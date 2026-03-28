»Sind maximal enttäuscht«: Derby-Remis in Furth im Wald Bezirksliga Nord, der Samstag: Die SG Chambtal nimmt zwei Elfmeter-Geschenke des Gastgebers dankend an von Florian Würthele · Heute, 19:22 Uhr · 0 Leser

Furth im Wald (in Grün-Weiß) bewies Moral, verpasste aber den Derby-Dreier. – Foto: Josef Trummer/Archiv

Keinen Sieger fand das Landkreis-Derby zwischen dem FC Furth im Wald und der SG Chambtal in der Bezirksliga Nord. Die beiden Lokalrivalen gingen am Samstagnachmittag mit einem 2:2 (0:1)-Unentschieden auseinander. Zwei Mal ging Chambtal durch ein Elfmetertor in Führung, beide Male antworteten die Hausherren mit dem Ausgleichstreffer. Letztlich machten die Gäste aus relativ wenig viel, nahmen zwei Elfmeter-Geschenke des Gegners dankend an. Tabellarisch werden die Drachenstädter auch nach dem 23. Spieltag auf dem untersten Nichtabstiegsplatz stehen, während die SG weiterhin Relegationsplatz 14 besetzt.



Alois Stoiber (Trainer FC Furth im Wald): „Auch wenn wir heute maximal enttäuscht sind, das Spiel nicht gewonnen zu haben, werden wir sehen, wofür der Punkt am Ende noch gut sein wird. Die Gäste hatten aus dem Spiel heraus keine einzige echte Torchance, nahmen aber zwei Elfmeter-Geschenke von uns dankbar an. Meine Mannschaft kam zweimal nach Rückstand zurück und hat wieder einmal Charakter bewiesen – das nehmen wir positiv in die kommenden Aufgaben mit. Wir werden alles investieren, um die Klasse zu halten und auch nach dem heutigen Spiel bestimmt nicht den Glauben daran verlieren.“



Tobias Berger (Trainer SG Chambtal): „Wie erwartet war es ein hartumkämpftes Derby. Man hat gesehen, dass beide Mannschaften das Spiel gewinnen wollten. Somit gab es Chancen auf beiden Seiten. Für uns war es ein bisschen schade, dass wir zwei Mal in Führung gegangen sind und in der Schlussphase den späten Ausgleich kassiert haben. Nichtsdestotrotz ist es unterm Strich eine gerechte Punkteteilung.“





Alles auf einen Blick:



FC Furth im Wald: Daniel Adamovic - Julian Singer, Patrik Denk, Martin Gruber, Michael Schmidberger, David Augustin, Julian Niedermayer (75. Tobias Schmidberger), Tim Stoiber, Johannes Fellner, Philipp Franz, Mawab Galo - Trainer: Alois Stoiber

SG Chambtal: Andreas Serve - Daniel Kropf, Wojtek Walenta, Stefan Kolbeck (57. Kevin Vögerl), Michael Schönberger, Philipp Serve, Sebastian Niebauer, Maximilian Karl, Nicolas Bucher (82. Tim Staudner), Maximilian Panzer, Sebastian Greß (90. Tobias Berger) - Spielertrainer: Tobias Berger

Tore: 0:1 Sebastian Niebauer (24./Foulelfmeter), 1:1 Julian Niedermayer (51.), 1:2 Sebastian Niebauer (71./Foulelfmeter), 2:2 David Augustin (84.)

Schiedsrichter: Marius Heerwagen (Hainsacker); Zuschauer: 220