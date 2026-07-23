»Sind sehr gut gewappnet«: FCH brennt auf Landesliga-Debüt

Nach dem Relegationsaufstieg des FC Herzogenaurach geht es nun auch endlich in der Landesliga um Punkte. – Foto: Wolfgang Zink

Am 2. Spieltag der Landesliga Nordost geht es für den Aufsteiger aus Herzogenaurach endlich los. Gegen den SV Buckenhofen feiert der FCH seine Landesligapremiere. Während die Hausherren nach einem witterungsbedingten Spielabbruch am 1. Spieltag in Feucht noch ohne absolviertes Spiel dastehen, wollen die Gäste aus Buckenhofen an ihren gelungenen Saisonauftakt anknüpfen und den zweiten Sieg im zweiten Spiel einfahren.

Buckenhofen legte einen Start nach Maß hin und feierte vor 150 Zuschauern einen verdienten 3:1-Heimerfolg gegen den FSV Erlangen-Bruck. Zwar lag die Elf von Chefcoach Markus Fischer zur Pause durch einen gegnerischen Foulelfmeter mit 0:1 hinten, drehte die Partie nach dem Seitenwechsel aber eindrucksvoll. „Gerade in der zweiten Halbzeit haben wir es dann schon sehr, sehr ordentlich gemacht, haben gut nach vorne gespielt und auch wirklich drei schöne Tore geschossen“, blickt der SVB-Coach zufrieden auf den Auftakt zurück.

Zusatz-Training statt Auftakt-Frust beim Aufsteiger

Beim FCH war die Enttäuschung über die wetterbedingte Absage der Vorwoche schnell verflogen. FCH-Trainer Jan Gräßel sieht in der unfreiwilligen Pause rückblickend sogar einen Vorteil für sein Team, das nach der kräftezehrenden Relegation eine ohnehin sehr kurze Sommerpause hatte. „Das hat uns eigentlich nochmal gutgetan, da nochmal komplett im Trainingsbetrieb reinzugehen. Wir freuen uns jetzt auf viele Zuschauer und dass wir unser erstes Landesligaspiel in dieser Saison bestreiten können“, betont Gräßel voller Vorfreude. Obwohl es im Kader des Aufsteigers im Sommer einen kleineren Umbruch gab, kennt der Heimcoach die Stärken des Gegners genau: „Wir kennen Buckenhofen von ihrer Spielart, die hat sich nicht wirklich verändert aus dem letzten Jahr. Eine sehr gute Mannschaft an sich, aber ich denke, wir haben uns bestens vorbereitet, um erfolgreich zu sein.“

Fischer sieht Lücken – Personalsorgen auf beiden Seiten

Auch auf der Gegenseite stellt man sich auf einen hochmotivierten Kontrahenten ein. „Herzogenaurach strotzt nach ihren Relegationssiegen dementsprechend vor Selbstbewusstsein und gehen natürlich mit einer gewissen Euphorie in das Spiel rein“, zollt Fischer dem Neuling Respekt. Dennoch reist Buckenhofen definitiv nicht chancenlos an, denn der SVB-Übungsleiter hat bereits potenzielle Schwachstellen beim FCH ausgemacht: „Das ist eine gute Mannschaft, die sowohl spielerisch als auch kämpferisch wirklich ordentlich ist. Wir müssen einfach schauen, dass wir die Lücken in ihrer Abwehr – die es durchaus gibt – nutzen können, um dann zum Torerfolg zu kommen.“ Dass beide Trainer personell etwas improvisieren müssen, gehört zum Saisonstart dazu. Herzogenaurach muss krankheitsbedingte Ausfälle kompensieren, kann laut Gräßel aber trotz langwieriger Fehlzeiten „eigentlich fast aus dem Vollen schöpfen“ und geht daher „sehr gut gewappnet“ in die Partie. Auf der Gegenseite wiegt bei Buckenhofen neben den bekannten Dauerpatienten vor allem der frische Ausfall von Lucas Eisgrub schwer, der dem SVB ebenfalls länger fehlen wird.