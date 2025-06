„Sind in einer Situation aufgestiegen, wo keiner auf uns gesetzt hat“: Burggen/Bernbeuren feiert

Von diesem Spiel werden sie am Auerberg noch lange Zeit zehren. Über 1000 Zuschauer sorgten beim Relegationsrückspiel zwischen dem TSV Burggen/Bernbeuren und dem SV Hohenfurch für einen Rekordbesuch. „Für die Jungs war das überragend“, schwärmt Daniel Hindelang noch immer von der Kulisse. Mehr noch imponierte dem Trainer des TSV, dass sich seine Elf nach dem 2:2 im Hinspiel mit 2:0 gegen den Nachbarn durchsetzte und in der nächsten Saison in der Kreisliga kickt. „Wir sind in einer Situation aufgestiegen, wo keiner auf uns gesetzt hat“, sprach der Coach von einem überraschenden Erfolg.

Als er im vergangenen Sommer bei der Union aus Burggen und Bernbeuren anheuerte, herrschte Depression – und zwar auf beiden Seiten. Hindelang war zuvor unter recht mysteriösen Umständen in Altenstadt entlassen worden. Und die Spielvereinigung hatte ihr zweites Jahr Abstiegskampf in der Kreisklasse hinter sich. Aber irgendwie schienen sich der Coach aus Steingaden und das junge Vereinsgebilde gesucht und gefunden zu haben. Und so mutierten zwei Verlierer auf einmal zu einem echten Gewinnergespann. Bereits nach vier Spieltagen etablierte sich der TSV auf Tabellenplatz zwei in der Kreisklasse 4, von dem er sich nicht mehr verdrängen ließ. Die Devise, die der Trainer verfolgte, erwies sich als goldrichtig. „Wenn man gegen den Abstieg gespielt hat, muss man die Defensive stärken“, erklärte Hindelang. Das gelang. In 28 Partien kassierte seine Mannschaft nur 26 Treffer – so wenig wie kein anderer Kontrahent in der Gruppe.