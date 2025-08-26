„Sind jung und frech“ – Geretsried will gegen Schwaig überraschen

Nach dem hervorragenden Saisonstart musste der TuS Geretsried vergangenen Samstag die erste Saisonpleite hinnehmen – gegen Schwaig geht es um Wiedergutmachung.

Geretsried – Vorbei und vergessen. Mit der 0:5-Schmach beim SV Schalding-Heining vom vergangenen Samstag will sich Daniel Dittmann nicht mehr beschäftigen. Und empfiehlt seinen Spielern, es ebenso zu handhaben. „Das Spiel ist abgehakt, wir haben jetzt nur den nächsten Gegner Schwaig im Kopf“, betont der Trainer des TuS Geretsried vor dem Nachholspiel gegen den Mitaufsteiger an diesem Dienstagabend ab 18 Uhr.

Schließlich können er und sein Team trotz der ersten Niederlage mit dem Saisonstart mehr als zufrieden sein. Zehn Punkte in fünf Spielen bedeuten einen Schnitt von zwei Punkten. Beachtlich für einen Liganeuling. Zehn Zähler hat auch der FC Sportfreunde Schwaig auf dem Konto, allerdings mit einem Spiel mehr. Wie in der vergangenen Spielzeit liegen die beiden Kontrahenten somit auch eine Liga höher wieder Kopf an Kopf, wenn auch „nur“ im Mittelfeld der Tabelle.

„Das wir sicher ein spannendes Spiel der Aufsteiger“, freut sich TuS-Coach Dittmann auf einen unterhaltsamen Fußballabend. Und insgeheim auf eine Revanche gegen die Mannschaft aus dem Landkreis Erding. Denn die Bilanz gegen das Team um Torjäger Raffael Ascher ist durchaus ausbaufähig. Bei sechs Aufeinandertreffen gelangen dem TuS Geretsried lediglich zwei Unentschieden – jeweils ein 2:2 daheim im Isaraustadion.

In der vergangenen Landesligasaison entpuppten sich die Spiele gegen den späteren Meister sogar als Lehrstunden. 1:4 ging die Dittmann-Truppe vor fast auf den Tag genau einem Jahr vor eigenem Publikum baden, im Rückspiel verabschiedete man sich nach der 0:3-Niederlage in der NGL-Arena aus dem Rennen um Platz eins und rettete sich am Ende gerade noch in die Aufstiegsrelegation. Der Rest ist noch in bester Erinnerung.

Schwaig ist eine Top-Mannschaft – Dittmann sieht TuS in der Rolle des Underdogs

„Wir haben gegen Schwaig noch nie gewonnen. Da werden jetzt die wenigsten damit rechnen, dass wir gegen die etwas holen“, stellt Daniel Dittmann fest. „Deshalb haben wir in dem Spiel wenig zu verlieren.“ Auch in der Bayernliga zähle er den aktuellen Gegner zu den Mannschaften, die am Ende weit vorn in der Tabelle landen.

„Vorige Saison gab es im Endeffekt zwei Top-Mannschaften in der Landesliga, von denen Schwaig nochmal eine etwas andere Qualität hatte als wir“, meint der Geretsrieder Trainer. „Aber damals waren wir jung und naiv. Jetzt sind wir jung und frech“, fügt er lachend hinzu.

0:5-Niederlage vor Duell gegen Schwaig „völlig irrelevant“

Und gegenüber dem Spiel in Passau gegen den SV Schalding verfügen die Gastgeber wieder über einen deutlich verstärkten Kader. Torhüter Cedomir Radic, Torjäger Srdan Ivkovic und die Verteidiger Lukas Kellner und Sebastian Rosina stehen nach ihrem Kurztrip nach Griechenland wieder zur Verfügung, was – ohne den anderen Spieler zu nahe treten zu wollen – die Qualität insgesamt deutlich hebt.

Letztlich seien vor der Begegnung am Dienstagabend der bisherige Saisonverlauf und die jüngsten Ergebnisse „völlig irrelevant“, bekräftigt Daniel Dittmann: „Es geht nur um die nächsten 90 Minuten.“