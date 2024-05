„Sind nicht clever“: Karlsfeld schenkt Punkt gegen Kempten in letzter Minute her

Zunächst musste seine Mannschaft viel hinterherlaufen. „Eine Viertelstunde lang haben sie uns leiden lassen“, so Beutlhauser. Zum Ende dieser Phase lenkte Eintracht-Torhüter Dario Schmucker einen Kopfball von Medhat Mekhimar an die Latte. Wenig später hatten dann auch die Karlsfelder ihre erste Topchance, doch Dominik Pöhlmann setzte einen Abstauber an den Pfosten.

Vor allem dann, wenn die Eintracht-Spieler ihre Fehler nicht abstellen. Denn die Niederlage in Kempten war vermeidbar – trotz der Klasse der Allgäuer. „Das war neben Haching II die beste Mannschaft, gegen die wir in dieser Saison gespielt haben. Sie stehen vollkommen zurecht dort oben“, sagte Florian Beutlhauser, der Trainer der Karlsfelder.

Kempten geht vor der Pause in Führung - Traub verpasst nach Elfmetertor die Führung

Die Eintracht war im Spiel angekommen. Die Teams lieferten sich nun ein offenes Duell. Der Unterschied: In den wichtigen Situationen war Kempten besser oder cleverer. So wie in der 28. Minute, als Alessandro Mulas nach einer Hereingabe den Favoriten in Führung brachte. Vor dem Seitenwechsel konnte die Eintracht nicht darauf antworten. Danach sah Beutlhauser weiterhin „ein Duell auf Augenhöhe“.

Die Eintracht investierte viel – und wurde dafür in der 78. Minute belohnt. Nach einem Foul an Christoph Traub zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Traub übernahm Verantwortung und verwandelte sicher zum 1:1. Der Stürmer hätte zum Matchwinner werden können, doch zwei weitere gute Abschlüsse landeten nicht im Kasten.

So deutete sehr viel auf eine Punkteteilung hin. Mit der hätten die Gäste leben können. Es liefen die letzten Minuten, als Kempten einen verheißungsvollen Angriff startete. „Wir hatten die Möglichkeit auf ein taktisches Foul. Dann wäre nichts passiert. Aber wir sind nicht clever und vielleicht auch ein wenig dumm“, ärgerte sich Beutlhauser. Denn Luca Wollens schloss den Angriff erfolgreich ab und sicherte Kempten drei Punkte. Die Eintracht ging leer aus und bleibt bei 40 Zählern stehen. Karlsfeld hat den direkten Klassenerhalt weiter vor Augen. Doch bei einer weiteren Niederlage könnte sich dies ändern. (Moritz Stalter)

Landesliga Südwest:

FC Kempten - TSV Eintracht Karlsfeld 2:1 (1:0)