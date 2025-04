„Sind gegen keinen Gegner Favorit“: Planegg-Krailling kämpft vor dem Derby mit Verletzungsmisere

Mit Martin Bauer und Mirza Zahirovic fehlt das Stamm-Innenverteidigerduo seit vielen Wochen, mit Mario Simic und Kevin Pino Tellez zudem die nominelle Doppelsechs. Obendrein klagten Toptorjäger Valentino Gavric (Oberschenkel) und Allrounder Niek Khazali (Knie) zuletzt über Blessuren. Und in dieser Woche meldeten sich auch noch Außenverteidiger Tobias Empl sowie Matej Bonic, der in den vergangenen Wochen starke Leistungen als Nachrücker in der Innenverteidigung gezeigt hatte, krankheitsbedingt vom Training ab.

Für das vorgezogene Oster-Gastspiel an diesem Donnerstag (19.30 Uhr) beim formstarken TSV Gilching-Argelsried sind die Voraussetzungen also mal wieder suboptimal. „Aktuell sind wir gegen keinen Gegner Favorit“, stellt Vidak klar, betont aber auch: „Trotzdem können wir jeden schlagen. Und mit diesem Ziel fahren wir nach Gilching.“ Der TSV hatte sich in der Hinrunde nach dem Landesliga-Abstieg schwergetan. Trotz gefälliger Spielweise hatte es nicht mit sonderlich vielen Punkten geklappt, weil die Gilchinger vor dem Tor gehörig Ladehemmung hatten. In der Winterpause verstärkte sich das damals im Abstiegskampf befindliche Team von Trainer Christian Rodenwald noch mal, und 2025 läuft es wie geschmiert.