"Sind zufrieden": SVE vor dem ersten Pflichtspiel der Saison

"Der Fokus lag bisher auf die Integration der vielen Neuzugänge und das gegenseitige Kennenlernen. Mit Hinblick auf das Pokalspiel in Kirchanschöring geht es jetzt darum, eine Formation zu finden die dort bestehen kann", so Grabmeier.

"Auch wenn die Testspielergebnisse dies nicht widerspiegeln, wir sind mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung zufrieden", so die Einschätzung von Teamchef Hans Grabmeier. Gegen den FC Dingolfing gab es nach wenigen Trainingstagen ein 0:2, gefolgt von einem 4:1 Sieg gegen Landesligaaufsteiger Vornbach. Am Freitag setzte es dann im Derby gegen den SSV Eggenfelden vor 450 Zuschauern eine 0:1 Niederlage.

Inwiefern man daraus dann Ableitungen auf eine eventuell Stammelf zu Saisonstart machen kann, wird sich zeigen. Denn personell plagen den Verein aktuell einige Probleme, mehrere Spieler sind angeschlagen, was auch der kurzen Sommerpause geschuldet ist. Zwischen dem Relegationsspiel bei der SpVgg Hankofen-Hailing und dem Start der Vorbereitung lagen nur drei Wochen. Sicher ausfallen für Samstag werdem Lenny Thiel (Bänderverletzung in der Schulter), Sebastian Hager (Knieprobleme) und Neuzugang Yanik Seils (muskuläre Probleme). Das geplante Spiel gegen den FC Sturm Hauzenberg wurde daher abgesagt.

Spiele gegen Kirchanschöring immer von Brisanz

Spiele gegen den SV Kirchanschöring sind für Erlbach immer von besonderer Brisanz. Zwar trennen beide Dörfer fast eine Stunde Fahrzeit, hinter dem SV Wacker Burghausen sehen sich beide Clubs aber als zweite Kraft in der Region und sind sich in ihrer Strukur sehr ähnlich. Das Spiel gilt daher zumindest als Bayernligaderby. Im letzten Aufeinandertreffen triumphierten die Rupertigauer und schlugen Erlbach klar mit 4:0, eine herbe Schlappe zu Saisonende.

Nicht nur deshalb wird dem Spiel in Erlbach eine hohe Priorität zugewiesen, man möchte auch in die erste Pokalhauptrunde einziehen. Das Spiel würde dann am Wochenende des 19. Juli stattfinden, wenige Tage vor dem Auftakt beim SV Türkgücü München.