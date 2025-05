Einige Großchancen vergab Gilchings Offensivspieler Benedikt Wiegert (l.) bei der ersten Auswärtsniederlage seiner Mannschaft in diesem Kalenderjahr. – Foto: Michael Schönwälder

„Sind selbst schuld" – Gilchinger Chancenwucher wird eiskalt bestraft Bezirksliga Süd TSV Neuried Gilching-A.

Formschwache Neurieder schlagen den TSV Gilching-Argelsried. Für Gilching ist es die erste Auswärtsniederlage in diesem Jahr.

Einige Spieler des TSV Gilching-Argelsried sanken nach dem Schlusspfiff am Samstag im Neurieder Sportpark enttäuscht zu Boden. Für Trainer Christian Rodenwald war dies die Bestätigung, dass sie „sauer über die Niederlage" waren. Zwar haben die Bezirksliga-Fußballer den Klassenerhalt längst in der Tasche, dennoch schmerzte das überraschende 0:1 (0:0) beim bereits als Teilnehmer an der Abstiegsrelegation feststehenden TSV Neuried. Es war Gilchings erste Auswärtsniederlage in diesem Jahr.

„Wir wollten unbedingt gewinnen, das hat man auch gesehen“, sagte Rodenwald. Vom Chancenverhältnis her wäre der Sieg bei den zuvor neunmal in Serie unterlegenen Hausherren auch locker möglich gewesen. „Bevor wir das 0:1 fangen, müssen wir eigentlich 4:0 führen“, haderte Rodenwald. Tatsächlich erspielte sich seine Elf nach einer Leerlaufphase in den ersten 25 Minuten zahlreiche Möglichkeiten. Zum Unglücksraben Nummer eins bei den Gästen avancierte ausgerechnet Benedikt Wiegert, dessen Rückkehr zum FC Pipinsried im Sommer unter der Woche bekannt geworden war (wir berichteten). Viermal tauchte er alleine vor Neurieds Torwart, Martin Egner, auf, nie brachte der Offensivspieler den Ball über die Linie. „Das war einfach megabitter“, befand Rodenwald.