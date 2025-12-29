Sindelfinger Hallenfußball-Gala: TSV Michelfeld und Obertsrot jubeln

– Foto: Nedi Vinković

Heute ging es mit den Gruppen 33 bis 36 weiter. Somit ist das Vorturniers abgeschlossen: Die Fußballabteilungen des VfL Sindelfingen und des GSV Maichingen veranstalten die 41. Sindelfinger Hallenfußball-Gala (19.12.2025 bis 04.01.2026) für Amateurmannschaften im Glaspalast Sindelfingen. Der TSV Michelfeld und der FC Obertsrot lösten die letzten Tickets für das Hauptturnier.

>>> Hier geht es zum kompletten Spielplan und zu den Ergebnissen. Die Sindelfinger Hallenfußball-Gala hat sich zum größten und bedeutendsten Hallenfußballturnier für Amateurmannschaften in Deutschland entwickelt. Dabei nehmen in der Vor- und Hauptrunde über 170 Vereinsmannschaften teil. Die Rahmenbedingungen entsprechen Bundesligaturnieren (Großspielfeld, Rundum-Bande, Kunstrasen mit Granulatfüllung).