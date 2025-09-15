„Sind in einer schwierigen Phase“: Denklingen verliert zum dritten mal in Folge

Denklingen – Die Offensivbilanz des VfL Denklingen aus den letzten drei Bezirksliga-Partien bleibt bescheiden. Nur einen Treffer erzielte die Truppe von VfL-Coach Christoph Schmitt. Auch im Heimspiel gegen den SC Olching gab es weder Tore noch etwas Zählbares für die Denklinger. Wesentlich torgefährlicher präsentierte sich der Landesligaabsteiger, der mit einem 2:0-Erfolg drei Punkte aus dem Lechrain entführte. „Wir sind gerade in einer schwierigen Phase“, räumte der VfL-Spielertrainer nach der dritten Niederlage in Folge ein.

„In der ersten Hälfte war Olching extrem gut, da sind wir fast nur hinterhergerannt“, erkannte Schmitt deutliche Unterschiede auf dem Platz. Der Auftritt seiner Elf nach der Pause war dagegen deutlich besser. „Da waren wir gleichwertig, auch die Spieler, die reinkamen, machten ihre Sache gut“, lobte Schmitt und hofft, dass die Leistung der zweiten Halbzeit Schule macht und künftig auch wieder Ertrag abwirft.

Gegen den Tabellenzweiten, der mit nur einer Niederlage in acht Partien sehr gut aus den Startlöchern gekommen war, schickte Schmitt eine auf vier Positionen geänderte Startelf ins Rennen. Er selbst blieb draußen, genauso wie der angeschlagene Schlussmann Manuel Seifert. Dessen Vertreter Simon Sporer bekam auch gleich Arbeit, weil die Olchinger sofort Druck machten und die Hausherren hoch anliefen. „Die haben ein brutales Tempo vorgelegt“, so Schmitt. Sein Team konnte einige gefährliche Situationen klären. Bei einer Ecke waren sie jedoch unsortiert, sodass Omer Grbic (18.) zum 0:1 einköpfen konnte. In der Folge blieben die Gäste spielbestimmend. Die Denklinger taten sich mit ihrem Offensivspiel indessen weiter schwer. Mehr als ein Distanzschuss von Peter Kinast (35.), der am Tor vorbeiging, war für den VfL bis zum Seitenwechsel nicht zu verzeichnen.