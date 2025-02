„Sind bei weitem noch nicht dort, wo wir hinwollen“ – Attaching steigert sich deutlich

Fußball-Bezirksligist BC Attaching hat gegen den SC Kirchdorf den ersten Sieg in der laufenden Vorbereitung eingefahren. Trainer Stephan Fürst attestierte seiner Mannschaft beim 3:1 (1:1)-Erfolg über den Kreisligisten eine deutliche Steigerung gegenüber dem 1:1-Remis im ersten Test gegen den FC Eitting. „Ich habe den Jungs ein paar Vorgaben mitgegeben“, berichtete Fürst. „Unter anderem wollten wir offensiver attackieren.“

Das funktionierte in den ersten zehn Minuten sehr gut. Die logische Konsequenz war das Führungstor von Franz Gamperl (2.). Nach dem schwungvollen Auftakt ließ der BCA allerdings nach. Kirchdorf gestaltete das Spiel nun offen und glich nach einer Standardsituation durch Bastian Winklhofer aus (14.). „Wir sind nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen“, sagte Fürst. Die Attachinger konnten vor der Halbzeit nicht mehr zulegen.

In die zweite Hälfte startete der BCA mit fünf frischen Spielern. Vor allem Fareed Tourey war in der Offensive ein belebendes Element. Attaching übernahm wieder die Kontrolle – und entschied mit zwei Treffern die Partie. Zunächst veredelte Lazar Mijovic die sehenswerte Vorarbeit Gamperls zum 2:1 (63.), ehe Tourey das 3:1 nachlegte (80.). „Das war eine Steigerung. Wir sind aber bei weitem noch nicht dort, wo wir hinwollen und hinmüssen“, sagte Fürst. Was ihm nicht gefiel: Manuel Thalhammer und Nico Franke mussten verletzt ausgewechselt werden.