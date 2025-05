„Sind mega happy“: DJK Ottenhofen glückt sofortiger Wiederaufstieg

Grenzenloser Jubel: Mit einem 2:0 Sieg ist Ottenhofen erneut in Dorfen vorzeitig A-Klassen-Meister geworden, was Spieler und Fans noch auf dem Rasen ausgelassen feierten. – Foto: Hermann Weingartner

Die DJK Ottenhofen kehrt nach dem Sieg gegen den TSV Dorfen II wieder in die Kreisklasse zurück. Spieler und Fans feierten ausgelassen.

Kirchasch zeigt „richtig gute Mannschaftsleistung“ SG Erding/Klettham – SC Kirchasch 2 2:1 (1:1): Bereits in der Anfangsphase übten die Gastgeber Druck auf die KSC-Abwehr aus. In der 29. Minute fiel dann der verdienter Führungstreffer: Max Malterer und Bright Francis kombinierten sich schön im Strafraum nach vorne, und Francis schob den Ball an Gäste-Keeper Christoph Hertel vorbei. Kurz vor der Halbzeit verwandelte Benjamin Glas einen Freistoß ins lange Eck. So ging es mit einem Remis in die Pause. Nach der Halbzeit trumpfte aber die SG wieder auf, und Christoph Greckl köpfte einen langen Ball von Cedric Freisleben zum 2:1-Siegtreffer ins Netz. „Es war eine richtig gute Mannschaftsleistung, und wir haben die guten Leistungen der letzten Spiele bestätigt“, erklärte Malterer.

Ottenhofens Meisterstück: „Dorfen hat uns alles abverlangt“ TSV Dorfen 2 - DJK Ottenhofen 0:2 (0:0): Die Teams spielten die erste Halbzeit durchgehend auf Augenhöhe. Erst in der zweiten Halbzeit war dann der Tabellenführer Ottenhofen die spielbestimmende Mannschaft. In der 56. Minute setzte sich Peter Knauer auf der rechten Seite durch und flankte auf Markus Morawietz, der mit einem Volleyschuss den Ball ins Netz hämmerte. Die Gäste erspielten sich immer mehr Chancen, bis Peter Werndl sich im Mittelfeld schön durchsetzen konnte und Maximilian Lechner zum 2:0 bediente (71.). „Dorfen hat uns vor allem in der ersten Hälfte alles abverlangt. Am Ende sind wir aber jetzt mega happy, dass wir den ersten Platz sichern und die Meisterschaft feiern konnten“, freute sich Lechner. Die DJK kehrt nach einem Jahr wieder in die Kreisklasse zurück.

TSV Isen vor dem Tor eiskalt TSV Isen – FC Lengdorf 2 3:0 (1:0): Anfangs war die Partie relativ ausgeglichen. In der 44. Minute schnappte sich dann Andreas Posch den Ball nach einem Abspielfehler im Mittelfeld und schickte Alexander Fischer auf die Reise, der aus 20 Metern zum 1:0 einschob. Nach der Pause war Isen klar die bessere Mannschaft, und Posch bediente Julius Schweiger mit einem schönen Steckpass zum 2:0 (55.). Die Gäste versuchten mit langen Bällen nach vorne zu kommen, jedoch fuhr der TSV dann in der 70. Minute einen Konter: Schweiger überlupfte FCL-Torhüter Matthias Besser eiskalt, woraufhin Posch den Ball über die Linie zum 3:0-Siegtreffer drückte. „Wir waren spielerisch besser und haben auch alle Chancen verwertet, die wir gehabt haben”, war Schweiger zufrieden.

Zu viele individuelle Fehler: Wartenberg II verliert gegen Grünbach FC Grünbach – TSV Wartenberg 2 3:2 (1:1): Ein frühes Strafstoßtor brachte die Gäste in Führung: Michael Weiss ließ Grünbachs Keeper Raul Dulgheriu-Cetinescu keine Chance und verwandelte sicher (10.). Doch kurz vor der Halbzeit konnte der Gastgeber durch Vladimir Burmazevic ausgleichen. Nach der Halbzeit wurde das Spiel kämpferischer, und Burmazevic brachte den FCG in Front. Kurz darauf gaben die Gäste die Antwort, Bastian Tietz traf zum 2:2. Beide Teams erspielten sich immer mehr Chancen, bis Burmazevic seinen Hattrick in der 66. Minute perfekt machte. Der TSV probierte nochmal alles, um den Ausgleichstreffer zu erzielen, es blieb aber beim 3:2. „Wir haben zu viele individuelle Fehler gemacht, das hat uns dann die Punkte gekostet“, ärgerte sich TSV-Trainer Christoph Lehmann.