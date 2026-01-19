"Sind überzeugt den Rückstand aufholen zu können"

Wenn man nach der Hinrunde auf dem letzten Platz rangiert, kann man natürlich nicht zufrieden sein. Nach dem personellen Aderlass im Sommer war uns dennoch bewusst, dass es eine schwierige Saison werden würde und wir den Klassenerhalt nur über einen starken Teamzusammenhalt schaffen können. Trotzdem geben viele der Auftritte aus der Vorrunde Mut und haben gezeigt, dass wir gegen jede Mannschaft der Liga (Ausnahme TSV Ittlingen) mithalten können. Daher starten wir mit viel Zuversicht in die Rückrunde und sind überzeugt, den Rückstand auf die rettenden Plätze aufzuholen.

1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Wir konnten uns mit Joe Brown und Murat Seker zwei neue und wichtige Spieler sichern, die unser Offensivspiel deutlich beleben werden. Hier hat unserer Meinung nach am deutlichsten der Schuh gedrückt.

2) Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Unsere Nachbarn vom SV Babstadt, die vor der Runde von vielen gemeinsam mit uns als Abstiegskandidat gehandelt wurden, spielen bislang eine tolle Runde – ebenso wie die SG Untergimpern.

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Für uns zählt einzig und allein der Klassenerhalt.

5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?

Unsere Nationalelf hat einen starken Kader und kann bei der WM sicherlich mindestens ins Viertelfinale vorstoßen. Die Gruppe ist aber nicht so einfach, wie viele denken. Es spielen aber wie so oft bei Weltmeisterschaften verschiedene Faktoren eine Rolle.

Als Topfavoriten sehe ich die üblichen Verdächtigen wie Frankreich, Spanien, England und Argentinien, die individuell am besten aufgestellt sind. Knapp dahinter sehe ich neben Deutschland aber auch die Niederlande, Portugal und Brasilien. Die große Überraschung könnten meiner Meinung nach die Norweger sein.