dem frühen 1:0 durch Luca Friz (7.) für Oberachern, legten der SVO nach 69 Minuten durch Yves Borie nach. In der siebten Minute der Nachspielzeit verkürzte der KSC II durch Bekem Can Bicki (Elfmeter) noch, zu mehr reichte es allerdings nicht mehr. ---

Der 1. Göppinger SV meldete sich eindrucksvoll zurück und besiegte den FC Nöttingen vor 800 Zuschauern mit 3:0. Luca Piljek brachte die Gastgeber in der 20. Minute in Führung. Gentian Lekaj erhöhte in der 40. Minute auf 2:0, ehe Adrian Freiwald in der 50. Minute das 3:0 erzielte. Göppingen zeigte dabei eine reife, geschlossene Leistung und setzte sich klar durch. ---

Vor 347 Zuschauern blieb der VfR ohne Treffer, aber auch ohne Gegentor: Der VfR Mannheim und Aufsteiger FC Denzlingen trennten sich 0:0. Mannheim dominierte weite Teile der Partie, fand aber keinen Weg durch die gut organisierte Defensive des Tabellenletzten. Trotz des torlosen Spiels übernahm Mannheim mit diesem Punktgewinn die Tabellenführung. ---

Beim 3:3 zwischen dem TSV Essingen und dem FC 08 Villingen wurde den 167 Zuschauern ein emotionales Auf und Ab geboten. Niklas Groiß traf in der 38. Minute zum 1:0. Nach der Pause glich Gabriel Cristilli in der 51. Minute zum 1:1 aus. Doch Essingen legte erneut vor: Lennart Ruther stellte in der 58. Minute auf 2:1. Villingen antwortete sofort – Marcel Sökler glich in der 63. Minute zum 2:2 aus. In der 88. Minute erzielte Georgios Pintidis das 2:3, doch Essingen gelang der späte Ausgleich: Max Neunhoeffer traf in der 90.+6 Minute zum 3:3. ---

Die Zuschauer in Gmünd erlebten ein Torfestival, das kaum Zeit zum Durchatmen ließ. Bleart Dautaj traf in der 8. Minute zum 0:1, doch Niklas Hofmeister stellte bereits in der 11. Minute das 1:1 her. Max Stumm brachte die Gäste in der 18. Minute erneut in Führung, bevor Alexander Aschauer in der 56. Minute das 2:2 erzielte. Nur zwei Minuten später, in der 58. Minute, drehte Alexander Aschauer die Partie zum 3:2. Niklas Hofmeister erhöhte mit seinem zweiten Treffer in der 66. Minute auf 4:2. Bissingen kam durch Tom Kleinmann in der 87. Minute noch einmal auf 4:3 heran. Doch Normannia setzte den Schlusspunkt: Nico Molinari traf in der 90.+4 Minute zum 5:3. ---

Der VfR Aalen musste eine schmerzhafte Heimniederlage hinnehmen. Felix Schäch erzielte in der 80. Minute das einzige Tor der Partie und bescherte dem FV Ravensburg ein wichtiges 1:0. Aalen verpasste es damit, die Tabellenführung zu verteidigen. ---

Der FSV Hollenbach und die TSG Backnang lieferten sich ein umkämpftes Duell, das die Gäste für sich entschieden. Flavio Santoro traf in der 26. Minute zum 0:1. Nur eine Minute später, in der 27. Minute, stellte Hannes Scherer den Ausgleich zum 1:1 her. In der 84. Minute erzielte Julian Geldner den 1:2-Siegtreffer für Backnang. ---

Der SSV Reutlingen kassierte eine bittere 2:3-Heimniederlage gegen Türkspor Neckarsulm. Cristian Gilés Sanchez traf in der 49. Minute zum 0:1. Willie Till Sauerborn verwandelte in der 59. Minute einen Foulelfmeter zum 1:1. In der 80. Minute brachte Fabio Lettieri die Gäste mit 1:2 in Führung. Vier Minuten später, in der 84. Minute, glich erneut Willie Till Sauerborn zum 2:2 aus. Doch Reutlingen wurde erneut hart getroffen: Fabio Lettieri erzielte in der 90.+1 Minute das 2:3 und sicherte Neckarsulm den späten Sieg. ---

Die Partie begann mit einem Schockmoment für Singen. Bereits in der 2. Minute fabrizierte Daniel Niedermann ein Eigentor. Doch Pforzheim beließ es nicht beim frühen Führungstreffer. In der 32. Minute folgte der zweite Treffer: Joao Victor Silveira Schick vollendete zum 2:0 für die Gäste. Danach kippte jedoch die Partie. Kurz vor dem Pausenpfiff sah Dominik Emminger in der 45. Minute Gelb-Rot. Doch nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Singen wie ausgewechselt. Abdoulie M’Boob verkürzte in der 51. Minute auf 1:2 und setzte damit ein klares Signal. In der 71. Minute erzielte Ege Öztürk den Ausgleich zum 2:2. Dabei blieb es bis zum Abpfiff.