"Sind eine sehr junge und motivierte Mannschaft mit viel Potenzial"

Im FuPa-Teamcheck gibt Trainer Enrique Aljama Donoso vom SV Grün-Weiss Ahrensfelde II einen Einblick in die aktuelle Lage seiner Mannschaft. Er spricht über den Verlauf der Vorbereitung, die Herausforderungen durch viele Neuzugänge, die Integration junger Talente und die Bedeutung von Kontinuität im Kader. Außerdem erklärt er, warum das Team trotz anfänglicher Schwierigkeiten optimistisch in die Saison der Landesklasse Nord geht.

Damit benennt er klar die Schwierigkeiten, die durch urlaubsbedingte Ausfälle entstanden. Dennoch zieht er insgesamt ein positives Fazit, da sich die Mannschaft erkennbar entwickelt hat. „In unserem letzten Testspiel konnten wir schon erste Erfolge in den Abläufen und der Abstimmung verbuchen, auf diese sich aufbauen lässt.“ Dieser Fortschritt gibt ihm Hoffnung, dass die Mannschaft pünktlich zum Saisonstart auf einem soliden Fundament steht.

Die Vorbereitung verlief für Ahrensfelde II nicht ganz reibungslos. Enrique Aljama Donoso beschreibt den Start als herausfordernd. „Nach dem sehr holprigen Start in die Vorbereitung sind wir mit dem weiteren Verlauf sehr zufrieden, auch wenn die Beteiligung in den Freundschaftsspielen und den Trainingseinheiten in der Urlaubssaison noch nicht optimal war“, erklärt er.

Neue Gesichter bringen Qualität und Quantität

Ein entscheidender Punkt in diesem Sommer war der Umbruch im Kader. Zahlreiche Neuzugänge haben das Gesicht der Mannschaft verändert. Für den Trainer bedeutet das vor allem eine große Aufgabe in der Teambildung. „Mit dem aktuellen Umbruch im Kader und vielen Neuzugängen haben wir als Hauptaufgabe eine Einheit zu bilden“, beschreibt Donoso die Situation.

Erste Eindrücke stimmen ihn aber positiv. „Die neuen Spieler integrieren sich alle sehr gut und werden den Kader in Sachen Quantität sowie Qualität verstärken.“ Damit verbindet sich die Hoffnung, dass nicht nur die Breite, sondern auch die spielerische Stärke der Mannschaft zulegen wird.

Keine weiteren Transfers in Sicht

Der Kader des SV Grün-Weiss Ahrensfelde II steht nach Einschätzung von Donoso fest. „Zum aktuellen Zeitpunkt sind keine weiteren Neuzugänge geplant“, stellt er klar. Damit signalisiert er Ruhe auf dem Transfermarkt, was dem Team Sicherheit und Planungsklarheit verschafft. Auch in die andere Richtung gibt es keine Veränderungen mehr. „Weitere Abgänge wird es nicht geben.“ Der Trainer kann somit mit einem geschlossenen Kader arbeiten und die gesamte Energie darauf verwenden, die Mannschaft weiterzuentwickeln.

Junge Mannschaft mit offensiver Ausrichtung

Bei der Frage nach den besonderen Qualitäten seiner Mannschaft hebt Donoso die Spielfreude und die Motivation hervor. „Wir sind eine sehr junge und motivierte Mannschaft mit viel Potenzial, wenn wir zusammenwachsen und uns konstant verbessern, sind unsere besonderen Stärken im offensiven Bereich.“ Diese offensive Grundausrichtung soll das Spiel von Ahrensfelde II prägen und für Erfolgsmomente sorgen. Gleichzeitig zeigt sich, dass das Team trotz seiner Jugendlichkeit bereits über klare Spielstärken verfügt, die es in der Liga einbringen möchte.

Nachwuchsförderung als Kernaufgabe

Ein zentrales Element der Arbeit in Ahrensfelde ist die Entwicklung junger Spieler. Donoso macht deutlich, dass die Integration von Talenten im Mittelpunkt steht. „Wir wollen weiter an der Integration unserer jungen Nachwuchsspieler arbeiten und eine Entwicklung auf Landesebene ermöglichen.“

Er verweist dabei konkret auf die Einbindung von Jugendspielern: „Auch in dieser Saison werden wir wieder viele junge Spieler, nicht nur aus unserer eigenen Jugend mit 4 Spielern, in unsere Mannschaft integrieren.“ Der Trainer stellt damit klar, dass der Verein eine langfristige Strategie verfolgt, um den Nachwuchs zu fördern und auf höherem Niveau Erfahrungen sammeln zu lassen.

Klares Ziel: Stabilität und Klassenerhalt

Bei aller Freude an der Offensive ist Donoso bewusst, dass die Defensivarbeit entscheidend sein wird. „Unsere Hauptaufgabe liegt darin, schnellstmöglich eine funktionierende Einheit zu bilden sowie die Mannschaft und unsere Spieler in allen Ebenen weiterzuentwickeln. Als Ziel setzen wir uns besonders die Verbesserung im Defensivbereich, daraus soll ein einstelliger Tabellenplatz und der damit verbundene Klassenerhalt folgen.“ Dieses klare Ziel zeigt, dass die Verantwortlichen realistisch einschätzen, wo das Team steht. Der Fokus liegt nicht auf kurzfristigen Erfolgen, sondern auf nachhaltiger Entwicklung und Stabilität.

Blick auf die Favoriten der Liga

Neben der Analyse der eigenen Mannschaft richtet Donoso den Blick auch auf die Konkurrenz. Für ihn gibt es ein klares Bild, wer die Meisterschaft in der Landesklasse Nord ausspielen wird. „Nach den Eindrücken aus der letzten Saison und der aktuellen Vorbereitung wird die Meisterschaft vermutlich zwischen Templin, Strausberg und Schönow ausgespielt.“ Damit benennt er drei Vereine, die aus seiner Sicht das Niveau bestimmen werden, während Ahrensfelde II seine Prioritäten eher im gesicherten Mittelfeld sucht.

Kapitän Max Herrmann als Leitfigur

Eine Schlüsselrolle innerhalb des Teams nimmt Kapitän Max Herrmann ein. Donoso setzt erneut auf seine Erfahrung. „Auch in dieser Spielerzeit gehen wir mit unserem sehr erfahrenen Kapitän Max Herrmann in die Saison.“ Der Trainer hebt die Bedeutung seines Spielführers für das gesamte Team hervor. „Mit seinem Einsatz sowie Erfahrung nicht nur auf Landesebene unterstütz er besonders die Integration der neuen und jungen Spieler und geht als Vorbild immer voran.“ Damit wird deutlich, dass Herrmann sowohl sportlich als auch menschlich ein zentraler Faktor ist, der die Entwicklung der Mannschaft prägen soll.

Entwicklung statt Schnellschuss

Der SV Grün-Weiss Ahrensfelde II setzt in dieser Saison klar auf Entwicklung, Integration und Kontinuität. Die Mannschaft soll Schritt für Schritt zusammenwachsen und gleichzeitig junge Spieler fördern. Mit einem feststehenden Kader, einer offensiven Ausrichtung und dem Ziel, defensiv stabiler zu werden, geht das Team in die neue Spielzeit. Trainer Enrique Aljama Donoso formuliert realistische Ziele und baut auf die Erfahrung von Kapitän Max Herrmann, um die junge Mannschaft durch die Saison zu führen. Der Weg ist klar definiert: Eine funktionierende Einheit bilden, um langfristig erfolgreich zu sein.