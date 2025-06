"Sind mit 40 Mann nach Malle geflogen und haben die Insel angeschaut"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Die SGM Bieringen/Berlichingen/Jagsthausen ist Meister der Kreisliga B6 Franken – und das gleich in der ersten gemeinsamen Saison. Was zu Saisonbeginn noch ein Experiment war, ist nun Wirklichkeit geworden: Die neue Spielgemeinschaft hat sich früh gefunden, groß aufgespielt und sich mit 121 erzielten Toren und nur zwei Niederlagen den Titel gesichert.

Erst Skepsis – dann Euphorie

Dabei war vor der Saison nicht klar, wie es wird. „Durch die neu gegründete SGM wusste am Anfang keiner so richtig, wo die Reise hingeht und wie sich die Jungs verstehen“, so Hornung. „Gerechnet haben wir nicht mit dem Titel, gehofft höchstens, dass wir vorne mithalten können.“ Im Vordergrund stand zunächst, aus den verschiedenen Mannschaftsteilen eine funktionierende Einheit zu formen und guten Fußball zu spielen.

Konstanz als Schlüssel zum Titel

Dass es am Ende zur Meisterschaft gereicht hat, lag für Hornung vor allem an der konstanten Leistung über die gesamte Saison: „Wir haben bis zum Ende hoch konzentriert gespielt und durchweg guten Fußball gezeigt.“ Besonders eindrucksvoll war dabei die Bilanz in der Offensive: 121 Tore bedeuten mit großem Abstand Bestwert in der Liga.

Offensivpower und Teamgeist

„Unsere Stärken sind ganz klar in der Offensive“, sagt Hornung – bei so vielen Treffern kaum überraschend. Aber es ist nicht nur die individuelle Klasse nach vorne, die den Erfolg möglich gemacht hat: „Auch der ganze Zusammenhalt des Teams trägt viel zu dem Ganzen bei.“

Ab auf die Insel

Direkt nach dem letzten Spiel war klar: Dieser Erfolg muss gebührend gefeiert werden. „Wir sind letzten Sonntag früh, fast direkt nach dem letzten Spiel mit ca. 40 Mann nach Malle geflogen und haben uns mal bisschen die Insel angeschaut.“ Bilderbuch-Abschluss einer Traumspielzeit.

Stabiler Kader, neue Talente

Sportlich laufen die Vorbereitungen für die neue Runde. „Abgänge haben wir keine“, stellt Hornung zufrieden fest. Zudem stoßen drei Jugendspieler neu zur Mannschaft – ein Signal, dass der Verein auf Kontinuität und Weiterentwicklung setzt.

Ziel für die A-Liga: Klassenerhalt

Mit dem Aufstieg in die Kreisliga A steht ein neues Kapitel bevor. Die Marschroute für 2025/2026 ist dabei deutlich definiert: „Ganz klar der Klassenerhalt“, sagt Hornung. Aus einer Wundertüte ist eine Mannschaft mit Format geworden – und sie will zeigen, dass sie auch eine Liga höher bestehen kann.

Der Grundstein ist gelegt. Mit Offensivfreude, Teamgeist – und 40 Mann auf Mallorca.