 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
– Foto: Nedi Vinković

Sindelfinger Hallenfußball-Gala: FV Radnik und SV Böblingen U19 jubeln

Der VfL Sindelfingen und des GSV Maichingen richten bis 04.01.2026 eines der größten und bedeutendsten Hallenfußballturniere für Amateurmannschaften in Deutschland aus.

Verlinkte Inhalte

BZL Südb. Bodensee
Kreisliga A II
Kreisliga A III
Kreisliga B I
Kreisliga B II

Heute ging es mit den Gruppen 19 bis 22 weiter: Die Fußballabteilungen des VfL Sindelfingen und des GSV Maichingen veranstalten die 41. Sindelfinger Hallenfußball-Gala (19.12.2025 bis 04.01.2026) für Amateurmannschaften im Glaspalast Sindelfingen. Der FV Radnik Sindelfingen und die U19 der SV Böblingen sicherten sich die Tickets für das Hauptturnier,

>>> Hier geht es zum kompletten Spielplan und zu den Ergebnissen.

Die Sindelfinger Hallenfußball-Gala hat sich zum größten und bedeutendsten Hallenfußballturnier für Amateurmannschaften in Deutschland entwickelt. Dabei nehmen in der Vor- und Hauptrunde über 170 Vereinsmannschaften teil. Die Rahmenbedingungen entsprechen Bundesligaturnieren (Großspielfeld, Rundum-Bande, Kunstrasen mit Granulatfüllung).

Das sind die Spiele des heutigen Turniertages:

Gruppe 19
Di., 23.12.25 17:30 Uhr TSV Weilheim/Teck - TSV Ilshofen II 1:0
Di., 23.12.25 17:41 Uhr VfL Stuttgart - SV Böblingen II 0:4

Gruppe 20
Di., 23.12.25 17:52 Uhr SSV Reutlingen II - VfL Sindelfingen III 0:2
Di., 23.12.25 18:03 Uhr FC Alzenberg-Wimberg - TSV Schrozberg 2:0

Gruppe 21
Di., 23.12.25 18:14 Uhr TGV Dürrenzimmern - SV Böblingen 0:3
Di., 23.12.25 18:25 Uhr FV Radnik Sindelfingen - GSV Maichingen IV 0:3

Gruppe 22
Di., 23.12.25 18:36 Uhr SV Niederschopfheim - 1. CfR Pforzheim 2:1
Di., 23.12.25 18:47 Uhr TSV Pfedelbach II - GSV Maichingen III 0:1

Gruppe 19
Di., 23.12.25 18:58 Uhr TSV Weilheim/Teck - VfL Stuttgart 5:3
Di., 23.12.25 19:09 Uhr TSV Ilshofen II - SV Böblingen II 0:2

Gruppe 20
Di., 23.12.25 19:20 Uhr SSV Reutlingen II - FC Alzenberg-Wimberg 2:0
Di., 23.12.25 19:31 Uhr VfL Sindelfingen III - TSV Schrozberg 2:1

Gruppe 21
Di., 23.12.25 19:42 Uhr TGV Dürrenzimmern - FV Radnik Sindelfingen 0:1
Di., 23.12.25 19:53 Uhr SV Böblingen - GSV Maichingen IV 3:0

Gruppe 22
Di., 23.12.25 20:04 Uhr SV Niederschopfheim - TSV Pfedelbach II 2:1
Di., 23.12.25 20:15 Uhr 1. CfR Pforzheim - GSV Maichingen III 2:0

Gruppe 19
Di., 23.12.25 20:26 Uhr SV Böblingen II - TSV Weilheim/Teck 1:2
Di., 23.12.25 20:37 Uhr VfL Stuttgart - TSV Ilshofen II 0:0

Gruppe 20
Di., 23.12.25 20:48 Uhr TSV Schrozberg - SSV Reutlingen II 0:5
Di., 23.12.25 20:59 Uhr FC Alzenberg-Wimberg - VfL Sindelfingen III 0:1

Gruppe 21
Di., 23.12.25 21:10 Uhr GSV Maichingen IV - TGV Dürrenzimmern 7:1
Di., 23.12.25 21:21 Uhr FV Radnik Sindelfingen - SV Böblingen 2:1

Gruppe 22
Di., 23.12.25 21:32 Uhr GSV Maichingen III - SV Niederschopfheim 2:2
Di., 23.12.25 21:43 Uhr TSV Pfedelbach II - 1. CfR Pforzheim 1:2

Viertelfinale
Di., 23.12.25 21:54 Uhr TSV Weilheim/Teck - SSV Reutlingen II 0:3
Di., 23.12.25 22:05 Uhr FV Radnik Sindelfingen - 1. CfR Pforzheim 2:0
Di., 23.12.25 22:16 Uhr VfL Sindelfingen III - SV Böblingen II 1:0
Di., 23.12.25 22:27 Uhr SV Niederschopfheim - SV Böblingen 1:2

Finale
Di., 23.12.25 22:38 Uhr SSV Reutlingen II - FV Radnik Sindelfingen 1:2
Di., 23.12.25 22:49 Uhr VfL Sindelfingen III - SV Böblingen 13:14 n.E.

Aufrufe: 023.12.2025, 23:40 Uhr
redAutor