Im Sparkassenpokal treffsicher, im Ligabetrieb noch gesperrt: David Dworsky vom ASV Dachau (blaues Trikot). – Foto: hab

"Sind fit und marschieren viel": ASV Dachau vor unbequemer Aufgabe Bezirksliga Nord Verlinkte Inhalte BZL Oberbayern Nord ASV Dachau Rohrbach

Der Fußball-Bezirksligist ASV Dachau empfängt am Freitagabend den TSV Rohrbach – eine Mannschaft, die gut gestartet ist.

Am Freitagabend um 18.30 Uhr empfängt der Fußball-Bezirksligist ASV Dachau den TSV Rohrbach im Sepp-Helfer-Stadion – es ist die dritte Saisonpartie für die Mannschaft von Trainer Matthias Koston, die am vergangenen Wochenende beim FC Langengeisling ihren ersten Saisonsieg eingefahren hat. Gegen Rohrbach will der ASV nun nachlegen – weiß aber, dass ein unangenehmer Gegner wartet. Heute, 18:30 Uhr ASV Dachau ASV Dachau TSV Rohrbach Rohrbach 18:30 PUSH

„Das wird ein ganz unbequemes Spiel“, sagt Koston. „Rohrbach ist sehr ordentlich gestartet.“ In der Tat: Der TSV Rohrbach, in den vergangenen drei Spielzeiten jeweils Elfter, hat zum Auftakt der neuen Runde eine solide Punkteausbeute hingelegt (vier Zähler in zwei Partien) – und geht als Tabellenfünfter in den Spieltag. In der vergangenen Saison hatte sich die Elf von Spielertrainer Philipp Federl erst durch eine starke Rückrunde den Klassenerhalt gesichert. Daran scheint sie nahtlos anzuknüpfen. Koston warnt deshalb vor mehreren Stärken des Gegners: „Sie sind fit, marschieren unheimlich viel – gegen den Ball, aber auch mit Ball.“ Zudem seien die Rohrbacher „ultragefährlich bei Standards“ und im Umschaltspiel „sehr gut“. Besonders die Mischung innerhalb der Mannschaft stellt der Dachauer Trainer heraus: „Sie haben sehr erfahrene Spieler wie Humbach und Federl – und dazu junge Wilde, die viele Meter machen.“