Sindelfinger Hallenfußball-Gala: FV Radnik und SV Böblingen U19 jubeln

– Foto: Nedi Vinković

Heute ging es mit den Gruppen 19 bis 22 weiter: Die Fußballabteilungen des VfL Sindelfingen und des GSV Maichingen veranstalten die 41. Sindelfinger Hallenfußball-Gala (19.12.2025 bis 04.01.2026) für Amateurmannschaften im Glaspalast Sindelfingen. Der FV Radnik Sindelfingen und die U19 der SV Böblingen sicherten sich die Tickets für das Hauptturnier,

>>> Hier geht es zum kompletten Spielplan und zu den Ergebnissen. Die Sindelfinger Hallenfußball-Gala hat sich zum größten und bedeutendsten Hallenfußballturnier für Amateurmannschaften in Deutschland entwickelt. Dabei nehmen in der Vor- und Hauptrunde über 170 Vereinsmannschaften teil. Die Rahmenbedingungen entsprechen Bundesligaturnieren (Großspielfeld, Rundum-Bande, Kunstrasen mit Granulatfüllung).