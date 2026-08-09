Singen startet mit Heimsieg, Türkspor Neckarsulm verliert zu neunt

---

Vor 1211 Zuschauern trafen die TSG Balingen und der FC 08 Villingen aufeinander. In der 37. Minute eröffnete Dominik Emminger den Torreigen und brachte die Gäste in Führung. Nur wenig später erhöhte Gian-Luca Feißt in der 41. Minute auf 0:2. Die Hausherren gaben sich im zweiten Durchgang nicht auf und schöpften neue Hoffnung, als Jonas Brändle in der 72. Minute der Anschlusstreffer zum 1:2 gelang. Die endgültige Entscheidung fiel jedoch tief in der Nachspielzeit: In der 90.+1 Minute besiegelte Luis Seemann mit dem 1:3 den Auswärtserfolg für Villingen. ---

Mit großer Leidenschaft und vor 1525 Zuschauern duellierten sich der SSV Reutlingen und der FC Nöttingen. Yannick Toth erzielte in der 34. Minute das erste Tor für die Hausherren. Noch vor dem Pausenpfiff baute Wycliff Yeboah in der 41. Minute den Vorsprung auf 2:0 aus. Nach dem Seitenwechsel zeigten die Gäste eine Reaktion, und Salvatore Catanzano traf in der 55. Minute zum 2:1-Anschluss. Die Freude der Nöttinger währte jedoch nicht allzu lange, denn Marcel Sökler stellte in der 67. Minute den alten Abstand wieder her und sicherte den Reutlingern einen vielumjubelten Heimsieg. ---

Einen starken Start in die neue Saison feierte der SV Oberachern vor heimischem Publikum gegen den Karlsruher SC II. Bereits in der Anfangsphase brachte Luca Fritz die Gastgeber in der 14. Minute mit 1:0 in Front. Noch vor der Halbstundenmarke legte Noah Zwick in der 26. Minute das 2:0 nach und stellte die Weichen früh auf Sieg. Die Gäste aus Karlsruhe fanden daraufhin keine passenden Antworten mehr, und so setzte Marvin Benefo in der vierten Minute der Nachspielzeit (90.+4) mit dem Treffer zum 3:0 den Schlusspunkt unter diese Begegnung. ---

Vor 300 Zuschauern trennten sich der FC Holzhausen und der 1. CfR Pforzheim in einer intensiven Begegnung mit 1:1. Den ersten Treffer der Partie erzielte Walter Vegelin in der 11. Minute für die Gastgeber. Die Gäste zeigten sich jedoch wenig beeindruckt und antworteten prompt, als Noah Lulic in der 20. Minute den Ausgleich markierte. In der Schlussphase wurde es noch einmal dramatisch und hitzig: Niklas Schäuffele vom FC Holzhausen sah in der 88. Minute die Gelb-Rote Karte. ---

Eine deutliche Angelegenheit erlebten die 300 Zuschauer bei der Partie zwischen der TSG Backnang und dem 1. FC Mühlhausen, die mit einem 5:0-Kantersieg der Hausherren endete. Tim Pöhler eröffnete den Torreigen in der 34. Minute. Kurz nach der Pause erhöhte Luca Battista in der 47. Minute auf 2:0, ehe erneut Tim Pöhler in der 52. Minute eiskalt das 3:0 erzielte. Den vierten Treffer steuerte Giuliano Greco in der 56. Minute bei und sorgte für klare Verhältnisse. In der Schlussphase schwächten sich die Gäste, als Kai Mutschall in der 83. Minute mit Rot vom Platz gestellt wurde. Den Schlusspunkt setzte Fabijan Domic, der in der 85. Minute einen Foulelfmeter zum 5:0-Endstand verwandelte. ---

Einen 3:2-Auswärtserfolg feierte der FC Teningen vor 350 Zuschauern beim 1. FC Normannia Gmünd. Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen zunächst durch Calvin Körner in der 13. Minute in Führung. Maximilian Resch glich jedoch in der 28. Minute für die Gäste aus Teningen aus. Im hart umkämpften zweiten Durchgang drehte Josip Milardovic in der 74. Minute die Partie endgültig zugunsten der Gäste. Erneut Maximilian Resch baute die Führung in der 84. Minute mit seinem zweiten Treffer auf 1:3 aus. Das Tor von Dominik Pfeifer in der 89. Minute zum 2:3 kam für die aufopferungsvoll kämpfenden Hausherren letztlich zu spät, um die Niederlage zum Auftakt noch abzuwenden. ---

Vor 350 Zuschauern teilten sich die Young Boys Reutlingen und der TSV Essingen nach einem 1:1-Unentschieden die Punkte. Die Hausherren schlugen in einer Phase zu, in der sich viele bereits in der Kabine wähnten: Hakan Aktepe markierte tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+4 Minute) das umjubelte 1:0. Die Antwort der Gäste aus Essingen ließ nach dem Seitenwechsel jedoch nicht lange auf sich warten. Daniel Schelhorn traf kurz nach Wiederanpfiff in der 50. Minute zum 1:1-Ausgleich, der gleichzeitig den Endstand dieser engen Partie bedeutete. ---

Keine Tore, aber dennoch viel Einsatz bekamen die 520 Zuschauer im Duell zwischen dem Bahlinger SC und dem FV Ravensburg zu sehen. Die umkämpfte und von Taktik geprägte Partie endete torlos. Für Aufregung sorgte in der Schlussphase lediglich ein Platzverweis: Die Gäste aus Ravensburg mussten die letzten Minuten in Unterzahl agieren, da Kevin Wistuba in der 74. Minute mit der Gelb-Roten Karte vorzeitig unter die Dusche geschickt wurde. Die Hausherren konnten aus dieser numerischen Überlegenheit jedoch kein Kapital mehr schlagen. ---