Sindelfinger Hallenfußball-Gala: Calcio Leinfelden-Echterdingen siegt Spielplan, Gruppen und Ergebnisse der 38. Auflage auf FuPa

Die Vorrunde ist abgeschlossen. Am 1. Tag schaffen der NK Croatia Bietigheim, die U19 des SSV Steinach-Reichenbach und der SV Sillenbuch II den Sprung ins Hauptturnier. Am 2. Tag kamen weiter: MK Makedonija Stuttgart, TV Oeffingen und TSV Oberensingen II. Am 3. Tag haben sich durchgesetzt: SC Drita Kosova Kornwestheim, GSV Maichingen II und SV Spaichingen. Weiter kamen am 4. Tag: SV Jedesheim, SV Vogt und SGM Mittelbuch/Ringschnait. Beim 5. Tag lösten die U19 des VfL Pfullingen, der SV Griesheim Tarik und der FC Germania Karlsdorf das Ticket für die nächste Runde. Am 6. Tag kamen weiter: FC Union Heilbronn, TSV Bobingen und SV Rust. Am 7. und letzten Tag der Vorrunde lösten der VfL Sindelfingen III, der TV Aldingen I und II das Ticket.

Das Hauptturnier setzt sich 21 Qualifikanten aus dem Vorturnier und 24 gesetzten Mannschaften zusammen.



Die Zwischenrunde ist abgeschlossen. Die Endrunde und somit der letzte Tag des Turniers läuft. Verbandsligist Calcio Leinfelden-Echterdingen gewinnt das Finale gegen den Oberligisten FSV Hollenbach mit 4:1.



Gespielt wird in der Großsporthalle Glaspalast Sindelfingen (2500 Sitzplätze) auf einem Großspielfeld von 50 x 30 m mit 5 Feldspielern und einem Torspieler.

Den Spielplan, die Gruppen und die Ergebnisse gibt es hier:

__________________________________________________________________________________________________

