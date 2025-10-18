Sindelfingen und Eislingen feiern Kantersiege – Waldhausen jubelt spät

Vor 200 Zuschauern sah es zunächst nach einem Befreiungsschlag für Sontheim aus. Tobias Hörger brachte den Tabellenletzten in der 21. Minute mit 1:0 in Führung. Doch kurz vor der Pause schlug Bernhausen zurück: Mihael Tomic glich in der 42. Minute aus. Nach dem Seitenwechsel war der TSV spielbestimmend, und erneut war es Mihael Tomic, der in der 65. Minute mit seinem zweiten Treffer den 2:1-Endstand herstellte. Während Bernhausen durch den siebten Saisonsieg in der Spitzengruppe bleibt, wartet Aufsteiger Sontheim auch nach zehn Spielen weiter auf den ersten Punkt. ---

Ein dramatisches Duell erlebten die 270 Zuschauer in Geislingen. Trotz zahlreicher Chancen blieb die Partie lange torlos. In der 68. Minute sah Felix-Adrian Körber von Waldhausen nach einer Notbremse die Rote Karte, wenig später musste Geislingens Marvin Mayer mit Gelb-Rot vom Platz (89.). Als alles nach einem Remis aussah, sorgte Niklas Schwarzer in der fünften Minute der Nachspielzeit für den Lucky Punch und erzielte das 1:0 für die Gäste. ---

Sindelfingen feierte vor 150 Zuschauern einen fulminanten 5:0-Heimsieg. Tahir Bahadir eröffnete den Torreigen in der 29. Minute. Kurz vor der Pause verwandelte Gianluca Gamuzza zwei Foulelfmeter in der 45. und 45.+3 Minute zur 3:0-Führung. Nach dem Seitenwechsel blieb der VfL torhungrig: Tobias Kubitzsch traf in der 74. und 78. Minute doppelt und besiegelte den höchsten Saisonsieg der Sindelfinger. Mit nun 16 Punkten kletterte das Team ins gesicherte Mittelfeld, während Bad Boll nach der deutlichen Niederlage etwas an Boden verliert. ---

Der Aufsteiger aus Eislingen bleibt in der Erfolgsspur. Vor 70 Zuschauern brachte Aykut Durna den FCE in der 28. Minute in Führung. Korcan Sari erhöhte in der 71. Minute auf 2:0, ehe Mete Yalcin in der fünften Minute der Nachspielzeit den 3:0-Endstand herstellte. Eislingen feierte damit den siebten Saisonsieg und bleibt mit 21 Punkten im Titelrennen. Ehningen hingegen musste eine Niederlage hinnehmen, bleibt aber im oberen Tabellendrittel. ---

Morgen, 15:00 Uhr TSVgg Plattenhardt Plattenhardt TSGV Waldstetten Waldstetten 15:00 PUSH



TSVgg Plattenhardt trifft auf TSGV Waldstetten. Plattenhardt versucht, die Negativserie zu beenden, während Waldstetten an den vorderen Rängen dranbleiben will.

Morgen, 15:00 Uhr TSV Köngen TSV Köngen SV Böblingen SV Böblingen 15:00 PUSH



TSV Köngen empfängt SV Böblingen. Köngen möchte seine Spitzenposition verteidigen, Böblingen hofft auf einen Heimsieg, um sich im Mittelfeld festzusetzen.

Morgen, 15:00 Uhr GSV Maichingen Maichingen FV Spfr Neuhausen FV Spfr Neuh 15:00 PUSH



GSV Maichingen spielt gegen FV Spfr Neuhausen. Maichingen benötigt dringend Punkte gegen den Abstieg, während Neuhausen seine Serie fortsetzen möchte.

Morgen, 15:00 Uhr MTV Stuttgart MTV Stgt TV Echterdingen Echterdingen 15:00 PUSH



MTV Stuttgart empfängt TV Echterdingen. Stuttgart strebt wichtige Zähler zur Stabilisierung im Mittelfeld an, während Echterdingen jeden Punkt für den Klassenerhalt benötigt.