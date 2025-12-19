 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Sindelfinger Hallenfußball-Gala: ABV Stuttgart und Türkspor weiter

Der VfL Sindelfingen und des GSV Maichingen richten vom 19.12.2025 bis 04.01.2026 eines der größten und bedeutendsten Hallenfußballturniere für Amateurmannschaften in Deutschland aus.

Der erste Turniertag ist beendet: Die Fußballabteilungen des VfL Sindelfingen und des GSV Maichingen veranstalten die 41. Sindelfinger Hallenfußball-Gala (19.12.2025 bis 04.01.2026) für Amateurmannschaften im Glaspalast Sindelfingen. Der ABV Stuttgart und Türkspor Stuttgart lösten am heutigen Freitag die Tickets für das Hauptturnier.

Die Sindelfinger Hallenfußball-Gala hat sich zum größten und bedeutendsten Hallenfußballturnier für Amateurmannschaften in Deutschland entwickelt. Dabei nehmen in der Vor- und Hauptrunde über 170 Vereinsmannschaften teil. Die Rahmenbedingungen entsprechen Bundesligaturnieren (Großspielfeld, Rundum-Bande, Kunstrasen mit Granulatfüllung).

Das sind die Spiele des ersten Turniertages:

Gruppe 1
Fr., 19.12.25 17:30 Uhr ABV Stuttgart - SKV Rutesheim (U23) II 1:0
Fr., 19.12.25 17:41 Uhr TSV Dagersheim II - TSV RSK Esslingen II 0:1

Gruppe 2
Fr., 19.12.25 17:52 Uhr Türkspor Stuttgart - Spvgg Bissingen 2:1
Fr., 19.12.25 18:03 Uhr SV Sillenbuch II - SpVgg Holzgerlingen 1:0

Gruppe 3
Fr., 19.12.25 18:14 Uhr SF Dettingen/Teck - SpVgg 1887 Möhringen 3:0
Fr., 19.12.25 18:25 Uhr SSC Donaueschingen - SKV Rutesheim 1:3

Gruppe 4
Fr., 19.12.25 18:36 Uhr FC Uhldingen 1927 - FV Germania Degerloch 1:2
Fr., 19.12.25 18:47 Uhr KSV Renningen - KSC Sindelfingen 0:2

Gruppe 1
Fr., 19.12.25 18:58 Uhr ABV Stuttgart - TSV Dagersheim II 1:1
Fr., 19.12.25 19:09 Uhr SKV Rutesheim (U23) II - TSV RSK Esslingen II 3:1

Gruppe 2
Fr., 19.12.25 19:20 Uhr Türkspor Stuttgart - SV Sillenbuch II 1:1
Fr., 19.12.25 19:31 Uhr Spvgg Bissingen - SpVgg Holzgerlingen 3:0

Gruppe 3
Fr., 19.12.25 19:42 Uhr SF Dettingen/Teck - SSC Donaueschingen 2:3
Fr., 19.12.25 19:53 Uhr SpVgg 1887 Möhringen - SKV Rutesheim 0:3

Gruppe 4
Fr., 19.12.25 20:04 Uhr FC Uhldingen 1927 - KSV Renningen 2:1
Fr., 19.12.25 20:15 Uhr FV Germania Degerloch - KSC Sindelfingen 3:4

Gruppe 1
Fr., 19.12.25 20:26 Uhr TSV RSK Esslingen II - ABV Stuttgart 0:1
Fr., 19.12.25 20:37 Uhr TSV Dagersheim II - SKV Rutesheim (U23) II 1:3

Gruppe 2
Fr., 19.12.25 20:48 Uhr SpVgg Holzgerlingen - Türkspor Stuttgart 1:4
Fr., 19.12.25 20:59 Uhr SV Sillenbuch II - Spvgg Bissingen 1:1

Gruppe 3
Fr., 19.12.25 21:10 Uhr SKV Rutesheim - SF Dettingen/Teck 4:2
Fr., 19.12.25 21:21 Uhr SSC Donaueschingen - SpVgg 1887 Möhringen 1:0

Gruppe 4
Fr., 19.12.25 21:32 Uhr KSC Sindelfingen - FC Uhldingen 1927 3:2
Fr., 19.12.25 21:43 Uhr KSV Renningen - FV Germania Degerloch 1:4

Viertelfinale
Fr., 19.12.25 21:54 Uhr ABV Stuttgart - SV Sillenbuch II 2:0
Fr., 19.12.25 22:05 Uhr SKV Rutesheim - FV Germania Degerloch 0:1
Fr., 19.12.25 22:16 Uhr Türkspor Stuttgart - SKV Rutesheim (U23) II 2:0
Fr., 19.12.25 22:27 Uhr KSC Sindelfingen - SSC Donaueschingen 1:4

Finale
Fr., 19.12.25 22:38 Uhr ABV Stuttgart - FV Germania Degerloch 3:1
Fr., 19.12.25 22:49 Uhr Türkspor Stuttgart - SSC Donaueschingen 1:0

