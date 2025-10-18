„Sind vorne einfach nicht kalt genug“ – nächste Pleite für Geretsried

Knapper geht es nicht: Mit einer 1:2-Niederlage musste Aufsteiger TuS Geretsried am Freitagabend die Heimreise aus Landsberg antreten. Vor dem Anpfiff hätten im Lager der Gäste vermutlich viele angesichts der jüngsten Pleitenserie so ein Ergebnis beim Tabellenzweiten unterschrieben. Hinterher herrscht allerdings Enttäuschung vor. „Das war maximal unglücklich“, erklärte Trainer Daniel Dittmann nach einer Partie in der sein Team „sehr, sehr guten Fußball“ geboten hatte. Und nur ein Teil der dabei kreierten Chancen hätte ausreichen können, um dem TSV die erste Heimniederlage beizubringen.

Das erste Mal Glück hatten die Gastgeber schon nach zwei Minuten, als Alex Bazdrigiannis querlegte zu Thomas Puscher, dem ein Verteidiger gerade noch erfolgreich dazwischen grätschte und Sebastian Schrills den Nachschuss vergab. Wenig später war es Bazdrigiannis, der über das Tor zielte. Die dritte Chance bot sich Srdan Ivkovic, der aus halbrechter Position verfehlte. Landsberg verzeichnete nach einem Fehler im Geretsrieder Spielaufbau einen Lattentreffer, ehe es zum ersten Mal im Tor von Cedomir Radic klingelte:

Nach eigenem Freistoß am gegnerischen Strafraum lief der TuS in einen Konter, Ex-TuSler Maxi Berwein passte perfekt in die Lücke zu Daniel Sgodzaj und der traf mit einem Schuss ins lange Eck zum 1:0 (34). Knapp zehn Minuten später war es Berwein selbst, der nach einem Eckball seine individuelle Klasse zeigte, als er auf 2:0 erhöhte.

Landsberg zeigt sich eiskalt

Nach dem Seitenwechsel blieben die Gäste trotz des Rückstands spielbestimmend – mit einer Ballbesitzquote von „gefühlt 65:35 zu unseren Gunsten“ (Dittmann). Das Manko blieb jedoch die Chancenverwertung, auch als der Aufsteiger in den letzten 25 Minuten ein regelrechtes Powerplay ablieferte. „Wir sind vorne nicht kalt genug vor dem Tor“, wiederholte sich der TuS-Coach bei der Spielanalyse.

„Diese Kälte hatte Landsberg, deshalb waren sie erfolgreich, und deshalb gewinnen wir aktuell unsere Spiele nicht.“ Erst in der 90. Minute verkürzte Kapitän Sebastian Schrills per Kopfball nach Flanke von Isni Redjepi auf 1:2, nachdem er zehn Minuten zuvor nur die Latte getroffen hatte. „Du kannst schon ein bisschen stolz sein auf so eine Leistung. Das war ein sehr attraktives Fußballspiel für alle“, meinte Dittmann. „Am Ende musst du Ergebnisse liefern. Aber ich bin sicher, dass sich die bei solchen Leistungen auch bald wieder einstellen.“