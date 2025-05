"Sind über die Ziellinie gestolpert"

Lange hat´s gedauert, nun ist es endlich amtlich. Die SG-SV Lobbach hat ihr erstes Landesliga-Jahr mit dem Klassenerhalt gekrönt. "Wir sind regelrecht über die Ziellinie gestolpert", sagt Patrick Münkel. Der Lobbacher Trainer meint damit die durchwachsene Rückrunde und das aus seiner Sicht zu lange Zittern, nachdem der Aufsteiger in der Vorrunde reihenweise für Furore gesorgt und als Achter die Winterpause verbringen durfte.

Danach gab es nur noch neun Zähler, der letzte davon, ein 1:1 gegen den FC Türkspor Mannheim am vergangenen Spieltag, tütete den Klassenerhalt ein. "Dies war für die Moral der Jungs enorm wichtig, weil sie gemerkt haben, dass es noch funktioniert", beobachtete Münkel, der seiner Mannschaft, "eine extrem starke zweite Halbzeit", attestierte.

Vorher stehen zwei Ligapartien der Saison 2024/25 an. Am Sonntag steigt das letzte Heimspiel gegen den TSV Amicitia Viernheim (Anpfiff, 17 Uhr). Es hätte Endspielcharakter haben können, wenn die SG-SV drei Zähler weniger auf dem Konto gehabt hätte. "Ganz ehrlich glaube ich nicht, dass wir gut in der Lage gewesen wären, dann abzuliefern", gibt Münkel zu und freut sich nun vielmehr darauf unbeschwert mit seinen Schützlingen gegen die Südhessen antreten zu dürfen.

Auf dem Köpfel wird am Sonntag wieder gefeiert werden. Im Gipfeltreffen mit dem FV Brühl (Anpfiff, 17 Uhr) kann die DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal ihre Meisterschaft mit einem weiteren Sieg schmücken und weiter an der perfekten Saison ohne Niederlage arbeiten.