»Sind froh, antreten zu dürfen«: Türkgücü im Kellerduell gegen Kottern

Auch Löwen-Verfolger TSV Landsberg will im Heimspiel gegen Aufsteiger TuS Geretsried nachlegen. Die Gäste haben zwar noch fünf Punkte Vorsprung auf die direkte Abstiegszone, sind aber nur noch einen Rang von den Relegationsplätzen entfernt.

An der Spitze reist Tabellenführer TSV 1860 München II zum Vorletzten FC Sturm Hauzenberg. Alles andere als ein Sieg der Junglöwen käme durchaus überraschend, zumal die Mannschaft von Alper Kayabunar zuletzt in überzeugender Form auftrat.

Im Tabellenkeller der Bayernliga Süd kommt es zum Sechs-Punkte-Spiel: Der TSV Kottern empfängt Schlusslicht Türkgücü München. Nach einer einwöchigen Zwangspause darf Türkgücü wieder antreten und trifft sofort auf einen direkten Konkurrenten. Die Allgäuer liegen nur einen Zähler vorne, es geht um "Big Points" im Abstiegskampf.

Freitag

Heute, 18:30 Uhr SV Erlbach SV Erlbach FC Sportfreunde Schwaig SF Schwaig 18:30 PUSH

Lukas Lechner (Trainer SV Erlbach): "Aufgrund der doppelten Unterzahl sind wir mit dem Punkt in Gundelfingen absolut zufrieden. Jetzt steht das Heimspiel gegen den nächsten starken Aufsteiger an. Nichtsdestotrotz wollen wir eine bessere Leistung zeigen als im letzten Heimspiel gegen Heimstetten. Unser Ziel ist klar: Wir wollen unbedingt punkten, und wenn möglich, dreifach.“ Personalsituation SV Erlbach: Bis auf die Langzeitverletzten vermelden die Hausherrn Bestbesetzung. Christian Donbeck (Trainer SF Schwaig): "Uns erwartet ein sehr hartes Auswärtsspiel in Erlbach. Ein sehr robuster, kampfstarker Gegner, der seit Jahren zu den absoluten Top-Teams der Bayernliga-Süd gehört." Personalsituation SF Schwaig: Hinter dem Einsatz von Tim Schels und Bilal Ibrahim steht ein dickes Fragezeichen.

Heute, 18:30 Uhr FC Sturm Hauzenberg Hauzenberg TSV 1860 München TSV 1860 II 18:30 live PUSH

Heute, 19:00 Uhr SV Kirchanschöring Kirchanschör SV Heimstetten Heimstetten 19:00 PUSH

Christoph Dinkelbach (Spielertrainer SV Kirchanschöring): "Letzte Woche in Geretsried haben wir uns endlich wieder einmal belohnt, nachdem wir uns in den vergangenen Wochen trotz stets guter Leistungen nie mit drei Punkten belohnen konnten. Entsprechend groß war die Freude über diesen Auswärtserfolg. Jetzt kommt mit Heimstetten ein Gegner, der vor Qualität nur so strotzt - allen voran mit Lukas Riglewski, der seit Jahren das Aushängeschild des Vereins ist und regelmäßig zweistellig trifft. Sie haben in Erlbach und Pipinsried gewonnen, deshalb sind wir natürlich sehr gewarnt. Aber es ist ein Freitagabendspiel unter Flutlicht in Kirchanschöring, wahrscheinlich mit vielen Zuschauern und wir wissen um unsere eigene Stärke. Wir wollen gut dagegenhalten und ein starkes Heimspiel abliefern.“ Personalsituation SV Kirchanschöring: Manuel Omelanowsky fällt aus. Dafür gibt es auch positive Nachrichten: Maxi Reiter und Matteo van de Wiel sind nach überstandenen muskulären Problemen aller Voraussicht nach wieder im Kader. Zudem kehrt Nick Schreiber nach abgesessener Rotsperre zurück ins Aufgebot. Sarah Romert (Trainerin SV Heimstetten): "Wir sind uns ähnlich wie gegen Erlbach bewusst, dass wir ein hartes Stück Arbeit vor uns haben und dass wir gegen eine sehr aggressive Defensive und die zweitbeste Offensive der Liga definitiv wieder sehr gefordert sein werden. Das spielfreie Wochenende kam uns auf alle Fälle gelegen, da wir viele Krankheitsfälle letzte Woche zu beklagen hatten. Wir fahren nach einem wirklich guten Spiel in Erlbach gestärkt und motiviert nach Kirchanschöring." Personalsituation SV Heimstetten: David Leitl ist erfreulicherweise nach überstandenem Bänderriss wieder zurück im Kader der "Hoaschdenger". Nicht zur Verfügung stehen dagegen Vitus Vochatzer, Luke Nauen und die Langzeitverletzten Daniel Steimel, Severin Müller, Moritz Knauf und Moritz Heigl. Thomas Bauer fehlt aufgrund eines studienbedingten Auslandsaufenthalts.

Christoph Rech (Trainer TSV Landsberg): „Die Niederlage gegen 1860 ist abgehakt und wir wollen im Heimspiel gegen Geretsried zurück in die Erfolgsspur. Der Gegner hat Qualität, eine spielerisch sehr gute Mannschaft die eine klare Idee und Philosphie hat. Auch wenn bei Geretsried zuletzt die Ergebnisse nicht gestimmt haben, wissen wir, dass ein starker Gegner zu uns nach Landsberg kommt.

Unser Ziel ist klar, wir möchten das Spiel unbedingt gewinnen. Ich will, dass wir selbstbewusst auftreten und die Jungs zeigen, dass wir zurecht oben dabei sind.“ Personalsituation TSV Landsberg: Bis auf die Langzeitverletzten sind alle Mann an Bord. Daniel Dittmann (Trainer TuS Geretsried): "Wir haben als Mannschaft das letzte Spiel in Kirchanschöring in dieser Woche analysiert und aufgearbeitet. Mit Ball war das sehr, sehr gut, allerdings haben wir zu viele individuelle Fehler gemacht. Im Leben muss man Fehler machen, um besser zu werden und sich weiterzuentwickeln. Wichtig ist, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen und da ist jeder einzelne Spieler gefragt, selbst Verantwortung zu übernehmen und bei sich anzufangen. Dieses Gefühl hatte ich auch in dieser Woche. Für uns ist die Bayernliga neu, deshalb passieren naturgemäß viele Fehler. Der Lernprozess dauert dadurch länger, ist aber umso nachhaltiger, wenn wir ihn richtig angehen und genau das tun wir. Das Spiel in Landsberg hilft uns dabei, denn dort haben wir absolut nichts zu verlieren. Wir treffen auf eine der Top- und zugleich erfahrensten Mannschaften der Liga, die sehr offensiv und mutig spielt. Uns ist klar, dass wir an unsere Grenzen gehen müssen. Niemand hat uns in diesem Duell auf dem Zettel und genau das wollen wir als Underdog nutzen, um Landsberg, wenn möglich, zu ärgern. Wir gehen voller Vorfreude in dieses Topspiel.“ Personalsituation TuS Geretsried: Lars Maison ist studienbedingt nach Augsburg gezogen und wird deshalb auf Dauer nicht mehr zur Verfügung stehen. Samstag

Morgen, 14:00 Uhr FC Deisenhofen Deisenhofen FC Pipinsried Pipinsried 14:00 PUSH

Andreas Pummer (Trainer FC Deisenhofen): "Wieder einmal steht für uns ein Heimspiel an und mit dem FC Pipinsried kommt die formstärkste und qualitativ wohl stärkste Mannschaft der Liga. Das wird eine absolute Mammutaufgabe für uns, zu Hause gegen so einen Gegner zu bestehen.“ Personalsituation FC Deisenhofen: Nach der roten Karte im Spiel gegen Schalding fehlt Jan Krettek bis auf weiteres. Tobias Seidl hat seine Erkältung überwunden und steht Andi Pummer wieder zur Verfügung. Josef Steinberger (Trainer FC Pipinsried): "Nach der unfreiwilligen Spielpause geht es zum schwierigen Auswärtsspiel nach Deisenhofen. Wir wollen an die zuletzt gezeigten Leistungen auswärts anknüpfen und punkten. Personell gibt es einige angeschlagene und kranke Spieler, sodass sich erst kurzfristig entscheiden wird, wer auflaufen kann. Definitiv fehlen wird Jonas Lindner."

Josef Steinberger und der FC Pipinsried sind nun endgültig in der Form, in der sie alle erwartet hatten. Mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Partien stellen die Pipinsrieder aktuell die formstärkste Mannschaft der Liga und haben sich bis auf Rang drei vorgekämpft. Am Samstag steht das Auswärtsspiel beim FC Deisenhofen auf dem Programm. – Foto: Bruno Haelke

zu diesem Spiel folgt ein separater Bericht...

Morgen, 14:00 Uhr TSV Kottern TSV Kottern Türkgücü München Türkgücü Mün 14:00 PUSH

Andreas Maier (Trainer TSV Kottern): "Auch wenn unser kommender Gegner derzeit am Tabellenende hinter uns steht und zuletzt vom Spielbetrieb suspendiert war, erwartet uns ein heißer Tanz. Die Tabelle ist eng und wir wissen genau, was auf dem Spiel steht. Wir wollen mit dem ersten Heimsieg in dieser Saison den den Abstand nach unten vergrößern und den Anschluss ans hintere Tabellenmittelfeld nicht verlieren. Die Mannschaft ist fokussiert, motiviert und weiß, dass wir am Samstag eine klare Reaktion auf die ärgerliche Niederlage in Nördlingen zeigen müssen." Personalsituation TSV Kottern: Neben den Langzeitverletzten sind Chris Duchardt und Filip Dobras angeschlagen, ein Einsatz ist bei beiden fraglich. Lukas Ender kehrt in den Kader zurück. Ünal Tosun (Trainer Türkgücü München): "Wir sind froh, dass wir antreten dürfen. Es sind alle Mann an Bord."

Morgen, 15:30 Uhr TSV Nördlingen Nördlingen FC Ismaning FC Ismaning 15:30 PUSH