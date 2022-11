Sindorf siegt im Topspiel und ist Tabellenführer Bezirksliga, Staffel 3: Das direkte Aufeinandertreffen der beiden bisher stärksten Teams hat einen neuen Spitzenreiter hervorgebracht.

Beinahe die gesamte Hinrunde ist gespielt und zwei Teams haben sich in dieser Saison bisher besonders hervorgetan: Der SV Kurdistan Düren und der VfL Sindorf. Am Sonntag gab es das direkte Duell der beiden Aufstiegsfavoriten.

Der SV Kurdistan, der den Aufstieg in der vergangenen Saison nur wegen der schlechteren Tordifferenz verpasste, ging als Aufstiegsaspirant Nummer 1 wohl leicht favorisiert ins Topspiel. Wie in einem so engen und wichtigen Spiel durchaus üblich wollte zunächst keine der beiden Mannschaften ihre Sicherheit aufgeben. Die Defensivreihen standen recht stabil, sodass im ersten Durchgang keins der beiden Topteams in Führung gehen konnte. Die Tore hatten sich die Mannschaften für den zweiten Spielabschnitt aufgehoben.

Was die Tore angeht, eröffnete Marc Wollersheim in der 53. Minute die Partie. Mit seinem 16. Saisontor brachte der 32-Jährige den Tabellenführer in Führung, der seinen Vorsprung zu diesem Zeitpunkt auf fünf Punkte ausgebaut hätte. Sindorf musste jetzt reagieren und erhöhte seine Bemühungen Richtung Düren-Tor. Den Ausgleich ermöglichte letztlich ein Foul im Strafraum. Den fällig Elfmeter verwandelte Anil Yavuz zum 1:1. Der alte Punkteabstand in der Tabelle war wiederhergestellt. Um an die Tabellenspitze zu springen, brauchte Sindorf einen Sieg - so viel war vor der Partie klar. Und genau das wollte der VfL jetzt. In der 81. Minute fand Yavuz Mittelfeldmann Jonas Flatten, der auf 2:1 stellte und seine Sindorfer damit zum Tabellenführer machte.

Auch Elsdorf sehr stark

Es könnte ein richtungsweisendes Spiel für den weiteren Saisonverlauf gewesen sein. Beide Mannschaften zeigten sich bisher extrem konstant, umso wertvoller sind die direkten Duelle der beiden Aufstiegsfavoriten - das Erste geht an den VfL Sindorf. Was bei dem direkten Aufeinandertreffen allerdings nicht vergessen werden sollte: Mit dem SC Elsdorf ist noch ein drittes Team in der Verlosung. Der Kreisliga-Aufsteiger ist Sindorf und Düren mit 34 Punkten auf den Fersen.