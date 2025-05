„Sind auswärts bärenstark“ – Pesch mit breiter Brust zu Bergisch 09

Nach dem Ende ihrer beeindruckenden Rückrundenserie beim 1:4 in Königsdorf will der SV Bergisch Gladbach 09 am Sonntag (15 Uhr) in der BELKAW Arena einen neuen Anlauf starten. Gegner ist der Tabellennachbar FC Pesch, der mit fünf Punkten Rückstand auf Rang neun liegt und zuletzt durch ein 1:1 gegen Spitzenreiter Bonner SC aufhorchen ließ.