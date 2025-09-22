"Sind in der Liga angekommen“ – Bornheim trotz Pleite optimistisch

Nach der Niederlage gegen den Siegburger SV hat der FC Wegberg-Beeck beim 3:2-Sieg in Bornheim wichtige Zähler eingefahren. Marc Kleefisch brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (42.), ehe Bornheim nach Wiederanpfiff durch Nick Hirschfeld (50.) und Justin Krausa (63.) die Partie drehte. Binnen acht Minuten glich Vinzent Zingel (65.) aus, ehe Marc Brasnic nach einem Bornheimer Fehler im Aufbau eiskalt den 2:3-Endstand markierte (71.).
Trotz der vierten Niederlage in Folge zog Bornheims sportlicher Leiter Sharifo Osmaan ein positives Fazit: „Es war eine starke Leistung gegen einen Aufstiegsfavoriten – wir sind in der Liga angekommen.“ Besonders ärgerlich sei der entscheidende Fehler vor dem 2:3 gewesen: „Im Aufbauspiel spielten wir Brasnic den Ball direkt in den Fuß – ein Geschenk, das er dankend annahm.“ Dennoch überwiege die Zuversicht: „Wir haben nach Bergisch Gladbach auch heute bewiesen, dass wir mit einem weiteren Aufstiegsfavoriten mithalten können. Dieses Gefühl nehmen wir mit: Wir sind jetzt in der Liga angekommen und schauen von Spiel zu Spiel.“
Wegberg-Beecks Trainer Mike Schmalenberg lobte vor allem die Reaktion seiner Mannschaft nach dem Rückstand: „Wir waren in der zweiten Halbzeit einen Tick zu passiv, lassen die Bälle aufprallen und geraten mit 1:2 in Rückstand. Aber wir haben dann eine richtig gute Reaktion gezeigt, sind ruhig geblieben, hatten Struktur und haben uns Chancen herausgespielt.“ Besonders die Treffer zum Ausgleich und zur Führung hob er hervor: „Zingel über das rechte Halbfeld und Brasnic aus dem linken Halbfeld – das haben wir richtig gut gemacht.“
Zwar vergab Wegberg-Beeck weitere klare Möglichkeiten zur Vorentscheidung, doch Schmalenberg sprach von einem „Arbeitssieg“: „Viele Mannschaften werden es hier in Bornheim schwer haben. Wir haben 3:2 auswärts gewonnen, das konnte man heute auch genießen. Das gibt uns Antrieb.“
Während Bornheim trotz guter Leistungen weiterhin ohne Punkte bleibt, richtet Wegberg-Beeck den Blick auf die anstehenden Aufgaben: Mittwoch wartet der Pokal-Kracher gegen den Bonner SC, ehe in der Liga Königsdorf gastiert.