"Wir treten immer mehr als Team auf", lobte Bogens Coach Bastian Lerch seine Mannschaft nach dem 2:1-Sieg in Straubing. – Foto: Charly Becherer

"Sind überglücklich": Bogen erkämpft sich Derbysieg in Straubing 19. Spieltag in der Landesliga Mitte - die Freitagsspiele: Schlusslicht Straubing muss sich knapp geschlagen geben +++ Osterhofen holt Punkt in Bad Kötzting

Unter den Augen von 465 Zuschauern fährt der TSV Bogen einen Dreier im Derby beim VfB Straubing ein und bleibt zum fünften Mal in Serie ungeschlagen. Robert Schinnerl und Michael Kraskov trafen für die Gäste "zum richtigen Zeitpunkt", freute sich Gäste-Coach Bastian Lerch nach der Partie gegen den Tabellenletzten, der nach den ersten zwei Saisonsiegen nun wieder zweimal in Folge verlor. Im Parallelspiel führte die SpVgg Osterhofen lange beim Tabellen-4. Bad Kötzting, muss sich am Ende aber mit einem Zähler begnügen. "Vor dem Spiel hätten wir das unterschrieben", sagte Osterhofens Coach Christian Dullinger, bei dem trotzdem "Stolz und Mut" über den Auftritt seines Teams überwogen.

Bastian Lerch (Trainer TSV Bogen): ...zum Spiel:

"Wir sind natürlich überglücklich. Die Mannschaft kann stolz auf sich sein, dass sie so gekämpft hat. Es war nicht unser bestes Spiel heute, aber wir haben die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht und dann in der zweiten Hälfte die Zweikämpfe gut angenommen. Wir hatten nach dem 2:1 noch die ein oder andere Konterchance, die wir nicht zum Erfolg bringen konnten. Wir sind extrem zufrieden." ...über die Entwicklung seiner Mannschaft:

"Wir sind als Einheit zusammen gewachsen, treten immer mehr als Team auf und das ist der Schlüssel zum Erfolg gewesen in den letzten Spielen. Wir haben schon in der Hinrunde guten Fußball gezeigt, wurden aber immer wieder für unsere Fehler bestraft. Das haben wir jetzt abgestellt und das müssen wir beibehalten."

Christian Dullinger (Trainer SpVgg Osterhofen): "Vor dem Spiel hätten wir das Ergebnis voll unterschrieben. Wir haben in der ersten Halbzeit das richtige Mittel gefunden und Bad Kötzting nicht ins Spiel kommen lassen. Wir haben sie mit viel Laufaufwand gepresst und sind auch verdient in Führung gegangen. In der zweiten Hälfte war der Gegner mutiger, es kam aber nichts Zählbares raus. Im Gegenteil: Wir hatten drei dicke Dinger aufs 2:0 und hätten es bei dann noch zehn Minuten Spielzeit nach Hause bringen können. So haben wir uns aus abseitsverdächtiger Position den Ausgleich gefangen. Trotzdem überwiegen heute Stolz und Mut. Wir haben das heute echt gut gemacht. Ich bin richtig stolz auf meine Truppe."