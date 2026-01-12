„Sind happy, dass wir spielen konnten“

Bei den Monheimern, die mit einem kleinen Kader antraten, debütierten gleich zwei Zugänge. Der 18-jährige Isaac Ferreira Zufelde, der aus der Jugend von Mönchengladbach nach Monheim wechselte, durfte von Beginn an ran, während Offensivtalent Luca Busch-Garcia zur zweiten Hälfte auflief. Auch A-Jugend-Spieler Atahan Cerrahoglu, der bereits in der Oberliga gegen den VfB 03 Hilden die ersten Herren-Minuten gesammelt hatte, durfte starten. Erfreulich außerdem: Florian Breuer stand zum ersten Mal seit seiner Not-Operation im Oktober wieder auf dem Platz.

Das zeigte sich auch gegen den WSV: Nach nur 30 Sekunden erzielte Talha Demir den frühen Führungstreffer für die Monheimer. Aus rund 28 Metern setzte der Mittelfeldspieler, der spontan in die erste Elf gerückt war, den Ball per Distanzschuss zum 1:0 in den Winkel. Der Wuppertaler Regionalligist ließ sich jedoch nicht beirren und hatte in der ersten Hälfte das Spiel weitestgehend unter Kontrolle. In der zwölften Minute lenkte Leon Feher einen Abschluss gerade noch an die Latte.

Mit Mohamed El Mouhouti, Tom Hirsch und Kameron Blaise fehlten dem FCM jedoch einige Stammkräfte. Trotzdem zeigte sich der Oberligist zuversichtlich: „Das Ziel der Vorbereitung ist es, in einen Flow zu kommen, Automatismen reinzubekommen. Die Jungs scheinen fit zu sein“, befand Trainer Dennis Ruess.

FCM auch nach der Pause stark

Weitere nennenswerte Torchancen gab es jedoch auf beiden Seiten erst einmal nicht. Kurz vor dem Seitenwechsel zeigte sich der FCM aber effizient: WSV-Keeper Emil Metz schätzte die Hereingabe von Emin Safhikanov falsch ein, sodass der Ball zum 2:0 im Tor landete (38.). Mit der Führung ging es für die Rheinstädter in die Pause. „Die Erkenntnis ist, dass wir absolut Intensität reingebracht haben und die Gruppe einfach funktioniert“, sagte Ruess zur Leistung.

Der WSV wechselte zum Start der zweiten Hälfte kräftig durch, auch die Monheimer brachten neue Energie in die Partie. Gerade einmal fünf Minuten auf dem Platz, erzielte Busch-Garcia seinen ersten Treffer für den FCM. Nach gutem Spielaufbau der Monheimer kontrollierte der Zugang den Ball, drehte sich um die eigene Achse und schloss mit dem „schwachen“ Fuß ab (50.). „Er hat eine gute Abschlussqualität“, sagte Ruess zu seinem neuen Schützling. Kaum war der Ball wieder im Spiel, fand ein langer Pass von Kapitän Tim Klefisch Aleksandar Bojkovski, der das 4:0 erzielte (53.). Auf Monheimer Seite zeichneten sich noch weitere Chancen ab, es blieb aber bei dem Ergebnis.

„Wir wollten unbedingt spielen, wir sind total happy, dass es geklappt hat. Mit dem Ergebnis sind wir natürlich auch zufrieden“, sagte Ruess nach der Partie. Er sprach von einem guten Auftakt in die Testspiel-Phase, auf dem man in den kommenden drei Wochen aufbauen möchte. „In den übrigen drei Partien wollen wir weitere Dinge verbessern und die Sachen, die gut sind, weiter festigen. Es bleibt ein Prozess, und dafür war es ein guter Auftakt.“ Weiter geht es mit einem Testspiel am Dienstag daheim gegen Bayer Dormagen (19.30 Uhr).

