Allgemeines
Sindelfinger Hallenfußball-Gala: TSV Michelfeld und Obertsrot jubeln

Der VfL Sindelfingen und des GSV Maichingen richten bis 04.01.2026 eines der größten und bedeutendsten Hallenfußballturniere für Amateurmannschaften in Deutschland aus.

Heute ging es mit den Gruppen 33 bis 36 weiter. Somit ist das Vorturniers abgeschlossen: Die Fußballabteilungen des VfL Sindelfingen und des GSV Maichingen veranstalten die 41. Sindelfinger Hallenfußball-Gala (19.12.2025 bis 04.01.2026) für Amateurmannschaften im Glaspalast Sindelfingen. Der TSV Michelfeld und der FC Obertsrot lösten die letzten Tickets für das Hauptturnier.

Die Sindelfinger Hallenfußball-Gala hat sich zum größten und bedeutendsten Hallenfußballturnier für Amateurmannschaften in Deutschland entwickelt. Dabei nehmen in der Vor- und Hauptrunde über 170 Vereinsmannschaften teil. Die Rahmenbedingungen entsprechen Bundesligaturnieren (Großspielfeld, Rundum-Bande, Kunstrasen mit Granulatfüllung).

Das sind die Spiele des heutigen Turniertages:

Gruppe 33
Mo., 29.12.25 17:30 Uhr SV Walddorf - TSV Korntal 4:2
Mo., 29.12.25 17:41 Uhr SGM TV Ebhausen/SV Rotfelden - SV Spiegelberg 3:2

Gruppe 34
Mo., 29.12.25 17:52 Uhr TSV Michelfeld 1954 - TSV Eningen/u.A. II 5:0
Mo., 29.12.25 18:03 Uhr TSG Steinheim - GSV Maichingen 3:1

Gruppe 35
Mo., 29.12.25 18:14 Uhr FV Walbertsweiler-Rengetsweiler - SV Spaichingen 0:1
Mo., 29.12.25 18:25 Uhr TSV Korntal II - VfL Sindelfingen 0:3

Gruppe 36
Mo., 29.12.25 18:36 Uhr FC Obertsrot - TSV Malmsheim 2:0
Mo., 29.12.25 18:47 Uhr SG Fischen/Sonthofen II - SV Dogern 2:0

Gruppe 33
Mo., 29.12.25 18:58 Uhr SV Walddorf - SGM TV Ebhausen/SV Rotfelden 2:1
Mo., 29.12.25 19:09 Uhr TSV Korntal - SV Spiegelberg 2:1

Gruppe 34
Mo., 29.12.25 19:20 Uhr TSV Michelfeld 1954 - TSG Steinheim 0:2
Mo., 29.12.25 19:31 Uhr TSV Eningen/u.A. II - GSV Maichingen 3:1

Gruppe 35
Mo., 29.12.25 19:41 Uhr FV Walbertsweiler-Rengetsweiler - TSV Korntal II 3:1
Mo., 29.12.25 19:52 Uhr SV Spaichingen - VfL Sindelfingen 1:3

Gruppe 36
Mo., 29.12.25 20:04 Uhr FC Obertsrot - SG Fischen/Sonthofen II 2:1
Mo., 29.12.25 20:15 Uhr TSV Malmsheim - SV Dogern 5:1

Gruppe 33
Mo., 29.12.25 20:26 Uhr SV Spiegelberg - SV Walddorf 1:3
Mo., 29.12.25 20:37 Uhr SGM TV Ebhausen/SV Rotfelden - TSV Korntal 2:1

Gruppe 34
Mo., 29.12.25 20:48 Uhr GSV Maichingen - TSV Michelfeld 1954 1:2
Mo., 29.12.25 20:59 Uhr TSG Steinheim - TSV Eningen/u.A. II 2:0

Gruppe 35
Mo., 29.12.25 21:10 Uhr VfL Sindelfingen - FV Walbertsweiler-Rengetsweiler 2:0
Mo., 29.12.25 21:21 Uhr TSV Korntal II - SV Spaichingen 1:2

Gruppe 36
Mo., 29.12.25 21:32 Uhr SV Dogern - FC Obertsrot 1:1
Mo., 29.12.25 21:43 Uhr SG Fischen/Sonthofen II - TSV Malmsheim 1:2

Viertelfinale
Mo., 29.12.25 21:54 Uhr SV Walddorf - TSV Michelfeld 1954 0:4
Mo., 29.12.25 22:05 Uhr VfL Sindelfingen - TSV Malmsheim 6:4
Mo., 29.12.25 22:16 Uhr TSG Steinheim - SGM TV Ebhausen/SV Rotfelden 2:0
Mo., 29.12.25 22:27 Uhr FC Obertsrot - SV Spaichingen 3:0

Finale
Mo., 29.12.25 22:38 Uhr TSV Michelfeld 1954 - VfL Sindelfingen 3:0
Mo., 29.12.25 22:49 Uhr TSG Steinheim - FC Obertsrot 1:2

