Sind FC Mengen und SG Ringschnait/Mittelbuch erneut in Torlaune?

Der SV Sigmaringen geht mit Selbstvertrauen in die Partie gegen den TSV Kirchberg/Iller. Mit einem 3:1-Auswärtssieg in Gutenzell setzten die Sigmaringer gleich ein Ausrufezeichen und haben gezeigt, dass sie in der Offensive brandgefährlich sind. Kirchberg dagegen musste zum Auftakt eine 0:3-Niederlage in Ummendorf hinnehmen und steht deshalb früh unter Druck, um den ersten Punkt der Saison einzufahren. ---

Der FC Mengen hat nach dem 6:1-Auftaktsieg gegen Aufsteiger FV Rot die Tabellenführung übernommen und will diese nun im Heimspiel gegen die SGM Blönried/Ebersbach verteidigen. Besonders beeindruckend war die Offensivpower der Mengener, die bereits in der ersten Halbzeit den Grundstein für den Kantersieg legten. Blönried/Ebersbach hingegen erkämpfte sich in einem turbulenten Spiel in Bad Saulgau ein 3:3 und dürfte mit diesem Rückenwind selbstbewusst anreisen. ---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr SV Sulmetingen Sulmetingen SV Hohentengen Hohentengen 15:00 PUSH

Der SV Sulmetingen trifft im ersten Heimspiel der Saison auf den SV Hohentengen. Nach dem 1:1 zum Auftakt gegen Hundersingen möchten die Gastgeber nun den ersten Saisonsieg einfahren. Hohentengen dagegen reist mit drei Punkten im Gepäck an, nachdem der Absteiger am ersten Spieltag einen 3:1-Erfolg bei Aufsteiger Eberhardzell/Unterschwarzach feierte und dabei besonders in der zweiten Halbzeit dominierte. ---

Die SG Ringschnait/Mittelbuch geht nach ihrem furiosen 5:1-Sieg gegen Steinhausen mit breiter Brust in das Heimspiel gegen den FV Rot. Vor allem die frühe Führung prägten den gelungenen Auftakt. Für Rot verlief der Saisonstart hingegen alles andere als optimal: Beim 1:6 in Mengen fand das Team nie wirklich ins Spiel und will nun ein anderes Gesicht zeigen. ---

Der FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen empfängt die SF Hundersingen. Die Gastgeber holten zum Auftakt gegen den SV Uttenweiler einen knappen, aber wichtigen 1:0-Erfolg und wollen vor heimischem Publikum nachlegen. Hundersingen zeigte beim 1:1 in Sulmetingen eine kämpferisch ordentliche Leistung, konnte aber trotz Überzahl in den letzten Minuten keinen Sieg mehr erzwingen. ---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr VfB Gutenzell Gutenzell SV Steinhausen an der Rottum Steinhausen 15:00 PUSH

Aufsteiger VfB Gutenzell steht im zweiten Heimspiel der Saison bereits unter Zugzwang. Nach der 1:3-Niederlage gegen Sigmaringen wollen die Gastgeber gegen den SV Steinhausen an der Rottum die ersten Punkte einfahren. Steinhausen kassierte zum Auftakt in Ringschnait eine deutliche 1:5-Niederlage und ist auf Wiedergutmachung aus, um nicht schon früh in der Saison den Anschluss zu verlieren. ---

Die SGM Ummendorf/Fischbach startete mit einem 3:0 gegen Kirchberg perfekt in die neue Spielzeit und empfängt nun den SV Uttenweiler. Die Hausherren überzeugten vor allem mit ihrer starken Offensive und einem stabilen Defensivverhalten. Uttenweiler hingegen musste in Krauchenwies eine knappe Niederlage hinnehmen, wird aber alles daran setzen, auswärts die ersten Punkte einzufahren. ---

Der FV Bad Saulgau 04 will nach dem spektakulären 3:3-Unentschieden zum Auftakt gegen Blönried/Ebersbach im Heimspiel gegen die SG Ertingen/Binzwangen den ersten Saisonsieg feiern. Die Gäste reisen nach einem hart erkämpften 2:1-Heimsieg gegen Ochsenhausen mit Rückenwind an und wollen auch auswärts punkten, um ihren guten Saisonstart zu bestätigen. ---

Die SGM Eberhardzell/Unterschwarzach steht nach der 1:3-Heimniederlage gegen Hohentengen bereits unter Zugzwang. Ein Sieg im Heimspiel gegen den SV Ochsenhausen wäre wichtig, um nicht früh in der Saison im Tabellenkeller festzustecken. Auch der Absteiger aus Ochsenhausen verpasste mit einer 1:2-Niederlage in Ertingen einen guten Auftakt und wird hochmotiviert antreten, um die ersten Punkte der neuen Saison einzufahren.

