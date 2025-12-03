Sindelfinger Gala: Diese Mannschaften sind beim Hauptturnier dabei

Im Glaspalast Sindelfingen trifft sich vom 19. Dezember 2025 bis 4. Januar 2026 fast alles, was im Amateurfußball Rang und Namen hat. Zahlreiche Teams kämpfen auf Kunstrasen, im größten Hallenfußballturnier seiner Art, um Prestige – und um das Gefühl, Teil eines einzigartigen Spektakels zu sein.

Die 41. Sindelfinger Hallenfußball-Gala, ausgerichtet von den Fußballabteilungen des VfL Sindelfingen und des GSV Maichingen, hat sich zu Deutschlands bedeutendstem Hallenturnier für Amateurmannschaften entwickelt. Bis zu 200 Teams spielen in Vor- und Hauptrunde um den Einzug in den Glaspalast, dessen Atmosphäre längst legendär ist.

Zwei Phasen, ein Ziel

Vom 19. bis zum 30. Dezember 2025 startet traditionell das Vorturnier – hier treten Mannschaften aus Kreisliga, Bezirksliga, Landesliga und Verbandsligen (außer Württemberg) an.

Vom 2. bis 4. Januar 2026 folgen im Hauptturnier die Qualifikanten aus der Vorrunde sowie Teams der Regionalliga, Oberliga und der Verbandsliga Württemberg.

Professionelle Bedingungen für Amateure

Die Rahmenbedingungen entsprechen jenen großer Profiturniere: Ein 50 mal 30 Meter großes Großspielfeld, Rundum-Bande, Kunstrasen mit Granulatfüllung und Tore im Format 5 mal 2 Meter. Gespielt wird mit normalem Spielball.

Strenge, klare Regeln

Die Gala folgt den allgemeinen Durchführungsbestimmungen für Hallenfußballspiele. Jeder Verein darf pro Spieltag bis zu zwölf Spieler einsetzen: einen Torhüter, fünf Feldspieler und sechs Ersatzspieler. Die Spielzeit beträgt zehn Minuten im Vorturnier und zwölf Minuten im Hauptturnier.

Das große Finale im neuen Jahr

Für das Vorturnier gibt es kein Preisgeld, doch im Hauptturnier wartet ein attraktiver Topf: Der Sieger erhält 2500 Euro, der Zweite 1250 Euro, der Dritte 500 Euro und der Vierte 250 Euro. Doch für viele Mannschaften ist es vor allem die Atmosphäre des Glaspalasts, die den besonderen Reiz ausmacht.

So sehen die Gruppen des Hauptturniers aus:

Gruppe A

SV Fellbach

TV Darmsheim

TSV Dagersheim

A1 Qualifikant 05-08

A2 Qualifikant 15-18

Gruppe B

SKV Rutesheim

SV Böblingen

SV Rohrau

B1 Qualifikant 09-10

B2 Qualifikant 15-18

Gruppe C

SSV Reutlingen 1905

Spvgg Holzgerlingen

TSG Balingen U19

C1 Qualifikant 05-08

C2 Qualifikant 11-14

Gruppe D

VfL Pfullingen

TuS Ergenzingen

SG Sonnenhof Großaspach U19

D1 Qualifikant 11-14

D2 Qualifikant 19-22

Gruppe E

FV Löchgau

SV Nehren

SGV Freiberg U19

E1 Qualifikant 19-22

E2 Qualifikant 29-32

Gruppe F

FC Denzlingen

SSV Reutlingen 1905 U19

Spvgg Cannstatt

F1 Qualifikant 29-32

F2 Qualifikant 33-36

Gruppe G

TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

VfL Sindelfingen

TuS Ergenzingen U19

G1 Qualifikant 01-04

G2 Qualifikant 23-26

Gruppe H

TSV Weilimdorf

TSV Ehningen

Türk. SV Herrenberg

H1 Qualifikant 27-28

H2 Qualifikant 33-36

Gruppe I

FSV Hollenbach

GSV Maichingen

Spvgg Aidlingen

I1 Qualifikant 01-04

I2 Qualifikant 23-26