„Sind ein Vorbild für uns": SVA Palzing empfängt im Nachholspiel den TSV Rohrbach Personallage weiterhin angespannt

Wenn der SVA Palzing am Mittwochabend (19.30 Uhr) den TSV Rohrbach empfängt, trifft ein Aufsteiger auf den Dauerbrenner der Bezirksliga Nord. Seit zwölf Jahren spielt Rohrbach ununterbrochen in dieser Liga – kein anderes Team ist so lange mit dabei.

Palzings Trainer Enes Mehmedovic schaut daher genau hin beim kommenden Gegner: „Wie Rohrbach mit wenigen Mitteln immer wieder die Klasse hält, ist beachtlich. Das ist eine sehr erfahrene Mannschaft, die genau weiß, wie die Bezirksliga funktioniert. Sie sind in gewisser Weise ein Vorbild für uns.“ Denn auch die Ampertaler haben begrenzte finanzielle Mittel – und sind daher für die großen Namen in der Region nicht unbedingt die erste Anlaufstation. Dass es auch ohne höherklassige Verstärkungen gehen kann, zeigt die Entwicklung in den vergangenen Wochen. Beide Saisonsiege fuhr Palzing in den zurückliegenden vier Partien ein, insgesamt sieben Punkte sprangen dabei heraus. Der Trend geht also nach oben. Ein weiterer Erfolg könnte die Mehmedovic-Elf bis auf zwei Zähler an die Nichtabstiegsplätze heranführen.

Doch die Aufgabe wird alles andere als einfach. Rohrbach hat bislang in zehn Partien 15 Punkte gesammelt und liegt damit sechs Zähler vor den Palzingern. Zwei Spieler stechen für Mehmedovic besonders heraus: Spielertrainer Philipp Federl und Torjäger Michael Humbach. „Das sind Ausnahmekönner“, so der Coach. Federls Wirkungskreis will Palzing im Kollektiv einschränken, während die Defensive bei Humbach hellwach sein muss – und das über die gesamte Spielzeit. Nicht ideal ist die Personallage beim SVA. Stürmer Ivan Rakonic fehlt wegen eines Muskelfaserrisses noch rund drei Wochen. Auch Mittelfeldmotor Marcel Radlmaier ist angeschlagen. Er erlitt in Oberhaunstadt eine Gesichtsverletzung, bei der andere Spieler nicht über einen Einsatz nachdenken würden. „Marcel ist extrem hart im Nehmen. Er klärt mit dem Arzt ab, ob er spielen kann – dann aber nur mit Maske“, erklärt Mehmedovic. Fraglich sind zudem Torhüter Mateja Kostic und Verteidiger Mathias Reinbacher (beide krank). Alexander Schneider fällt sicher aus.