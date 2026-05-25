»Sind eine geile Einheit«: Kirchberg macht den Klassenerhalt perfekt

Am vorletzten Spieltag stand noch eine wichtige Entscheidung an: Kirchberg setzte sich in einem torreichen Duell gegen Ruderting durch, holte drei Punkte und machte damit den Klassenerhalt perfekt.
Sophie Riepl (Spielende Co-Trainerin SV Kirchberg i. Wald): „Ab der ersten Sekunde war es eine geschlossene Mannschaftsleistung. Anfangs hatten wir defensiv noch ein paar Probleme, kamen nach etwa 15 Minuten und einer Umstellung aber sehr gut ins Spiel. Über die gesamten 97 Minuten hat man gemerkt, welche Mannschaft es an diesem Tag mehr wollte. Ich ziehe den Hut vor dem gesamten Team, weil wir uns auch nach Rückschlägen immer wieder zurückgekämpft haben. Das zeigt einmal mehr, was wir für eine geile Einheit sind.“
Peter Hillmeier (Interimstrainer FC Alburg): „Wie in der gesamten Saison haben wir auch in diesem Spiel zu viele Gegentore bekommen und konnten eine 3:0-Führung nicht über die Zeit retten. Sehr schade, da wir uns das Erfolgserlebnis aufgrund der Leistungen in den letzten Spielen verdient gehabt hätten.“
Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „In der ersten Halbzeit spielten wir zwar sehr dominant, allerdings fehlte im letzten Drittel oft die Präzision, um zu mehr klaren Torchancen zu kommen. In der zweiten Halbzeit hatte auch Wacker ihre Momente. Hinten raus zogen wir das Tempo nochmals an und konnten durch eine starke Einzelaktion von Nadine „Maschine“ Harbich noch das verdiente 1:0 erzielen. Auch die etwas unglückliche Tatsache, dass wir vom BFV unseren Meisterwimpel (keine Schale) aus Termingründen bereits vor dem Spiel überreicht bekamen, konnte die tolle Party im Anschluss nicht trüben.“