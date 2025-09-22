Der SSV Bornheim machte dem FC Wegberg-Beeck das Leben so schwer wie möglich. – Foto: LaBima

"Sind in der Liga angekommen“ – Bornheim trotz Pleite optimistisch Bornheim wartet weiter auf Punkte, doch die Leistungskurve geht nach oben. Verlinkte Inhalte Mittelrheinliga Wegb.-Beeck SSV Bornheim

Nach der Niederlage gegen den Siegburger SV hat der FC Wegberg-Beeck beim 3:2-Sieg in Bornheim wichtige Zähler eingefahren. Marc Kleefisch brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (42.), ehe Bornheim nach Wiederanpfiff durch Nick Hirschfeld (50.) und Justin Krausa (63.) die Partie drehte. Binnen acht Minuten glich Vinzent Zingel (65.) aus, ehe Marc Brasnic nach einem Bornheimer Fehler im Aufbau eiskalt den 2:3-Endstand markierte (71.).

Osmann: "Sind in der Liga angekommen" Trotz der vierten Niederlage in Folge zog Bornheims sportlicher Leiter Sharifo Osmaan ein positives Fazit: „Es war eine starke Leistung gegen einen Aufstiegsfavoriten – wir sind in der Liga angekommen.“ Besonders ärgerlich sei der entscheidende Fehler vor dem 2:3 gewesen: „Im Aufbauspiel spielten wir Brasnic den Ball direkt in den Fuß – ein Geschenk, das er dankend annahm.“ Dennoch überwiege die Zuversicht: „Wir haben nach Bergisch Gladbach auch heute bewiesen, dass wir mit einem weiteren Aufstiegsfavoriten mithalten können. Dieses Gefühl nehmen wir mit: Wir sind jetzt in der Liga angekommen und schauen von Spiel zu Spiel.“

Wegberg-Beecks Trainer Mike Schmalenberg lobte vor allem die Reaktion seiner Mannschaft nach dem Rückstand: „Wir waren in der zweiten Halbzeit einen Tick zu passiv, lassen die Bälle aufprallen und geraten mit 1:2 in Rückstand. Aber wir haben dann eine richtig gute Reaktion gezeigt, sind ruhig geblieben, hatten Struktur und haben uns Chancen herausgespielt.“ Besonders die Treffer zum Ausgleich und zur Führung hob er hervor: „Zingel über das rechte Halbfeld und Brasnic aus dem linken Halbfeld – das haben wir richtig gut gemacht.“