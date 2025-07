"Sind stolz als einziges Team Busenbach geschlagen zu haben"

Nachdem wir mit Zwei Siegen in die Saison starten konnten, folgte leider eine Niederlagenserie von vier Spielen, die unsere Mannschaft sehr verunsichert hat. Wir haben insgesamt einfach zu viele Gegentore in der Hinrunde gefangen. Daran haben wir gearbeitet und im Jahr 2025 dann die wenigsten Gegentore der Liga gefangen und durch die Siege gegen Busenbach (1.) und Ettlingen (2.) konnten wir kurzfristig nochmal den Anschluss an Platz 2 finden. Allerdings waren wir nicht konstant genug, um wirklich nochmal gefährlich für Ettlingen zu werden. Am Ende sind wir mit dem vierten Platz zufrieden, auch wenn wir nochmal alles daran gesetzt haben den dritten Platz zu erreichen, und stolz als einzige Mannschaft den FC Busenbach geschlagen zu haben.

Wir möchten mit beiden Mannschaften noch konstanter werden und in beiden Ligen oben mitspielen. Was am Ende dabei rausspringt, kann man nie planen. Am wichtigsten ist, dass wir uns auch dieses Jahr wieder individuell und als Mannschaft weiterentwickeln und uns das Ziel setzen uns im Vergleich zum Vorjahr in allen Bereichen zu steigern.

3) Wer wird eurer Meinung nach Meister und warum?

Die C-Klasse ist sowieso jedes Jahr eine Wundertüte, da wage ich keine Prognose.

In der A2 wird es diese Saison glaube ich ziemlich eng zu gehen. Ich vermute es gibt keinen klaren Favoriten, aber ich sehe eine Handvoll Mannschaften, die oben gemeinsam das Rennen machen und sich etwas vom Rest der Liga absetzen werden.

4) Der Amateurfußball wird aktuell attraktiver und die Bundesliga eher unattraktiver. Stimmt Ihr diesem Trend zu?

Überhaupt nicht. Wieso sollte die Bundesliga unattraktiver werden? Wir hatten 2024 das erste Mal seit langer Zeit wieder einen anderen deutschen Meister und auch die Art und Weise von Leverkusens Fußball hat die Bundesliga bereichert. Der VfB spielt einen attraktiven Fußball und Frankfurt findet immer wieder Talente und hat Konstanz reinbekommen. Wenn der BVB sich auch mal wieder fängt, haben wir einen sehr interessanten Kampf um die internationalen Plätze nächste Saison.

5) Mit Blick auf die Spitze und Bezug zur Vize-Europameisterschaft der U21: Gehört der deutsche Fußball wieder mit zum Besten in der Welt?

Ich denke, er gehört in die Spitzengruppe dazu, der Beste ist es aber noch nicht. Auf jeden Fall geht die Entwicklung in die richtige Richtung.