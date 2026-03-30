„Sind selber schuld" – Maisach rutscht in akute Abstiegsnot

Der SC Maisach (schwarze Trikots) im Spiel gegen den SC Oberweikertshofen II (in Weiß). – Foto: Dieter Metzler

Nach der 1:2-Niederlage ist der SC Maisach nur noch zwei Punkte von der Abstiegszone entfernt. Zudem verletzte sich Stefan Heiß schwer am Kreuzband.

Der Abstiegskampf in der Kreisliga wird immer verrückter. Nach der 1:2 (1:2)-Niederlage gegen den TSV Gilching II ist der SC Maisach nur noch zwei Zähler von der Abstiegszone entfernt. Mit einem Sieg im Nachholer gegen Weikertshofen II am kommenden Mittwoch könnten die Kicker aus dem Nachbarlandkreis Starnberg an Maisach vorbeiziehen. Bitter zudem: Stefan Heiß zog sich eine schwere Kreuzbandverletzung zu.

„Fußballerisch war das unsere beste Leistung in diesem Jahr“, sagte Maisachs Ztaimer Thomas Stehle. „Wir sind aber auch selber schuld.“ Bei den beiden Gegentreffern machte man es den gegnerischen Torschützen relativ einfach. Nach neun Minuten schien die Maisacher Welt noch in Ordnung. Mit einem sehenswerten 20-Meter-Volleyknaller brachte Dsvid Jakesevic seine Farben in Führung.