– Foto: SF Schwendi

"Sind von der Qualität und dem Potenzial unserer Mannschaft überzeugt" FuPa berichtet vom Sommertrainingslager der Sportfreunde Schwendi Verlinkte Inhalte KL A3 Oberschwaben SF Schwendi Dardan Morina

Seit dem gestrigen Donnerstag befinden sich die Sportfreunde Schwendi im Sommer-Trainingslager in Lermoos/Tirol. Am Fuße der Zugspitze bereitet sich der SFS-Tross auf die kommende Spielzeit in der Kreisliga A vor. Abteilungsleiter Thomas Romer und Chef-Trainer Dardan Morina gaben im Interview Einblicke ins Trainingslager und auch eine Vorschau auf die neue Saison.

FuPa Württemberg: Wie läuft das Trainingslager bisher? Was sind Ihre ersten Eindrücke? Rohmer: Das Trainingslager läuft wirklich hervorragend. Die Stimmung im Team ist ausgezeichnet - alle sind hoch motiviert und engagiert bei der Sache. Das Wetter hier in Österreich spielt uns dabei natürlich in die Karten: Sonnenschein, angenehme Temperaturen, also ideale Bedingungen, um intensiv zu trainieren und sich optimal auf die kommende Saison vorzubereiten.

Morina: Absolut. Wir haben fast die komplette Mannschaft hier im Trainingslager dabei, was uns natürlich sehr freut. Dadurch können wir bereits viele Inhalte umsetzen und unsere Einheiten effizient gestalten. Die Trainingsanlage und die Plätze hier sind hervorragend, das erleichtert unsere Arbeit natürlich enorm.





Sie sind seit vielen Jahren regelmäßig hier in Lermoos zum Sommertrainingslager. Was gefällt Ihnen besonders an diesem malerischen Ort in Tirol? Rohmer: Wie Dardan schon gesagt hat, finden wir hier jedes Jahr optimale Voraussetzungen beim FC Tiroler Zugspitze vor. Und auch unser Teamhotel Edelweiß ist für uns wie ein zweites Zuhause geworden. Es bietet nicht nur eine hervorragende Verpflegung, sondern auch eine große Wellnesslandschaft.