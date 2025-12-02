Sindelfinger Gala: Diese Mannschaften sind beim Vorturnier dabei

Im Glaspalast Sindelfingen trifft sich vom 19. Dezember 2025 bis 4. Januar 2026 fast alles, was im Amateurfußball Rang und Namen hat. Fast 200 Teams kämpfen auf Kunstrasen, im größten Hallenfußballturnier seiner Art, um Prestige – und um das Gefühl, Teil eines einzigartigen Spektakels zu sein.
Die 41. Sindelfinger Hallenfußball-Gala, ausgerichtet von den Fußballabteilungen des VfL Sindelfingen und des GSV Maichingen, hat sich zu Deutschlands bedeutendstem Hallenturnier für Amateurmannschaften entwickelt. Bis zu 200 Teams kämpfen Jahr für Jahr in Vor- und Hauptrunde um den Einzug in den Glaspalast, dessen Atmosphäre längst legendär ist.
Vom 19. bis zum 30. Dezember 2025 startet traditionell das Vorturnier – hier treten Mannschaften aus Kreisliga, Bezirksliga, Landesliga und Verbandsligen (außer Württemberg) an.
Vom 2. bis 4. Januar 2026 folgen im Hauptturnier die Qualifikanten aus der Vorrunde sowie Teams der Regionalliga, Oberliga und der Verbandsliga Württemberg.
Die Rahmenbedingungen entsprechen jenen großer Profiturniere: Ein 50 mal 30 Meter großes Großspielfeld, Rundum-Bande, Kunstrasen mit Granulatfüllung und Tore im Format 5 mal 2 Meter. Gespielt wird mit normalem Spielball.
Die Gala folgt den allgemeinen Durchführungsbestimmungen für Hallenfußballspiele. Jeder Verein darf pro Spieltag bis zu zwölf Spieler einsetzen: einen Torhüter, fünf Feldspieler und sechs Ersatzspieler. Die Spielzeit beträgt zehn Minuten im Vorturnier und zwölf Minuten im Hauptturnier.
Für das Vorturnier gibt es kein Preisgeld, doch im Hauptturnier wartet ein attraktiver Topf: Der Sieger erhält 2500 Euro, der Zweite 1250 Euro, der Dritte 500 Euro und der Vierte 250 Euro. Doch für viele Mannschaften ist es vor allem die Atmosphäre des Glaspalasts, die den besonderen Reiz ausmacht.
GRUPPE 01
ABV Stuttgart
• Liga: Kreisliga A
• Kreis: Stuttgart-Böblingen
SKV Rutesheim U23
• Liga: KLA
• Kreis: Enz-Murr
TSV Dagersheim II
• Liga: KLB
• Kreis: Stuttgart-Böblingen
TSV RSK Esslingen II
• Liga: KLB
• Kreis: Neckar-Fils
Türkspor Stuttgart
• Liga: KLA
• Kreis: Stuttgart-Böblingen
SpVgg Bissingen
• Liga: KLA
• Kreis: Enz-Murr
SV Sillenbuch II
• Liga: KLB
• Kreis: Stuttgart-Böblingen
SpVgg Holzgerlingen U19
• Liga: A-Jun. LS
• Kreis: Stuttgart-Böblingen
SF Dettingen unter Teck
• Liga: KLA
• Kreis: Neckar-Fils
Spvgg Möhringen
• Liga: KLA
• Kreis: Stuttgart-Böblingen
SSC Donaueschingen
• Liga: KLB
• Kreis: Schwarzwald (Südbaden)
SKV Rutesheim U19
• Liga: A-Jun. LS
• Kreis: Enz-Murr
FC Uhldingen
• Liga: BL
• Kreis: Bodensee (Südbaden)
FV Germania Degerloch
• Liga: KLA
• Kreis: Stuttgart-Böblingen
SV Sulzburg
• Liga: KLB
• Kreis: Freiburg (Südbaden)
KSC Sindelfingen
• Liga: KLB
• Kreis: Stuttgart-Böblingen
SV Magstadt
• Liga: KLA
• Kreis: Stuttgart-Böblingen
VfB Neuffen
• Liga: KLA
• Kreis: Neckar-Fils
SGM 07 Ludwigsburg/SGV Freiberg II
• Liga: KLB
• Kreis: Enz-Murr
JSG Mühlhausen/Angelbachtal U19
• Liga: A-Jun. KL
• Kreis: Heidelberg (Baden)
SC Drita-Kosova Kornwestheim
• Liga: KLA
• Kreis: Enz-Murr
SG Weilimdorf II
• Liga: KLB
• Kreis: Stuttgart-Böblingen
SG Deggenhausertal U19
• Liga: A-Jun. KL
• Kreis: Bodensee (Südbaden)
SV Böblingen U18
• Liga: A-Jun. RS
• Kreis: Stuttgart-Böblingen
TSG Ailingen
• Liga: BL
• Kreis: Bodensee
VfB Neckarrems 1913
• Liga: KLA
• Kreis: Enz-Murr
SV Magstadt II
• Liga: KLB
• Kreis: Stuttgart-Böblingen
SV Sillenbuch U19
• Liga: A-Jun. RS
• Kreis: Stuttgart-Böblingen
VfR Wormatia Worms II
• Liga: LL
• Kreis: Südwest (Rheinland-Pfalz)
TB Ruit II
• Liga: KLB
• Kreis: Neckar-Fils
SG Hohensachsen
• Liga: KKB
• Kreis: Mannheim (Baden)
SGM SV Baustetten/Mietingen U19
• Liga: A-Jun. RS
• Kreis: Oberschwaben
SV Körne 83
• Liga: KLA
• Kreis: Dortmund (Westfalen)
Türkgücü Eibensbach
• Liga: KLB
• Kreis: Franken
FC 1986 Sandhausen
• Liga: KLB
• Kreis: Heidelberg (Baden)
MTV Stuttgart U19
• Liga: A-Jun. LS
• Kreis: Stuttgart-Böblingen
SGM Hochberg/Hochdorf
• Liga: KLA
• Kreis: Enz-Murr
FC Neuhausen 80
• Liga: KLB
• Kreis: Alb
Orange Devils 02 Maichingen
• Liga: Freizeitliga
• Kreis: Stuttgart-Böblingen
FC Badenia St. Ilgen U19
• Liga: A-Jun. KKA
• Kreis: Heidelberg (Baden)
VfL Obereisesheim
• Liga: KLA
• Kreis: Franken
KF Kosova Bernhausen
• Liga: KLA
• Kreis: Stuttgart-Böblingen
SpVgg Aidlingen II
• Liga: KLB
• Kreis: Stuttgart-Böblingen
SGM Gosheim/Wehingen U19
• Liga: A-Jun. RS
• Kreis: Schwarzwald-Zollern
SSV Zuffenhausen
• Liga: KLA
• Kreis: Stuttgart-Böblingen
TSG Münsingen
• Liga: KLA
• Kreis: Alb
SV Morsbach
• Liga: KLB
• Kreis: Franken
SV Westerheim U19
• Liga: A-Jun. RS
• Kreis: Donau-Iller
SpVgg Groß-Umstadt
• Liga: KLA
• Kreis: Dieburg (Hessen)
TSV Waldhausen
• Liga: KLA
• Kreis: Ostwürttemberg
SKV Erligheim
• Liga: KLB
• Kreis: Enz-Murr
FC Badenia St. Ilgen
• Liga: KKC
• Kreis: Heidelberg (Baden)
TuS Metzingen
• Liga: KLA
• Kreis: Alb
TSV Mühlhausen an der Würm
• Liga: KKB
• Kreis: Pforzheim (Baden)
FC Anadolu Radolfzell
• Liga: KLC
• Kreis: Bodensee (Südbaden)
FC Germania Friedrichstal II
• Liga: KKB
• Kreis: Karlsruhe (Baden)
SV Prag Stuttgart
• Liga: KLA
• Kreis: Stuttgart-Böblingen
FC Gerlingen
• Liga: KLA
• Kreis: Enz-Murr
TSV Grafenau
• Liga: KLB
• Kreis: Stuttgart-Böblingen
AC Catania Kirchheim II
• Liga: KLB
• Kreis: Neckar-Fils
SpVgg Renningen
• Liga: KLA
• Kreis: Enz-Murr
TV Kemnat
• Liga: KLA
• Kreis: Stuttgart-Böblingen
VfL Sindelfingen II
• Liga: KLA
• Kreis: Stuttgart-Böblingen
SGM Degerschlacht-Sickenhausen U19
• Liga: A-Jun. RS
• Kreis: Alb
AC Catania Kirchheim I
• Liga: KLA
• Kreis: Neckar-Fils
SV Leonberg/Eltingen II
• Liga: KLA
• Kreis: Enz-Murr
GSV Maichingen II
• Liga: KLA
• Kreis: Stuttgart-Böblingen
SV Germania Bietigheim U19
• Liga: A-Jun. RS
• Kreis: Enz-Murr
SGM Ringschnait/Mittelbuch
• Liga: BL
• Kreis: Oberschwaben
TV Zazenhausen
• Liga: KLA
• Kreis: Stuttgart-Böblingen
Aramäer Bietigheim
• Liga: KLB
• Kreis: Enz-Murr
TSV Schlierbach
• Liga: KLB
• Kreis: Neckar-Fils
TSV Weilheim I
• Liga: BL
• Kreis: Neckar-Fils
TSV Ilshofen II
• Liga: KLA
• Kreis: Rems-Murr-Hall
VfL Stuttgart
• Liga: KLB
• Kreis: Stuttgart-Böblingen
SV Böblingen U19 II
• Liga: A-Jun. VS
• Kreis: Stuttgart-Böblingen
SSV Reutlingen U18
• Liga: A-Jun. VL
• Kreis: Alb
VfL Sindelfingen III
• Liga: KLA
• Kreis: Stuttgart-Böblingen
FC Alzenberg/Wimberg
• Liga: KLB
• Kreis: Nordschwarzwald
TSV Schrozberg
• Liga: KLB
• Kreis: Rems-Murr-Hall
TGV Dürrenzimmern
• Liga: KLA
• Kreis: Franken
SV Böblingen U19 I
• Liga: A-Jun. VS
• Kreis: Stuttgart-Böblingen
FV Radnik Sindelfingen
• Liga: KLB
• Kreis: Stuttgart-Böblingen
TSV Weilheim II
• Liga: KLB
• Kreis: Neckar-Fils
SV Niederschopfheim
• Liga: VL
• Kreis: Offenburg (Südbaden)
1. CFR Pforzheim U19
• Liga: A-Jun. VL
• Kreis: Baden (Baden)
TSV Pfedelbach II
• Liga: KLB
• Kreis: Franken
GSV Maichingen III
• Liga: KLB
• Kreis: Stuttgart-Böblingen
TV Pflugfelden
• Liga: BL
• Kreis: Enz-Murr
SG Weilimdorf I
• Liga: KLA
• Kreis: Stuttgart-Böblingen
TV Darmsheim II
• Liga: KLB
• Kreis: Stuttgart-Böblingen
TSV Oberensingen U19
• Liga: A-Jun. RS
• Kreis: Neckar-Fils
SV Böblingen II
• Liga: KLA
• Kreis: Stuttgart-Böblingen
FC Schmutter (Fischach/Margertshausen)
• Liga: KK
• Kreis: Augsburg (Schwaben)
TuS Ellmendingen
• Liga: KKA
• Kreis: Pforzheim (Baden)
Sportfreunde Schwäbisch Hall U19
• Liga: A-Jun. LS
• Kreis: Rems-Murr-Hall
SV Degerschlacht
• Liga: KLA
• Kreis: Alb
TSV Göggingen
• Liga: KL
• Kreis: Augsburg (Schwaben)
FV Fulgenstadt
• Liga: KLB
• Kreis: Oberschwaben
SGM TSV JF Langenau U19
• Liga: A-Jun. LS
• Kreis: Donau-Iller
SV Westerheim
• Liga: BL
• Kreis: Donau-Iller
TSV Ziemetshausen
• Liga: KL
• Kreis: Donau (Schwaben)
TSV Steinenbronn
• Liga: KKB
• Kreis: Stuttgart-Böblingen
FSV Saulheim II
• Liga: BKL
• Kreis: Mainz-Bingen (Südwest)
TSV Münchingen
• Liga: BL
• Kreis: Enz-Murr
SV Ewattingen
• Liga: KLA
• Kreis: Schwarzwald (Südbaden)
SG Kimratshofen/Legau
• Liga: AKL
• Kreis: Allgäu (Schwaben)
TV Neckarweihingen
• Liga: KLB
• Kreis: Enz-Murr
HSK Croatia Singen
• Liga: KLA
• Kreis: Bodensee (Südbaden)
FC Neuhausen 80
• Liga: KLA
• Kreis: Donau-Iller
TSV Berghülen
• Liga: KLA
• Kreis: Enz-Murr
TSV Enzweihingen
• Liga: KKC
• Kreis: Pforzheim (Baden)
TV Aldingen I
• Liga: BL
• Kreis: Enz-Murr
TV Tischardt
• Liga: KLB
• Kreis: Neckar-Fils
SGM Aspach
• Liga: KLB
• Kreis: Rems-Murr-Hall
TB Neckarhausen
• Liga: KLB
• Kreis: Neckar-Fils
TSV Sondelfingen
• Liga: KLA
• Kreis: Alb
SG Raidwangen/Oberensingen
• Liga: KLB
• Kreis: Neckar-Fils
TSGV Hattenhofen
• Liga: KLB
• Kreis: Neckar-Fils
SV Bergfeld Mosbach
• Liga: KLB
• Kreis: Mosbach (Baden)
DAKV Atdheu Augsburg
• Liga: BKL
• Kreis: Augsburg (Schwaben)
1. FC Röthenbach
• Liga: AKL
• Kreis: Erlangen/Pegnitzgrund (Mittelfranken)
TSV Kohlberg
• Liga: KLB
• Kreis: Neckar-Fils
TV Aldingen II
• Liga: KLB
• Kreis: Enz-Murr
FC Kosova Kernen
• Liga: KLA
• Kreis: Rems-Murr-Hall
FC Marbach
• Liga: BL
• Kreis: Enz-Murr
TSV Raidwangen
• Liga: KLB
• Kreis: Neckar-Fils
SV Weingarten U19
• Liga: A-Jun. RS
• Kreis: Bodensee
SV Walddorf
• Liga: BL
• Kreis: Alb
TSV Korntal I
• Liga: KLB
• Kreis: Enz-Murr
SGM Ebhausen/Rotfelden
• Liga: KLB
• Kreis: Nordschwarzwald
SV Spiegelberg
• Liga: KLB
• Kreis: Rems-Murr-Hall
TSV Michelfeld
• Liga: BL
• Kreis: Rems-Murr-Hall
TSG Eningen/Achalm II
• Liga: KLB
• Kreis: Alb
TSG Steinheim
• Liga: KLB
• Kreis: Enz-Murr
GSV Maichingen U19
• Liga: A-Jun. RS
• Kreis: Stuttgart-Böblingen
FC Walbertsweiler/Rengetsweiler
• Liga: KLA
• Kreis: Bodensee (Südbaden)
SV Spaichingen
• Liga: KLA
• Kreis: Schwarzwald-Zollern
TSV Korntal II
• Liga: KLB
• Kreis: Enz-Murr
VfL Sindelfingen U19
• Liga: A-Jun. RS
• Kreis: Stuttgart-Böblingen
FC Obertsrot
• Liga: BL
• Kreis: Baden-Baden (Südbaden)
TSV Malmsheim
• Liga: KLB
• Kreis: Enz-Murr
SG Fischen/Sonthofen
• Liga: KKL
• Kreis: Allgäu (Schwaben)
SV Dogern
• Liga: KLB
• Kreis: Hochrhein (Südbaden)