Sindelfinger Gala: Diese Mannschaften sind beim Hauptturnier dabei

Im Glaspalast Sindelfingen trifft sich vom 19. Dezember 2025 bis 4. Januar 2026 fast alles, was im Amateurfußball Rang und Namen hat. Zahlreiche Teams kämpfen auf Kunstrasen, im größten Hallenfußballturnier seiner Art, um Prestige – und um das Gefühl, Teil eines einzigartigen Spektakels zu sein.
Die 41. Sindelfinger Hallenfußball-Gala, ausgerichtet von den Fußballabteilungen des VfL Sindelfingen und des GSV Maichingen, hat sich zu Deutschlands bedeutendstem Hallenturnier für Amateurmannschaften entwickelt. Bis zu 200 Teams spielen in Vor- und Hauptrunde um den Einzug in den Glaspalast, dessen Atmosphäre längst legendär ist.
Vom 19. bis zum 30. Dezember 2025 startet traditionell das Vorturnier – hier treten Mannschaften aus Kreisliga, Bezirksliga, Landesliga und Verbandsligen (außer Württemberg) an.
Vom 2. bis 4. Januar 2026 folgen im Hauptturnier die Qualifikanten aus der Vorrunde sowie Teams der Regionalliga, Oberliga und der Verbandsliga Württemberg.
Die Rahmenbedingungen entsprechen jenen großer Profiturniere: Ein 50 mal 30 Meter großes Großspielfeld, Rundum-Bande, Kunstrasen mit Granulatfüllung und Tore im Format 5 mal 2 Meter. Gespielt wird mit normalem Spielball.
Die Gala folgt den allgemeinen Durchführungsbestimmungen für Hallenfußballspiele. Jeder Verein darf pro Spieltag bis zu zwölf Spieler einsetzen: einen Torhüter, fünf Feldspieler und sechs Ersatzspieler. Die Spielzeit beträgt zehn Minuten im Vorturnier und zwölf Minuten im Hauptturnier.
Für das Vorturnier gibt es kein Preisgeld, doch im Hauptturnier wartet ein attraktiver Topf: Der Sieger erhält 2500 Euro, der Zweite 1250 Euro, der Dritte 500 Euro und der Vierte 250 Euro. Doch für viele Mannschaften ist es vor allem die Atmosphäre des Glaspalasts, die den besonderen Reiz ausmacht.
---
Gruppe A
SV Fellbach
TV Darmsheim
TSV Dagersheim
A1 Qualifikant 05-08
A2 Qualifikant 15-18
Gruppe B
SKV Rutesheim
SV Böblingen
SV Rohrau
B1 Qualifikant 09-10
B2 Qualifikant 15-18
Gruppe C
SSV Reutlingen 1905
Spvgg Holzgerlingen
TSG Balingen U19
C1 Qualifikant 05-08
C2 Qualifikant 11-14
Gruppe D
VfL Pfullingen
TuS Ergenzingen
SG Sonnenhof Großaspach U19
D1 Qualifikant 11-14
D2 Qualifikant 19-22
Gruppe E
FV Löchgau
SV Nehren
SGV Freiberg U19
E1 Qualifikant 19-22
E2 Qualifikant 29-32
Gruppe F
FC Denzlingen
SSV Reutlingen 1905 U19
Spvgg Cannstatt
F1 Qualifikant 29-32
F2 Qualifikant 33-36
Gruppe G
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
VfL Sindelfingen
TuS Ergenzingen U19
G1 Qualifikant 01-04
G2 Qualifikant 23-26
Gruppe H
TSV Weilimdorf
TSV Ehningen
Türk. SV Herrenberg
H1 Qualifikant 27-28
H2 Qualifikant 33-36
Gruppe I
FSV Hollenbach
GSV Maichingen
Spvgg Aidlingen
I1 Qualifikant 01-04
I2 Qualifikant 23-26