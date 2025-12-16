Sindelfinger Gala: Welche Mannschaften sind beim Vorturnier dabei?

Im Glaspalast Sindelfingen trifft sich vom 19. Dezember 2025 bis 4. Januar 2026 fast alles, was im Amateurfußball Rang und Namen hat. Fast 200 Teams kämpfen auf Kunstrasen, im größten Hallenfußballturnier seiner Art, um Prestige – und um das Gefühl, Teil eines einzigartigen Spektakels zu sein.

Die 41. Sindelfinger Hallenfußball-Gala, ausgerichtet von den Fußballabteilungen des VfL Sindelfingen und des GSV Maichingen, hat sich zu Deutschlands bedeutendstem Hallenturnier für Amateurmannschaften entwickelt. Bis zu 200 Teams kämpfen Jahr für Jahr in Vor- und Hauptrunde um den Einzug in den Glaspalast, dessen Atmosphäre längst legendär ist.

Zwei Phasen, ein Ziel

Vom 19. bis zum 30. Dezember 2025 startet traditionell das Vorturnier – hier treten Mannschaften aus Kreisliga, Bezirksliga, Landesliga und Verbandsligen (außer Württemberg) an.

Vom 2. bis 4. Januar 2026 folgen im Hauptturnier die Qualifikanten aus der Vorrunde sowie Teams der Regionalliga, Oberliga und der Verbandsliga Württemberg.

Professionelle Bedingungen für Amateure

Die Rahmenbedingungen entsprechen jenen großer Profiturniere: Ein 50 mal 30 Meter großes Großspielfeld, Rundum-Bande, Kunstrasen mit Granulatfüllung und Tore im Format 5 mal 2 Meter. Gespielt wird mit normalem Spielball.

Strenge, klare Regeln

Die Gala folgt den allgemeinen Durchführungsbestimmungen für Hallenfußballspiele. Jeder Verein darf pro Spieltag bis zu zwölf Spieler einsetzen: einen Torhüter, fünf Feldspieler und sechs Ersatzspieler. Die Spielzeit beträgt zehn Minuten im Vorturnier und zwölf Minuten im Hauptturnier.

Das große Finale im neuen Jahr

Für das Vorturnier gibt es kein Preisgeld, doch im Hauptturnier wartet ein attraktiver Topf: Der Sieger erhält 2500 Euro, der Zweite 1250 Euro, der Dritte 500 Euro und der Vierte 250 Euro. Doch für viele Mannschaften ist es vor allem die Atmosphäre des Glaspalasts, die den besonderen Reiz ausmacht.

So sehen die Gruppen des Vorturniers aus:

GRUPPE 01

ABV Stuttgart

• Liga: Kreisliga A

• Kreis: Stuttgart-Böblingen

SKV Rutesheim U23

• Liga: KLA

• Kreis: Enz-Murr

TSV Dagersheim II

• Liga: KLB

• Kreis: Stuttgart-Böblingen

TSV RSK Esslingen II

• Liga: KLB

• Kreis: Neckar-Fils

GRUPPE 02

Türkspor Stuttgart

• Liga: KLA

• Kreis: Stuttgart-Böblingen

SpVgg Bissingen

• Liga: KLA

• Kreis: Enz-Murr

SV Sillenbuch II

• Liga: KLB

• Kreis: Stuttgart-Böblingen

SpVgg Holzgerlingen U19

• Liga: A-Jun. LS

• Kreis: Stuttgart-Böblingen

GRUPPE 03

SF Dettingen unter Teck

• Liga: KLA

• Kreis: Neckar-Fils

Spvgg Möhringen

• Liga: KLA

• Kreis: Stuttgart-Böblingen

SSC Donaueschingen

• Liga: KLB

• Kreis: Schwarzwald (Südbaden)

SKV Rutesheim U19

• Liga: A-Jun. LS

• Kreis: Enz-Murr

GRUPPE 04

FC Uhldingen

• Liga: BL

• Kreis: Bodensee (Südbaden)

FV Germania Degerloch

• Liga: KLA

• Kreis: Stuttgart-Böblingen

SV Sulzburg

• Liga: KLB

• Kreis: Freiburg (Südbaden)

KSC Sindelfingen

• Liga: KLB

• Kreis: Stuttgart-Böblingen

GRUPPE 05

SV Magstadt

• Liga: KLA

• Kreis: Stuttgart-Böblingen

VfB Neuffen

• Liga: KLA

• Kreis: Neckar-Fils

SGM 07 Ludwigsburg/SGV Freiberg II

• Liga: KLB

• Kreis: Enz-Murr

JSG Mühlhausen/Angelbachtal U19

• Liga: A-Jun. KL

• Kreis: Heidelberg (Baden)

GRUPPE 06

SC Drita-Kosova Kornwestheim

• Liga: KLA

• Kreis: Enz-Murr

SG Weilimdorf II

• Liga: KLB

• Kreis: Stuttgart-Böblingen

SG Deggenhausertal U19

• Liga: A-Jun. KL

• Kreis: Bodensee (Südbaden)

SV Böblingen U18

• Liga: A-Jun. RS

• Kreis: Stuttgart-Böblingen

GRUPPE 07

TSG Ailingen

• Liga: BL

• Kreis: Bodensee

VfB Neckarrems 1913

• Liga: KLA

• Kreis: Enz-Murr

SV Magstadt II

• Liga: KLB

• Kreis: Stuttgart-Böblingen

SV Sillenbuch U19

• Liga: A-Jun. RS

• Kreis: Stuttgart-Böblingen

GRUPPE 08

VfR Wormatia Worms II

• Liga: LL

• Kreis: Südwest (Rheinland-Pfalz)

TB Ruit II

• Liga: KLB

• Kreis: Neckar-Fils

SG Hohensachsen

• Liga: KKB

• Kreis: Mannheim (Baden)

SGM SV Baustetten/Mietingen U19

• Liga: A-Jun. RS

• Kreis: Oberschwaben

GRUPPE 09

SV Körne 83

• Liga: KLA

• Kreis: Dortmund (Westfalen)

Türkgücü Eibensbach

• Liga: KLB

• Kreis: Franken

FC 1986 Sandhausen

• Liga: KLB

• Kreis: Heidelberg (Baden)

MTV Stuttgart U19

• Liga: A-Jun. LS

• Kreis: Stuttgart-Böblingen

GRUPPE 10

SGM Hochberg/Hochdorf

• Liga: KLA

• Kreis: Enz-Murr

FC Neuhausen 80

• Liga: KLB

• Kreis: Alb

Orange Devils 02 Maichingen

• Liga: Freizeitliga

• Kreis: Stuttgart-Böblingen

FC Badenia St. Ilgen U19

• Liga: A-Jun. KKA

• Kreis: Heidelberg (Baden)

GRUPPE 11

VfL Obereisesheim

• Liga: KLA

• Kreis: Franken

KF Kosova Bernhausen

• Liga: KLA

• Kreis: Stuttgart-Böblingen

SpVgg Aidlingen II

• Liga: KLB

• Kreis: Stuttgart-Böblingen

SGM Gosheim/Wehingen U19

• Liga: A-Jun. RS

• Kreis: Schwarzwald-Zollern

GRUPPE 12

SSV Zuffenhausen

• Liga: KLA

• Kreis: Stuttgart-Böblingen

TSG Münsingen

• Liga: KLA

• Kreis: Alb

SV Morsbach

• Liga: KLB

• Kreis: Franken

SV Westerheim U19

• Liga: A-Jun. RS

• Kreis: Donau-Iller

GRUPPE 13

SpVgg Groß-Umstadt

• Liga: KLA

• Kreis: Dieburg (Hessen)

TSV Waldhausen

• Liga: KLA

• Kreis: Ostwürttemberg

SKV Erligheim

• Liga: KLB

• Kreis: Enz-Murr

FC Badenia St. Ilgen

• Liga: KKC

• Kreis: Heidelberg (Baden)

GRUPPE 14

TuS Metzingen

• Liga: KLA

• Kreis: Alb

TSV Mühlhausen an der Würm

• Liga: KKB

• Kreis: Pforzheim (Baden)

FC Anadolu Radolfzell

• Liga: KLC

• Kreis: Bodensee (Südbaden)

FC Germania Friedrichstal II

• Liga: KKB

• Kreis: Karlsruhe (Baden)

GRUPPE 15

SV Prag Stuttgart

• Liga: KLA

• Kreis: Stuttgart-Böblingen

FC Gerlingen

• Liga: KLA

• Kreis: Enz-Murr

TSV Grafenau

• Liga: KLB

• Kreis: Stuttgart-Böblingen

AC Catania Kirchheim II

• Liga: KLB

• Kreis: Neckar-Fils

GRUPPE 16

SpVgg Renningen

• Liga: KLA

• Kreis: Enz-Murr

TV Kemnat

• Liga: KLA

• Kreis: Stuttgart-Böblingen

VfL Sindelfingen II

• Liga: KLA

• Kreis: Stuttgart-Böblingen

SGM Degerschlacht-Sickenhausen U19

• Liga: A-Jun. RS

• Kreis: Alb

GRUPPE 17

AC Catania Kirchheim I

• Liga: KLA

• Kreis: Neckar-Fils

SV Leonberg/Eltingen II

• Liga: KLA

• Kreis: Enz-Murr

GSV Maichingen II

• Liga: KLA

• Kreis: Stuttgart-Böblingen

SV Germania Bietigheim U19

• Liga: A-Jun. RS

• Kreis: Enz-Murr

GRUPPE 18

SGM Ringschnait/Mittelbuch

• Liga: BL

• Kreis: Oberschwaben

TV Zazenhausen

• Liga: KLA

• Kreis: Stuttgart-Böblingen

Aramäer Bietigheim

• Liga: KLB

• Kreis: Enz-Murr

TSV Schlierbach

• Liga: KLB

• Kreis: Neckar-Fils

GRUPPE 19

TSV Weilheim I

• Liga: BL

• Kreis: Neckar-Fils

TSV Ilshofen II

• Liga: KLA

• Kreis: Rems-Murr-Hall

VfL Stuttgart

• Liga: KLB

• Kreis: Stuttgart-Böblingen

SV Böblingen U19 II

• Liga: A-Jun. VS

• Kreis: Stuttgart-Böblingen

GRUPPE 20

SSV Reutlingen U18

• Liga: A-Jun. VL

• Kreis: Alb

VfL Sindelfingen III

• Liga: KLA

• Kreis: Stuttgart-Böblingen

FC Alzenberg/Wimberg

• Liga: KLB

• Kreis: Nordschwarzwald

TSV Schrozberg

• Liga: KLB

• Kreis: Rems-Murr-Hall

GRUPPE 21

TGV Dürrenzimmern

• Liga: KLA

• Kreis: Franken

SV Böblingen U19 I

• Liga: A-Jun. VS

• Kreis: Stuttgart-Böblingen

FV Radnik Sindelfingen

• Liga: KLB

• Kreis: Stuttgart-Böblingen

TSV Weilheim II

• Liga: KLB

• Kreis: Neckar-Fils

GRUPPE 22

SV Niederschopfheim

• Liga: VL

• Kreis: Offenburg (Südbaden)

1. CFR Pforzheim U19

• Liga: A-Jun. VL

• Kreis: Baden (Baden)

TSV Pfedelbach II

• Liga: KLB

• Kreis: Franken

GSV Maichingen III

• Liga: KLB

• Kreis: Stuttgart-Böblingen

GRUPPE 23

TV Pflugfelden

• Liga: BL

• Kreis: Enz-Murr

SG Weilimdorf I

• Liga: KLA

• Kreis: Stuttgart-Böblingen

TV Darmsheim II

• Liga: KLB

• Kreis: Stuttgart-Böblingen

TSV Oberensingen U19

• Liga: A-Jun. RS

• Kreis: Neckar-Fils

GRUPPE 24

SV Böblingen II

• Liga: KLA

• Kreis: Stuttgart-Böblingen

FC Schmutter (Fischach/Margertshausen)

• Liga: KK

• Kreis: Augsburg (Schwaben)

TuS Ellmendingen

• Liga: KKA

• Kreis: Pforzheim (Baden)

Sportfreunde Schwäbisch Hall U19

• Liga: A-Jun. LS

• Kreis: Rems-Murr-Hall

GRUPPE 25

SV Degerschlacht

• Liga: KLA

• Kreis: Alb

TSV Göggingen

• Liga: KL

• Kreis: Augsburg (Schwaben)

FV Fulgenstadt

• Liga: KLB

• Kreis: Oberschwaben

SGM TSV JF Langenau U19

• Liga: A-Jun. LS

• Kreis: Donau-Iller

GRUPPE 26

SV Westerheim

• Liga: BL

• Kreis: Donau-Iller

TSV Ziemetshausen

• Liga: KL

• Kreis: Donau (Schwaben)

TSV Steinenbronn

• Liga: KKB

• Kreis: Stuttgart-Böblingen

FSV Saulheim II

• Liga: BKL

• Kreis: Mainz-Bingen (Südwest)

GRUPPE 27

TSV Münchingen

• Liga: BL

• Kreis: Enz-Murr

SV Ewattingen

• Liga: KLA

• Kreis: Schwarzwald (Südbaden)

SG Kimratshofen/Legau

• Liga: AKL

• Kreis: Allgäu (Schwaben)

TV Neckarweihingen

• Liga: KLB

• Kreis: Enz-Murr

GRUPPE 28

HSK Croatia Singen

• Liga: KLA

• Kreis: Bodensee (Südbaden)

FC Neuhausen 80

• Liga: KLA

• Kreis: Donau-Iller

TSV Berghülen

• Liga: KLA

• Kreis: Enz-Murr

TSV Enzweihingen

• Liga: KKC

• Kreis: Pforzheim (Baden)

GRUPPE 29

TV Aldingen I

• Liga: BL

• Kreis: Enz-Murr

TV Tischardt

• Liga: KLB

• Kreis: Neckar-Fils

SGM Aspach

• Liga: KLB

• Kreis: Rems-Murr-Hall

TB Neckarhausen

• Liga: KLB

• Kreis: Neckar-Fils

GRUPPE 30

TSV Sondelfingen

• Liga: KLA

• Kreis: Alb

SG Raidwangen/Oberensingen

• Liga: KLB

• Kreis: Neckar-Fils

TSGV Hattenhofen

• Liga: KLB

• Kreis: Neckar-Fils

SV Bergfeld Mosbach

• Liga: KLB

• Kreis: Mosbach (Baden)

GRUPPE 31

DAKV Atdheu Augsburg

• Liga: BKL

• Kreis: Augsburg (Schwaben)

1. FC Röthenbach

• Liga: AKL

• Kreis: Erlangen/Pegnitzgrund (Mittelfranken)

TSV Kohlberg

• Liga: KLB

• Kreis: Neckar-Fils

TV Aldingen II

• Liga: KLB

• Kreis: Enz-Murr

GRUPPE 32

FC Kosova Kernen

• Liga: KLA

• Kreis: Rems-Murr-Hall

FC Marbach

• Liga: BL

• Kreis: Enz-Murr

TSV Raidwangen

• Liga: KLB

• Kreis: Neckar-Fils

SV Weingarten U19

• Liga: A-Jun. RS

• Kreis: Bodensee

GRUPPE 33

SV Walddorf

• Liga: BL

• Kreis: Alb

TSV Korntal I

• Liga: KLB

• Kreis: Enz-Murr

SGM Ebhausen/Rotfelden

• Liga: KLB

• Kreis: Nordschwarzwald

SV Spiegelberg

• Liga: KLB

• Kreis: Rems-Murr-Hall

GRUPPE 34

TSV Michelfeld

• Liga: BL

• Kreis: Rems-Murr-Hall

TSG Eningen/Achalm II

• Liga: KLB

• Kreis: Alb

TSG Steinheim

• Liga: KLB

• Kreis: Enz-Murr

GSV Maichingen U19

• Liga: A-Jun. RS

• Kreis: Stuttgart-Böblingen

GRUPPE 35

FC Walbertsweiler/Rengetsweiler

• Liga: KLA

• Kreis: Bodensee (Südbaden)

SV Spaichingen

• Liga: KLA

• Kreis: Schwarzwald-Zollern

TSV Korntal II

• Liga: KLB

• Kreis: Enz-Murr

VfL Sindelfingen U19

• Liga: A-Jun. RS

• Kreis: Stuttgart-Böblingen

GRUPPE 36

FC Obertsrot

• Liga: BL

• Kreis: Baden-Baden (Südbaden)

TSV Malmsheim

• Liga: KLB

• Kreis: Enz-Murr

SG Fischen/Sonthofen

• Liga: KKL

• Kreis: Allgäu (Schwaben)

SV Dogern

• Liga: KLB

• Kreis: Hochrhein (Südbaden)