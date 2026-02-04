"Sind in der Rückrunde noch besser aufgestellt"

Mit Platz 3 und einem Spiel weniger stehen wir aktuell sehr gut da. Gewinnen wir das Nachholspiel, haben wir sogar die Chance, auf Rang 2 vorzurücken. Damit bewegen wir uns voll im Soll und haben unser Ziel, oben mitzuspielen, zur Saisonhalbzeit klar erreicht.

Nichtsdestotrotz muss man eine Schwächeperiode rund um das Pokalspiel einräumen, in dem wir uns zwar beachtlich geschlagen haben, das aber spürbar Kraft gekostet hat. In diesem Zeitraum wurden in zwei Ligaspielen wichtige Punkte liegen gelassen. Insgesamt überwiegt jedoch das Positive, und die Ausgangslage für die Rückrunde ist sehr gut.

Der Trainer- und Betreuerstab bleibt weiterhin vollständig zusammen, hier setzen wir bewusst auf Kontinuität. Im Kader konnten wir jedoch einige Neuzugänge verpflichten, die uns qualitativ und in der Breite verstärken werden. Dadurch sind wir für die Rückrunde noch besser aufgestellt und können unsere Ziele mit frischer Energie und zusätzlichen Optionen angehen.

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Grundsätzlich ist der Saisonverlauf bislang weitgehend so gekommen, wie man es vor der Vorrunde erwarten konnte. Die meisten Mannschaften bewegen sich in den Bereichen, in denen man sie auch vor der Saison eingeschätzt hat. Der FV Elsenz sticht dabei mit einer sehr guten, jungen und hungrigen Truppe hervor. Die Mannschaft spielt mutig, bringt viel Tempo und Einsatz auf den Platz und hat das Potenzial, im weiteren Saisonverlauf noch für einige Ausrufezeichen zu sorgen. Etwas überraschend ist vor allem die Entwicklung der neuen Spielgemeinschaft Landshausen/Eichelberg. Dass sich eine neu formierte Mannschaft so schnell findet und direkt so stabil und erfolgreich auftritt, war in dieser Form nicht unbedingt zu erwarten. Insgesamt sorgt das für zusätzliche Qualität und Spannung in der Liga.

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

In der Rückrunde wollen wir Vollgas geben: Die neuen Spieler sollen so schnell wie möglich ins Teamgefüge eingebunden werden, ebenso wie unsere Rückkehrer nach Verletzungen, damit wir als geschlossene Einheit auftreten. Unser Anspruch ist es, Woche für Woche mit voller Konzentration und Spielfreude auf dem Platz zu stehen, konstant Punkte zu sammeln und in der Spitzengruppe zu bleiben. Mit dieser Entschlossenheit wollen wir die Rückrunde dominieren und unsere Saisonziele entschlossen angehen.

5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?

Der Bundestrainer sollte nun langsam eine Mannschaft formen, die sich findet und wieder zu konstanter Leistung zurückkehrt. Wenn es gelingt, die Spieler aufeinander einzustellen und Stabilität ins Spiel zu bringen, ist ein Weiterkommen in die K.o.-Runde auf jeden Fall möglich.

Unser Topfavorit ist Spanien. Die Spanier verfügen über eine starke, spielstarke Mannschaft, in der die Mischung aus erfahrenen Profis und jungen Talenten perfekt stimmt. Ihr technisch versierter, kombinationsreicher Stil macht sie schwer auszurechnen und sehr gefährlich – genau deshalb zählen sie für uns zu den größten Favoriten auf den Titel.