"Sind viel gefestigter": KFC vor Reifeprüfung gegen Büderich

Julian Stöhr kann mit dem KFC Uerdingen Boden auf Tabellenführer Ratingen 04/19 gutmachen. – Foto: IMAGO/ Klumpen Sportfoto

Auf die bislang letzte Niederlage gegen den 1. FC Kleve (0:1) reagierte das Team mit einer deutlich stärkeren Vorstellung, hatte Tabellenführer Ratingen 04/19 beim 2:2 am Rande einer Niederlage. "Daran sieht man einfach, dass die Jungs viel gefestigter sind, dass die Abläufe viel klarer sind. Und das ist auch immer das, was ich immer vor der Saison auch gesagt habe. Ich weiß, worauf ich mich einlasse. Ich weiß auch, dass für die Jungs alles neu ist."

Für den KFC folgte eine kleine Negativphase, aus der sich das Team von Julian Stöhr aber auch wieder herauskämpfte. Mit Fortschreiten der Hinrunde präsentierten sich die Uerdinger immer deutlicher als ernsthafter Aufstiegsanwärter und unterstrichen diesen Status mit zwei überzeugenden Vorstellungen gegen den SV Sonsbeck (3:0) und den SV Biemenhorst zum Jahresauftakt (4:0). "Wir haben einfach intern die Ruhe bewahrt und weitergearbeitet, weil wir wussten, die Ergebnisse kommen", erläutert Stöhr, wie sich sein Team nach dem gegen Büderich losgetretenen Formtief wieder stabilisiert hat.

Mit Büderich wartet nun allerdings kein unbekannter Gegner. Die Stärken des FCB, die Stöhr am eigenen Leib erfahren durfte, konnte er auch beim jüngsten Spiel der Büdericher gegen den SC St. Tönis (3:4) beobachten: "Sie sind gut im Umschaltspiel", analysiert der Übungsleiter. "Das ist eine Gefahr von ihnen, dass sie kompakt stehen und dann über schnelle Umschaltspieler in gefährliche Abschlusspositionen kommen. Und das wollen wir mit einer guten Restverteidigung unterbinden." Der Ansatz des FCB trug auch schon seine Früchte: Zwischen Überraschungssiegen und deutlichen Niederlagen war allerdings auch alles dabei für die Büdericher, so sieht Stöhr den kommenden Gegner als die klassische "Wundertüte".

Belastungssteurung nur ein Nebenfaktor

Vielleicht zählt der Cheftrainer deswegen auch auf die Dienste von Justin Möllering. Der 24-Jährige stand in der Hinrunde noch für Büderich im Kasten und wird beim Wiedersehen mit dem Ex-Klub im Krefelder Dress auflaufen. So rückt Jonas Holzum zunächst wieder auf die Bank: "Grundsätzlich muss man erstmal sagen, dass es Jonas in den beiden Rückrundenspielen wirklich gut gemacht hat" erläutert Stöhr. "Da wir schon als wir Justin geholt haben gesagt haben, dass ein offener Kampf im Tor wird, spielt er jetzt auch auf jeden Fall. Und gerade gegen den Ex-Klub sollte es noch einmal ein zusätzlicher Motivator sein."

Personell kann der KFC nahezu aus dem Vollen schöpfen. Neben dem weiterhin im Aufbautraining befindlichen Ulrich Bapoh fehlt lediglich Derrick Gyamfi (leichte Knöchelverletzung). Trotz der anstehenden Englischen Woche mit Partien gegen die Sportfreunde Baumberg (4. März) und erneut den SC St. Tönis (8. März) plant Stöhr keine vorgezogene Rotation: "Ich stelle die auf, die aus meiner Sicht dann vielleicht auch am besten drauf sind. Klar hat man die Belastungssteuerung im Hinterkopf, aber dazu mache ich mir jetzt erstmal keine weiteren Gedanken.“

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: