„Sind sehr stolz“ – Neustart beim SV Eiche Groß Rietz trägt Früchte

Der SV Eiche Groß Rietz hat sich nach dem Aus der Spielgemeinschaft mit Preußen Beeskow eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit Eigenständigkeit, Engagement und einem klaren Fokus auf Gemeinschaft gelang binnen weniger Monate der sportliche wie strukturelle Neustart. Die erste Mannschaft kämpft um den Aufstieg und steht im Kreispokal-Viertelfinale, während der Verein erstmals seit 20 Jahren wieder eigene Jugendteams stellt. Der familiäre Zusammenhalt im Dorf trägt entscheidend zum Aufschwung bei. Was sagen Präsident Robert Berger und Trainer Dennis Schneider im FuPa-Interview dazu?

Präsident Robert Berger: "Die SpG mit Preußen Beeskow bestand nur eine Saison. Mannschaftlich war es ein schwerer Schritt, da sich viele Freundschaften geknüpft haben. Die Rückkehr zu unseren Wurzeln war allerdings jedem Mitglied im Laufe der Saison wichtiger, sodass wir als Verein wieder eigenständig am Spielbetrieb teilnehmen wollten."

Trainer Dennis Schneider: "Durch ein starkes Teamgefüge und einem zeitigen Start in die Vorbereitung. Als unsere Ligakonkurrenz in die Vorbereitung startete, waren wir schon einige Wochen dabei. Zudem ist der Kern der Mannschaft zusammengeblieben, welche die taktische und spielerische Entwicklung stärkte."

FuPa: Was bedeutet es euch, im Kreispokal-Viertelfinale zu stehen – und wie realistisch ist für euch der Einzug ins Halbfinale?

Trainer Dennis Schneider: "Durch die vorherigen Pokalrunden gegen höherklassige Gegner ist das Selbstvertrauen da. Es wird ein sehr schweres Spiel, welches wir auf Augenhöhe austragen wollen, auch wenn der Gegner auf den Papier klarer Favorit ist. Wir werden alles geben um unseren Traum vom Einzug ins Finale zu realisieren. Der Einzug ins Viertelfinale ist jetzt schon ein großer Erfolg und das erfolgreichste Ergebnis seit Jahren."

FuPa: Ihr spielt in der Kreisklasse Mitte Ostbrandenburg direkt um den Aufstieg – was ist euer Erfolgsrezept in dieser Saison?

Trainer Dennis Schneider: "Alles läuft natürlich noch nicht rund und die Liga ist auch kein Selbstläufer, aber wir arbeiten dran. Wir haben eine gesunde Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern. Über allem steht immer die Mannschaft und es stellt sich jeder in den Dienst der Gemeinschaft. Jeder Spieler hat für sich das Ziel sich individuell und mannschaftstaktisch zu verbessern und das ist der Schlüssel einer erfolgreichen Saison."