Sindelfinger Hallenfußball-Gala: ABV Stuttgart und Türkspor weiter

Der erste Turniertag ist beendet: Die Fußballabteilungen des VfL Sindelfingen und des GSV Maichingen veranstalten die 41. Sindelfinger Hallenfußball-Gala (19.12.2025 bis 04.01.2026) für Amateurmannschaften im Glaspalast Sindelfingen. Der ABV Stuttgart und Türkspor Stuttgart lösten am heutigen Freitag die Tickets für das Hauptturnier.
Die Sindelfinger Hallenfußball-Gala hat sich zum größten und bedeutendsten Hallenfußballturnier für Amateurmannschaften in Deutschland entwickelt. Dabei nehmen in der Vor- und Hauptrunde über 170 Vereinsmannschaften teil. Die Rahmenbedingungen entsprechen Bundesligaturnieren (Großspielfeld, Rundum-Bande, Kunstrasen mit Granulatfüllung).
Gruppe 1
Fr., 19.12.25 17:30 Uhr ABV Stuttgart - SKV Rutesheim (U23) II 1:0
Fr., 19.12.25 17:41 Uhr TSV Dagersheim II - TSV RSK Esslingen II 0:1
Gruppe 2
Fr., 19.12.25 17:52 Uhr Türkspor Stuttgart - Spvgg Bissingen 2:1
Fr., 19.12.25 18:03 Uhr SV Sillenbuch II - SpVgg Holzgerlingen 1:0
Gruppe 3
Fr., 19.12.25 18:14 Uhr SF Dettingen/Teck - SpVgg 1887 Möhringen 3:0
Fr., 19.12.25 18:25 Uhr SSC Donaueschingen - SKV Rutesheim 1:3
Gruppe 4
Fr., 19.12.25 18:36 Uhr FC Uhldingen 1927 - FV Germania Degerloch 1:2
Fr., 19.12.25 18:47 Uhr KSV Renningen - KSC Sindelfingen 0:2
Gruppe 1
Fr., 19.12.25 18:58 Uhr ABV Stuttgart - TSV Dagersheim II 1:1
Fr., 19.12.25 19:09 Uhr SKV Rutesheim (U23) II - TSV RSK Esslingen II 3:1
Gruppe 2
Fr., 19.12.25 19:20 Uhr Türkspor Stuttgart - SV Sillenbuch II 1:1
Fr., 19.12.25 19:31 Uhr Spvgg Bissingen - SpVgg Holzgerlingen 3:0
Gruppe 3
Fr., 19.12.25 19:42 Uhr SF Dettingen/Teck - SSC Donaueschingen 2:3
Fr., 19.12.25 19:53 Uhr SpVgg 1887 Möhringen - SKV Rutesheim 0:3
Gruppe 4
Fr., 19.12.25 20:04 Uhr FC Uhldingen 1927 - KSV Renningen 2:1
Fr., 19.12.25 20:15 Uhr FV Germania Degerloch - KSC Sindelfingen 3:4
Gruppe 1
Fr., 19.12.25 20:26 Uhr TSV RSK Esslingen II - ABV Stuttgart 0:1
Fr., 19.12.25 20:37 Uhr TSV Dagersheim II - SKV Rutesheim (U23) II 1:3
Gruppe 2
Fr., 19.12.25 20:48 Uhr SpVgg Holzgerlingen - Türkspor Stuttgart 1:4
Fr., 19.12.25 20:59 Uhr SV Sillenbuch II - Spvgg Bissingen 1:1
Gruppe 3
Fr., 19.12.25 21:10 Uhr SKV Rutesheim - SF Dettingen/Teck 4:2
Fr., 19.12.25 21:21 Uhr SSC Donaueschingen - SpVgg 1887 Möhringen 1:0
Gruppe 4
Fr., 19.12.25 21:32 Uhr KSC Sindelfingen - FC Uhldingen 1927 3:2
Fr., 19.12.25 21:43 Uhr KSV Renningen - FV Germania Degerloch 1:4
Viertelfinale
Fr., 19.12.25 21:54 Uhr ABV Stuttgart - SV Sillenbuch II 2:0
Fr., 19.12.25 22:05 Uhr SKV Rutesheim - FV Germania Degerloch 0:1
Fr., 19.12.25 22:16 Uhr Türkspor Stuttgart - SKV Rutesheim (U23) II 2:0
Fr., 19.12.25 22:27 Uhr KSC Sindelfingen - SSC Donaueschingen 1:4
Finale
Fr., 19.12.25 22:38 Uhr ABV Stuttgart - FV Germania Degerloch 3:1
Fr., 19.12.25 22:49 Uhr Türkspor Stuttgart - SSC Donaueschingen 1:0