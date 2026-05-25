»Sind eine geile Einheit«: Kirchberg macht den Klassenerhalt perfekt

Kirchbergs Spielerinnen (blaue Trikots) feierten gegen Ruderting einen wichtigen Sieg und sicherten sich damit den Klassenerhalt. – Foto: Bernardo Picture

Am vorletzten Spieltag stand noch eine wichtige Entscheidung an: Kirchberg setzte sich in einem torreichen Duell gegen Ruderting durch, holte drei Punkte und machte damit den Klassenerhalt perfekt.





Lisa Stiller (Teammanagerin FC Ruderting II): „Wir waren in der ersten Halbzeit die spielbestimmende Mannschaft und erspielten uns einige gute Möglichkeiten. Aufgrund zweier umstrittener Elfmeter ging es dennoch mit einem Unentschieden in die Pause. Auch in der zweiten Halbzeit hielten wir lange gut dagegen, ehe Kirchberg zunehmend Druck aufbaute und die Chancen konsequenter nutzte. Am Ende geht der Sieg für Kirchberg aufgrund der stärkeren zweiten Hälfte knapp in Ordnung. Kirchberg wollte es am Ende einfach ein bisschen mehr.“

Sophie Riepl (Spielende Co-Trainerin SV Kirchberg i. Wald): „Ab der ersten Sekunde war es eine geschlossene Mannschaftsleistung. Anfangs hatten wir defensiv noch ein paar Probleme, kamen nach etwa 15 Minuten und einer Umstellung aber sehr gut ins Spiel. Über die gesamten 97 Minuten hat man gemerkt, welche Mannschaft es an diesem Tag mehr wollte. Ich ziehe den Hut vor dem gesamten Team, weil wir uns auch nach Rückschlägen immer wieder zurückgekämpft haben. Das zeigt einmal mehr, was wir für eine geile Einheit sind.“



Peter Hillmeier (Interimstrainer FC Alburg): „Wie in der gesamten Saison haben wir auch in diesem Spiel zu viele Gegentore bekommen und konnten eine 3:0-Führung nicht über die Zeit retten. Sehr schade, da wir uns das Erfolgserlebnis aufgrund der Leistungen in den letzten Spielen verdient gehabt hätten.“